David Pastrňák v NHL asistoval u výhry Bostonu 4:0 nad New Jersey a v posledním zápase základní části zakulatil svůj bodový zisk na 100 bodů. Přes tuto hranici se dostal počtvrté v kariéře. Jen o pár hodin později na něj navázal také Martin Nečas. Útočník Colorada nahrávkou pomohl k výhře 3:1 nad Calgary a na stobodovou metu dosáhl poprvé.
Pastrňák si jubilejní 100. bod připsal hned v první minutě zápasu s New Jersey. Český útočník připravil branku pro Morgana Geekieho a sezonu zakončil s 29 góly a 71 asistencemi.
Kromě Pastrňáka se na výhře Bostonu 4:0 podílel také Pavel Zacha, jenž v závěru první třetiny připravil branku Viktoru Arvidssonovi.
Český centr v základní části nasbíral 65 bodů (30+35) a stanovil tak své nové kariérní maximum. Sezonu zakončil jako třetí nejproduktivnější hráč týmu.
Týmovému bodování suverénně vládne Pastrňák, jenž se přes 100 bodů dostal počtvrté za sebou. Povedlo se mu to jako teprve pátému hokejistovi narozenému mimo Severní Ameriku. Navázal tak na Petera Šťastného (6 sezon za sebou) Jarriho Kurriho (5) a Nikitu Kučerova s Leonem Draisaitlem (4).
Poprvé od sezony 2017/2018 havířovský rodák nezakončí ročník jako nejproduktivnější Čech. Na 100 bodů se premiérově dostal také Nečas, jenž se pyšní lepší střeleckou bilancí (38+62) a navíc stále disponuje jedním zápasem k dobru.
Nečas svůj jubilejní 100. bod získal 17 sekund před koncem zápasu s Calgary, kdy se podepsal pod gól Nathana MacKinnona do prázdné branky. Poprvé v historii se tak v jednom ročníku dostali přes 100 bodů dva čeští hokejisté.
Rodák z Nového Města na Moravě odehrál stobodovou sezonu jako třetí Čech v historii NHL. Doposud se to povedlo pouze Jaromíru Jágrovi, který to během své kariéry zvládl pětkrát, a Davidu Pastrňákovi, jenž to v úterním programu dokázal počtvrté.
Už 38. vítězství v sezoně vychytal Karel Vejmelka. Gólman Utahu tak vyrovnal třetí nejlepší český počin v NHL, který drží od sezony 2006/2007 Dominik Hašek.
Více výher nasbíral jen Roman Turek v sezoně 1999/2000, jenž se v dresu St. Louis radoval 42krát, a Hašek, který v ročníku 2001/2002 dovedl Detroit v základní části ke 41 výhrám.
V aktuální sezoně je Vejmelka hned druhým nejúspěšnějším brankářem ligy. V elitní desítce v počtu výher ho doplňují také Lukáš Dostál (30 výher) a Jakub Dobeš s Danielem Vladařem (29 výher).
Dostál s Dobešem v úterním programu mohli své statistiky ještě vylepšit, Anaheim ani Montreal však k výhře nedovedli. Ducks prohráli s Minnesotou 2:3 a Dostál zakončil zápas s 85procentní úspěšností zákroků. Dobeš měl při prohře Canadiens 2:4 na ledě Philadelphie čísla ještě o něco horší.