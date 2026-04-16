Rozlučka s nepovedenou sezonou NHL se Floridě vydařila a vidět byli také dva čeští zástupci. Panthers, kteří v předchozích dvou ročnících získali Stanley Cup, ale letos se do play-off nepodívají, zvítězili v závěrečném utkání základní části nad Detroitem 8:1. Dvě přihrávky zaznamenal obránce Marek Alscher, jednu asistenci si připsal jeho kolega z defenzivy Mikuláš Hovorka. Na posledním gólu Vegas při výhře 4:1 nad Seattlem se podílel Tomáš Hertl.
„Každé vítězství v NHL je ohromné,“ radoval se Hovorka, který působí v zámoří druhým rokem. „Někteří hráči v zápase získali svůj první bod, já také. Je to dobrý pocit. Kdykoli dostanete šanci zahrát si v NHL, je to skvělý zážitek,“ líčil čtyřiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie.
Hovorka podepsal s Floridou smlouvu před dvěma lety po sezoně v Českých Budějovicích. Nastupuje ale především v AHL za Charlotte. První šanci v hlavním týmu dostal letos začátkem února a celkově si připsal v NHL čtyři starty.
„Kulturu, jakou tady vidíme, se snažíme vytvořit a napodobovat i v Charlotte,“ řekl Hovorka. „Je tu teď hodně kluků z Charlotte. Snažíme se vnést do týmu, co máme, a děláme věci, které sledujeme u ostatních hráčů,“ pokračoval.
Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher. Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.
Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců. Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po přihrávce Hovorky a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.
Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, nasbíral ve čtyřech zápasech tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Trenér Floridy Paul Maurice pochválil před pár dny českého beka za to, že podporuje útok a nebojí se něco vymyslet.
Florida po dvou Stanley Cupech skončila ve Východní konferenci tentokrát až čtrnáctá. Na poslední postupové místo do play-off ztratila čtrnáct bodů. Z pozice obhájce se do vyřazovací části naposledy neprobojovalo Los Angeles v roce 2015.
„Využijeme výhodu delšího volna k tomu, abychom se vrátili s obrovským odhodláním nechybět znovu v play-off,“ uvedl Tkachuk. „Musíme. Jsem si jistý, že o tom budeme příští sezonu neustále mluvit. Budeme se chtít zlepšovat a hrát play-off hokej celou sezonu. To se nám v této sezoně nepodařilo. Zklamali jsme. Doufám, že je to jen výjimka,“ doplnil.
Hokejisté Vegas prohrávali 0:1 až do 38. minuty a rozhodli ve třetí třetině, kterou ovládli 3:0. Konečnou podobu výsledku stanovila akce Hertla, jehož střelu z pravého kruhu dorazil Reilly Smith a připsal si druhý gól v zápase. Český útočník odehrál všechny duely základní části a nasbíral 58 bodů (24+34), ale už dvacet utkání neskóroval. Naposledy se prosadil začátkem března.
Vegas vybojovalo v posledních deseti zápasech 17 z 20 možných bodů a poslední výhrou si zajistilo vítězství v Pacifické divizi. Jeho soupeřem bude v prvním kole Utah.
Nejhorší tým Východní konference New York Rangers se rozloučil se sezonou vítězstvím 4:2 na ledě Tampy Bay. V jeho sestavě odehrál Jaroslav Chmelař zhruba třináct a půl minuty, připsal si čtyři hity. O výhře Rangers rozhodl jeho spoluhráč Tye Kartye třemi body (2+1).
Výsledky NHL
Buffalo – Dallas 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 0:0 – 0:0)
Branky: 13. Norris, 24. Benson, 32. Tuch – 3. Bourque, 25. Lindell, 36. Hryckowian, rozhodují sam. nájezd Johnston. Střely na branku: 24:28. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Johnston (Dallas), 2. Benson, 3. Norris (oba Buffalo).
Tampa Bay – NY Rangers 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Branky: 32. Bjorkstrand, 41. Perry – 5. a 22. Kartye, 25. Perreault, 33. Zibanejad. Střely na branku: 31:21. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kartye (NY Rangers), 2. Perry, 3. Sabourin (oba Tampa Bay).
Florida – Detroit 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Branky: 26. a 59. Kunin (na první Alscher), 30. a 33. Benning, 5. Hinostroza, 29. Greer, 49. Schwindt (Alscher, Hovorka), 50. Reinhardt – 37. Faulk. Střely na branku: 27:25. Diváci: 19 403. Hvězdy zápasu: 1. Benning, 2. Kunin, 3. Alscher (všichni Florida).
Ottawa – Toronto 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 7. Batherson, 37. Foegele, 60. Cozens – 49. Nylander. Střely na branku: 38:20. Diváci: 15 919. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Hildeby (Toronto).
Chicago – San Jose 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Branky: 44. a 51. Crevier, 40. Rinzel, 49. Greene, 55. Lardis – 9. Ferraro, 26. Misa. Střely na branku: 24:17. Diváci: 20 397. Hvězdy zápasu: 1. Crevier, 2. Bedard, 3. Greene (všichni Chicago).
Vegas – Seattle 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 53. a 57. R. Smith (na druhou Hertl), 38. Theodore, 42. Marner – 23. Wright. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18 090. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Hart, 3. Marner (všichni Vegas).