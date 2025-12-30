V duelu dvou nespokojených extraligových týmů se radoval Třinec. Oceláři v 36. kole Tipsport extraligy přetlačili Kometu 4:3 po samostatných nájezdech a zvítězili i ve druhém utkání pod vedením nového hlavního trenéra Borise Žabky. Také Vítkovice zvládly nájezdy a z Českých Budějovic si odvezly dva body za výhru 3:2. Kladno přerušilo šňůru sedmi porážek a porazilo Karlovy Vary 3:1.
Kometu táhli v Třinci sváteční střelci, výhru ale vydřeli Oceláři
Zápas zvratů v Třinci nakonec patřil Slezanům, kteří udolali Brňany 4:3 po nájezdech. Kometa nejprve prohrávala, ale otočila na 2:1 i díky trefě defenzivního beka Jana Ščotky. Domácí se však nevzdali a obrátili na 3:2. Jihomoravanům zajistil alespoň bod další obranný specialista Michal Gulaši a poslal duel do prodloužení. V nájezdech se prosadili v dresu vítězů Libor Hudáček a Andrej Nestrašil, zatímco za hosty jen Jakub Flek. Kometa padla potřetí v řadě.
Vítkovice se mohly na jihu Čech spolehnout na Nellise
Anthony Nellis potvrdil, že je pro Vítkovice prakticky nepostradatelný. Kanadský útočník přidal už 17. gól v sezoně a vítězným nájezdem rozhodl o triumfu Ostravanů 3:2 v Českých Budějovicích, neboť v dovednostní soutěži byl jediným úspěšným střelcem. Druhý gól hostů vsítil Petr Hauser, za domácí Motor si připsali shodnou bilanci 1+1 Nick Olesen a Filip Přikryl. Vítkovičtí poskočili po čtvrtém úspěchu na ledě soupeřů v řadě na páté místo, Jihočeši jsou desátí.
Kladno pod Plekancem zastavilo pád, obrat proti Varům režíroval Ojamäki
Po sedmi porážkách se kladenští Rytíři zase radovali, a to v premiéře nového trenérského štábu v čele s Tomášem Plekancem po konci hlavního kouče Davida Čermáka. Vítězství 3:1 nad Karlovými Vary zařídil Niko Ojamäki dvěma góly včetně rozhodující trefy. Západočeši vedli po zásahu Ondřeje Beránka, vyrovnání obstaral Martin Procházka. Předposlední Středočeši odskočili poslednímu Litvínovu na rozdíl čtyř bodů.
Pardubice viděly další povedený Červenkův večer
Poslední Litvínov sahal na ledě vedoucích Pardubic po bodu, ale proti byl Roman Červenka. Lídr bodování extraligy vstřelil třináctou branku v sezoně a přidal dvě gólové nahrávky. Hlavně jeho zásluhou brali Východočeši všechny body po výsledku 3:2. Dynamo si pomohlo přesilovkami, dvě početní výhody proměnili obránci Peter Čerešňák a Jan Košťálek. Druhý jmenovaný vyprodukoval z posledních tří duelů sedm bodů (3+4). Severočeši nebodovali po šesti duelech.
Hradec Králové si poradil i s Olomoucí
Hradečtí dál prohání rivaly z Pardubic a po vítězství 3:2 nad Olomoucí si udržují z druhého místa šestibodovou ztrátu na lídra tabulky. Triumf nad Hanáky zajistil domácím Connor Bunnaman dvěma góly včetně vítězné trefy necelých pět minut před koncem základní hrací doby. Olomoučanům se ve vánočním období nedaří, podlehli počtvrté za sebou, na výhru za tři body čekají už šest zápasů a ustrnuli na jedenácté příčce.
Regionální derby patřilo Liberci, třetí nájezdy kola rozhodl Lenc
Liberec přetlačil Mladou Boleslav 2:1 po samostatných nájezdech a zaznamenal premiérový bonusový bod po remíze v základní hrací době. Bílí Tygři doma vedli poté, co skóroval Filip Jansa, za hosty srovnával veterán Jakub Klepiš prvním gólem sezony ve staronovém dresu. V nájezdech se za Liberec trefili Tomáš Filippi a Radan Lenc, za hosty pouze Tomáš Fořt. Boleslav má na dvanáctém místě pětibodový náskok na Litvínov.
Výsledky 36. kola extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno 4:3 po sam. náj. (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 7. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Marinčin), 23. O. Kovařčík (A. Nestrašil), 29. M. Roman (D. Musil), rozhodující nájezd A. Nestrašil – 18. Ščotka (A. Zbořil, J. Kos), 21. H. Zohorna (Ščotka, T. Zohorna), 50. Gulaši (Š. Stránský, T. Zohorna). Rozhodčí: Obadal, Pilný – Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Banes Motor České Budějovice – HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. náj. (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Olesen (Pýcha, F. Přikryl), 47. F. Přikryl (Olesen, Štencel) – 18. Nellis (Yetman, Wesley), 19. Hauser (Šír), rozhodující nájezd Nellis. Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Zíka, Rampír. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno).
Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 17. M. Procházka (M. Forman, Blain), 29. Ojamäki (Vigneault, M. Houdek), 34. Ojamäki (Blain, Lisler) – 8. O. Beránek (Černoch, J. Myšák). Rozhodčí: Veselý, Cabák – Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 3526.
HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Červenka (Sedlák, Košťálek), 18. Čerešňák (Červenka), 51. Košťálek (Červenka) – 10. Maštalířský (Czuczman, Čajan), 46. Šenkeřík (Hännikäinen, Maštalířský). Rozhodčí: Květoň, Sýkora – Brož, Lhotský. Vyloučení: 2:4, navíc Mikliš – Zygmunt 5 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10 092.
Mountfield Hradec Králové – HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 34. R. Pavlík (Radil, Mudrák), 43. Bunnaman (Radil, Pláněk), 56. Bunnaman (Melancon, Radil) – 31. Orsava (Čacho), 53. Orsava (Cosgrove, O. Najman). Rozhodčí: Barek, Zeliska – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc Kivistö (Hradec Králové) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4126.
Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 27. F. Jansa (Zile, Filippi), rozhodující nájezd Lenc – 42. Klepiš (O. Procházka). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka – Frodl, Hynek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7367.