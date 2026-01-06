Litvínov porazil poprvé v sezoně Kladno a po domácím vítězství 4:1 ztrácí z posledního místa jen čtyři body na Mladou Boleslav, která má ale dva zápasy k dobru. Pardubice uspěly ve šlágru 39. kola na ledě Sparty po obratu 3:2 v prodloužení. Plzeň prodloužila vítěznou sérii na pět zápasů, ve Vítkovicích vyhrála 6:4. Kometa Brno prohrála první zápas po rezignaci trenéra Kamila Pokorného v Olomouci 2:3.
Litvínov s uzdraveným Ondřejem Kašem zdolal Kladno 4:1
Chemici uspěli v duelu s konkurentem ze spodních pater tabulky poprvé v sezoně a přiblížili se dvanáctým Rytířům na rozdíl pěti bodů. Olympijskou nominaci oslavil uzdravený domácí útočník Ondřej Kaše gólem a asistencí. Středočeši prohráli poprvé pod novým trenérem Tomášem Plekancem.
Pardubice ve šlágru vyhrály na Spartě 3:2 v prodloužení
Dvěma góly včetně vítězného se na obratu Pardubic na ledě Sparty podílel Miloš Kelemen. Východočeši bodovali pojedenácté za sebou, z toho devětkrát triumfovali a vedou tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané prohráli pět z posledních sedmi extraligových zápasů a jsou šestí.
Brno při premiéře trenéra Horáčka prohrálo v Olomouci 2:3
Kometa neuspěla ani na ledě Olomouce a prohrála pošesté za sebou. Na konečný výsledek měla vliv i neúspěšná trenérská výzva nového kouče Brňanů Jiřího Horáčka. Nejenže druhá branka Olomouce platila, ale domácí využili i následnou přesilovou hru a dostali se v čase 47:58 do rozhodujícího dvoubrankového vedení. Kohouti přeskočili po výhře 3:2 svého soupeře v tabulce, Kometa se propadla na 11. místo.
Plzeň vyhrála ve Vítkovicích 6:4, páté vítězství v řadě řídil Filip
Indiáni se posunuli na druhé místo za vedoucí Pardubice, ostravského soupeře porazili i potřetí v sezoně. Dvěma góly a dvěma asistencemi se na tom podílel Matyáš Filip. Vítkovice v novém roce ještě nebodovaly a zůstaly osmé.
Výsledky 39. kola hokejové extraligy
HC Vítkovice – HC Plzeň 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky: 7. Abdul (Nellis, Yetman), 20. Lednický (Wesley, Demel), 56. Hladonik (Fasner, Edmonds), 58. Nellis (Abdul, Kňažko) – 8. I. Sedláček (Merežko, Jakub Lev), 14. Filip (L. Strnad, Šalda), 28. Měchura (L. Strnad, Filip), 39. V. Petman (Teplý, O. Rohlík), 49. Zámorský (Filip), 60. Filip (Měchura). Rozhodčí: Gebauer, Jeřábek – Axman, Rampír. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. Diváci: 3675.
HC Litvínov – Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 12. O. Kaše (Šenkeřík, Hännikäinen), 13. Jurčík (Koblasa, Zygmunt), 59. M. Sukeľ, 60. Hlava (O. Kaše) – 6. Konečný (M. Forman). Rozhodčí: Zeliska, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3564.
HC Olomouc – Kometa Brno 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 13. Orsava, 47. Krastenbergs (Matýs, Kusko), 48. Cosgrove (Krastenbergs, Kusko) – 25. T. Zohorna (Holland, F. Král), 53. Š. Stránský (Cingel, F. Král). Rozhodčí: Šír, Cabák – Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4501.
Sparta Praha – Dynamo Pardubice 2:3 v prodloužení (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 24. N. Seppälä (Eberle), 39. Němeček (Chlapík, Řepík) – 28. L. Sedlák (Červenka, Mandát), 43. Kelemen (Kondelík), 62. Kelemen (Mandát). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Lhotský, Gerát. Vyloučení: 4:6, navíc Krejčík 5 min. a do konce utkání – Mikliš do konce utkání. Bez využití. Diváci: 13 496.