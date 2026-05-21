Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále Západní konference NHL Colorado 4:2. Hertl bodoval ve čtvrtém utkání v řadě, Martin Nečas v dresu Avalanche se neprosadil.
Colorado se muselo obejít bez hvězdného obránce Calea Makara, jenž chyběl kvůli zranění v horní části těla. „Je to pro nás strašně důležitý hráč. A některé činnosti, ve kterých jsme se v zápase trápili, jsou právě jeho silnou stránkou. Jenže bohužel nebyl k dispozici. Musíme najít jiný způsob, jak uspět. Určitě jsme schopni hrát lépe, a to nejen v obraně,“ uvedl kouč Jared Bednar.
Skóre zápasu v Denveru otevřel až ve 33. minutě obránce Golden Knights Dylan Coghlan, který skóroval poprvé od prosince 2021 a dal svůj první gól ve vyřazovacích bojích. „Neuvěřitelný pocit. Upřímně jsem netušil, že to šlo do branky, dokud jsem neviděl, jak se na mě Shea Theodore usmívá. Brandon Saad mě skvěle našel a naštěstí to tam padlo,“ řekl osmadvacetiletý Kanaďan.
Vegas zvýšilo vedení v čase 35:02 poté, co Hertl u mantinelu založil útočnou akci a Pavel Dorofejev po parádní přihrávce Mitchella Marnera využil početní převahu. Ruský hokejista dal v posledních čtyřech duelech šest branek, celkem jich má na kontě už deset a je nejlepším kanonýrem play-off.
Zlatým Rytířům vyšel i nástup do třetí třetiny. Ve 42. minutě se prosadil druhý nejlepší střelec bojů o Stanleyův pohár Brett Howden, jenž skóroval podeváté, a Vegas vedlo 3:0. Howden dal třetí vítězný gól v letošních vyřazovacích bojích, zároveň se prosadil pošesté v řadě na ledě soupeře – jako šestý hráč v historii.
Jiskru naděje pro domácí vykřesal na konci 46. minuty Valerij Ničuškin, na dostřel jedné branky se Colorado dotáhlo v čase 57:39, když přesilovku při hře bez brankáře využil kapitán Gabriel Landeskog. Vyrovnat už se domácímu týmu ale nepodařilo a 45 sekund před závěrečnou sirénou stvrdil výsledek 4:2 Nic Dowd.
Nečas strávil na ledě ze všech útočníků Avalanche nejvíce času, téměř 24 minut, měl tři střely na branku, ale také hodnocení minus 2.