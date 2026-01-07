Byl nominován již na páté zimní olympijské hry v kariéře, čehož si váží. Čtyřicetiletý útočník Roman Červenka oslavil jmenování do reprezentačního výběru pro vrcholný turnaj s hráči z NHL vítězstvím Pardubic 3:2 v prodloužení na ledě Sparty v 39. kole extraligy. K akci pod pěti kruhy se však zatím neupíná, zatím se plně koncentruje na Dynamo.
Víme, že nejsme favoriti. Ale týmovým výkonem vždycky šance je, věří Červenka po nominaci
„Je to fajn tam být potolikáté. Člověk si toho váží. Na druhou stranu je to závazek, podat co nejlepší výkon, týmový. Těším se na to,“ prohlásil Červenka. V Itálii by měl být s velkou pravděpodobností opět kapitánem, jak uvedl kouč Radim Rulík. „Samozřejmě vždycky je to obrovská čest. Uvidíme, jak to dopadne, ještě zbývá dost času. Je tam spousta zkušených hráčů, takže si myslím, že bych neměl nikomu nějak radit,“ uvedl dvojnásobný mistr světa.
Mužský hokejový turnaj začne v Miláně 11. února. „Ještě je dost času, takže úplně nekoukám dopředu. Vždycky se připravuju na další zápas a až to nastane, tak se budu soustředit na olympiádu,“ konstatoval Červenka.
K ambicím národního týmu se nechtěl příliš vyjadřovat. „Měli jsme tady Prahu (předloňské mistrovství světa), která se samozřejmě povedla. Byl to velký úspěch. Na druhou stranu samozřejmě víme, že nejsme nějací favoriti. Ale pořád tím týmovým výkonem vždycky šance je. Samozřejmě máme i skvělé hráče individuálně, ale určitě to musí klapat,“ řekl bývalý hráč Slavie, Omsku nebo Calgary.
Včetně něj se pod pěti kruhy představí 19 hráčů ze zlatého šampionátu v Praze. „Je to něco, co fungovalo. Prožili jsme spolu úspěšný čas. Myslím, že chemie v týmu byla. Kéž bychom na to navázali,“ prohlásil pražský rodák.
Nedovede si představit, že by se do olympiády šetřil a nehrál naplno. „Nevím, kdy je poslední zápas před olympiádou. Až extraliga skončí, tak bude plné soustředění na olympiádu, ale nějak se šetřit nejde. Naopak by to mohlo skončit špatně,“ mínil Červenka. Na olympiádu ho doprovodí i klubový spoluhráč a parťák z útoku Lukáš Sedlák. „Je příjemné, že ‚Sedlo‘ jede,“ podotkl Červenka.
Sedlák měl pro něj jen slova uznání. „Všichni v Česku víme, jaký Roman je. Za mě je to už teď legenda českého hokeje. Takových hráčů, jako je on, jsme moc neměli. Už jenom tím, jak na sobě pracuje, aby na téhle úrovni mohl hrát i ve svém věku, je krásné vidět z první ruky. Doufám, že i mně to pomůže hrát o rok dva déle. Hokeji podřizuje opravdu hodně a v tomhle je speciální,“ řekl dvaatřicetiletý útočník.