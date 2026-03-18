Výstavba nové multifunkční arény v Pardubicích pro téměř 22 300 hokejových diváků odstartuje možná už v letním období. Halu, která by byla kapacitou největší na světě, připravuje společnost MHAP ze skupiny D+D Group Petra Dědka, majoritního vlastníka Dynama Pardubice. Investor odhaduje náklady na 12,5 miliardy korun, arénu by chtěl otevřít v roce 2029.
Stavba nové arény v Pardubicích by mohla začít už v létě, plánovaná kapacita zůstala
Investor za tři roky příprav proinvestoval asi miliardu korun. Cena stoupá v čase, aktuálně ji investorský tým odhaduje o dvě miliardy vyšší než na začátku, tedy na 12,5 miliardy korun. „Ve světě je velké množství peněz. Fondy mají zájem o stabilní investice. Jsme transparentní projekt s jistým výnosem,“ řekl Dědek.
Z 35 procent chce investor halu zaplatit ze svých zdrojů, možností jsou také půjčky od bank a zahraničních partnerů. „Snažíme se halu udělat co nejlepší, nejvybavenější na světě,“ řekl finanční ředitel skupiny Patrik Melka. Investor by nechtěl překročit částku 15 miliard korun, pokud by ale náklady neúměrně stoupaly, daly by se některé věci stavět na etapy, dodal Melka.
Podle Dědka jsou poslední roky turbulentní, přišla covidová pandemie, válka na Ukrajině a nově válečný konflikt na Blízkém východě. Nedávno měl svůj projekt prezentovat v Dubaji, ale musel to odložit. „Musíme se přizpůsobit situaci, život jde dál,“ řekl.
Kvůli stavbě arény na Nové Cihelně Pardubice v minulosti souhlasily se změnou územního plánu. K tomu podnikatelův tým jedná odhadem asi rok o plánovací smlouvě s městem. Zahrnuje například ujednání o dopravním uspořádání, dohodu o tom, co postaví investor za okolní infrastrukturu a co například město převezme do svého majetku. „Jsou tam i směny a výpůjčky pozemků. Pro nás je plánovací smlouva důležitá v tom, abychom dál mohli v projektu pokračovat,“ řekl Dědek. Zastupitelé dokument nejspíš budou schvalovat v březnu, příští týden o něm nejdřív budou jednat radní.
Mediálně diskutovaná byla možná provozní podpora, politici mluvili o 30 milionech korun ročně po dobu 20 let. Za to by město mohlo využívat například parkovací dům, kongresový sál nebo ledovou plochu. Informace nejsou podle Dědka přesné a teď ani není téma na pořadu dne. „Diskutovali jsme o provozní podpoře. Stavíme parkovací dům, bazén, malou ledovou plochu, kongresový sál, nabízeli jsme městu za provozní podporu plnění. Je to model běžný ve světě. Zatím na tom není shoda, třeba se k tomu ještě vrátíme,“ řekl Dědek.
Aréna je navržená pro kulturní a sportovní akce, při hokeji pojme až 22 268 diváků. Při koncertech by mohla kapacita haly dosáhnout až 25 000 návštěvníků. Hotel je naplánovaný pro 500 hostů, jeho součástí má být kongresový sál pro tisícovku lidí. Součástí komplexu je malá aréna pro 2800 lidí a parkovací dům pro více než 2000 aut.
Dědek chce vedle hokejové arény také rychlobruslařskou halu
Dědek by rád uskutečnil ještě jednu velkou vizi – sportoviště s rychlobruslařskou dráhou. „Jsme připraveni spoluinvestovat do krásné haly ledních sportů, když bude shoda s městem a bude mít stát zájem,“ řekl Dědek. Podle něj by se pro stavbu hodila lokalita Hůrka, kde město plánuje bytovou výstavbu. Investor by potřeboval změnit uzemní studii a územní plán. Nápad městu ještě nepředstavil. „Hala by mohla za čtyři roky stát, je to reálné. Máme know-how, máme provozní schéma. Nefungovala by jen pro vrcholový sport,“ řekl Dědek.
Podle územní studie v lokalitě Hůrka u silnice I/36 by však měla stát základní škola se sportovištěm pro žáky i veřejnost a parkovací dům. „My rozhodně nebudeme ustupovat z našich záměrů, pro nás je priorita dostupnost bydlení včetně kvalitní občanské vybavenosti,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
„Hala ledních sportů by mohla mít kapacitu 400 míst, ovál by mohl měřit 400 metrů. Mohly by tam být dvě ledové plochy a prostor pro curling. Objekt by měl nabízet zázemí pro sportovce včetně ubytovny. Projekt může být zdařilý a nemusí být několik stovek metrů nad mořem, jak se běžně při debatách o rychlobruslařských halách mluví,“ uvedl.
Lokalita Hůrka je bývalý armádní areál. Podnikatel tam má v plánu stavět parkovací dům, který by měl být další kapacitou pro jeho multifunkční halu na Nové Cihelně. Odtud by kyvadlové autobusy vozily diváky na koncerty nebo sportovní zápasy a zpět k autům. „Aby byly projekty úspěšné, je potřeba koukat na jejich udržitelnost. V kombinaci s parkovacím domem, ubytovnou a dobrou dopravní dostupností by projekt mohl dobře fungovat,“ řekl.
Dědek představil ještě další vizi, a to lanovku od vlakového nádraží k multifunkční aréně na Nové Cihelně. Na halu i lanovku si nechal udělat studii proveditelnosti, které z nich dělají uskutečnitelné projekty. „Lanovka je skvělý dopravní prostředek, který dokáže přepravit 4000 lidí za hodinu. Jak jsem říkal, jsem vizionář, byl by to skvělý dopravní prostředek, který by městu pomohl, jsme připraveni se na něm podílet,“ dodal Dědek.