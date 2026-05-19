Jakub Dobeš může s Montrealem slavit postup do semifinále Stanleyova poháru. Český gólman měl v rozhodujícím sedmém duelu třicet sedm zákroků a pomohl k výhře 3:2 v prodloužení nad Buffalem. Nyní kanadský tým čeká Carolina.
„Potvrdili jsme, že máme skvělý tým. Párkrát se k nám přiklonilo štěstí, ale to k tomu patří. Musíme zůstat pokorní a připravit se na další sérii, kde nás čeká ještě těžší test. Carolina v play-off hraje fantasticky,“ řekl Dobeš novinářům.
Canadiens za postupovým vítězstvím vykročili hned v první třetině, po které díky přesným trefám Phillipa Danaulta a Zacharyho Bolduca vedli 2:0. Sabres ale jejich nadějný náskok smazali. Ve druhém dějství snížil Jordan Greenway a ve 47. minutě si prodloužení vynutil kapitán Rasmus Dahlin.
V nastaveném čase po 12 minutách rozhodl o postupu nejlepší střelec Canadiens v play-off Alex Newhook. Pětadvacetiletý útočník dal sedmý gól ve vyřazovacích bojích a po vítězné brance ze sedmého zápasu prvního kola proti Tampě Bay rozhodl i o postupu Montrealu do konferenčního finále.
Vítězství Canadiens oslavila i zaplněná aréna Centre Bell v Montrealu, ve které sledovalo zápas na kostce nad ledem přes 20 tisíc fanoušků. „Jsem si jistý, že všichni v Montrealu šílí. Dlužíme fanouškům obrovskou pochvalu za to, jak nás podporují. Těším se na to, až se na třetí zápas série s Carolinou vrátíme domů,“ řekl Newhook, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Druhým velkým strůjcem postupu byl Dobeš, který měl v rozhodujícím duelu série úspěšnost zákroků téměř 95 procent. Odčinil tak nevydařený domácí zápas číslo šest, ve kterém ho hokejisté Buffala šesti góly vyhnali z branky. „Může to znít zvláštně, ale i v minulém zápase jsem se cítil dobře, takže jsem nic moc neměnil. V hlavě jsem ale měl, že musím být lepší. Střídání před našimi fanoušky pro mě bylo budíčkem,“ uvedl český brankář.
Canadiens jsou s věkovým průměrem 25,8 roku nejmladším týmem, který postoupil do finále konference od roku 1993. Tehdy si se stejně starým výběrem došel právě Montreal pro zatím poslední Stanley Cup v klubové historii. „Jsem v lize stále nováček, takže si chci postup užít. Je to potřeba, abychom byli hladoví do dalších zápasů,“ řekl Dobeš, jenž ve 24 letech táhne Canadiens.
V konferenčním finále na Montreal čeká Carolina, která v play-off ještě neprohrála. Oproti kanadskému celku tak odehrála o šest zápasů méně. Dobeš ale únavu před startem série necítí. „Odehráli jsme už čtrnáct zápasů, ale já jsem v pohodě. Mohl bych jich odchytat dalších čtyřicet,“ řekl se smíchem.
Buffalo – Montreal 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1)
Branky: 34. Greenway, 47. Dahlin – 5. Danault, 15. Z. Bolduc, 72. Newhook. Střely na branku: 39:25. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 39 střel a úspěšnost zákroků měl 94,9 procenta. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Dahlin (Buffalo). Konečný stav série 3:4.