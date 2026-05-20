Mám za sebou opravdu těžký rok, svěřil se uzdravený Kulich

Po problémech s krevní sraženinou by už měl být v pořádku. Jiří Kulich prožil strastiplnou sezonu, nyní se však již čtyři týdny individuálně připravuje na nový ročník. Útočník Buffala před dvěma měsíci podstoupil operační zákrok, při kterém mu lékaři sraženinu odstranili.
„Poslední měsíce byly trochu jako na horské dráze,“ řekl Kulich, který byl mimo hru od začátku listopadu. Na přelomu února a března se sice krátce zapojil do tréninku Buffala, hrát ale nezačal. A následně zamířil na operaci na kliniku v Rochesteru. „Myslel jsem si, že ještě v sezoně budu hrát hokej. Připravoval jsem se, ale sraženina tam pořád byla,“ uvedl dvaadvacetiletý útočník, jehož trable vyřadily z nominace na olympijské hry v Miláně.
Rodák z Kadaně, jenž se podílel na zisku dvou medailí české reprezentace na mistrovství světa juniorů, v sezoně odehrál za Buffalo 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. „Mám za sebou opravdu těžký rok. Ale snažím se na to nahlížet pozitivně. Věřím, že mě to posílilo a vyjdu z toho jako lepší člověk,“ přál si Kulich.
Útočník, kterého Buffalo před čtyřmi lety draftovalo v prvním kole, tak jen z tribuny sledoval vydařenou sezonu spoluhráčů. Sabres po patnácti letech postoupili do play-off a ze Stanleyova poháru je vyřadil Montreal v druhém kole v rozhodujícím sedmém zápase.
„Chci tenhle čas využít, abych se co nejvíc posunul jako hráč. Mým cílem je, abych týmu pomohl k vítězstvím. Tahle motivace mě žene dopředu,“ zdůraznil Kulich. „Je teď jen na mně, jak dobře se připravím na novou sezonu. Chci se vrátit jako lepší hráč. Bylo skvělé sledovat, jak si kluci na jaře vedli, dostali se do výborné formy. Snad u toho od podzimu budu s nimi,“ dodal Kulich podle webu nhl.com/cs.