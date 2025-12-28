Litvínovské zmrtvýchvstání pokračuje. V tabulce poslední Severočeši si poradili v 35. kole Tipsport extraligy s Českými Budějovicemi 4:1 a uspěli potřetí v řadě. Derby dvou klubů ze západu Čech vyhrála Plzeň, která se radovala v Karlových Varech 2:1. Vítkovice přišly o třízápasovou vítěznou šňůru a doma podlehly Hradci Králové 3:5.
Litvínov bodoval pošesté za sebou
Chemici se dál vezou na úspěšné vlně a dotírají na celky před sebou. Litvínovští si připsali třetí triumf, když přehráli Motor 4:1 díky povedenému začátku. V rozmezí minuty a půl odskočili na konci první třetiny do klíčového náskoku 2:0 a i přes snížení českobudějovického kapitána Michala Bulíře v oslabení vedení uhlídali. Matěj Maštalířský měl prsty v prvních dvou zásazích černo-žlutých, když zaznamenal gól a nahrávku. Naopak Jihočeši stagnují a prohráli podruhé ze tří duelů.
Derby pro Plzeň
Plzeň zvítězila na ledě Karlových Varů 2:1 a překlopila sezonní bilanci v západočeském derby na svou stranu. Druhou výhru ze tří duelů zařídili po obratu Jan Schleiss a Ville Petman. Za domácí se prosadil pouze Jakub Minárik. Varští přišli o čtyřzápasovou vítěznou sérii, Plzeňští se zvedají po druhém úspěchu v řadě a na třetí Vary ztrácí pouze bod. Plzeň vede vzájemnou bilanci 5:4 na body.
Vítkovická minisérie skončila
Ostravané prohráli s Hradcem Králové 3:5 a padli po třech duelech. Vítkovičtí se sice mohli spolehnout na obvyklé střelce Jindřicha Abdula a Chada Yetmana, jenže hostům vyšla závěrečná třetina lépe. Jakub Pour druhým gólem v utkání překlopil vedení 3:2 na stranu Východočechů a o minutu později zvýšil náskok Aleš Jergl. Hradečtí se vrátili na druhé místo tabulky, Vítkovice ztrácí tři body.
Olomouc promrhala dvoubrankové vedení
Dvanáctá Mladá Boleslav prohrávala na ledě jedenácté Olomouce ve 13. minutě už 0:2, přesto se jí povedla otočka na vítězných 5:2. Středočeši si pomohli přesilovkami, když obrat z 1:2 na 3:2 režírovali trefami v početních výhodách Aleksi Rekonen a Tomáš Fořt. V závěru upravil na 4:2 Jakub Lichtag a do prázdné brány uzavřel skóre Patrik Zdráhal prvním gólem po příchodu z Vítkovic. Bruslaři uspěli po dvou porážkách a odrazili litvínovský nápor, Hanáci prohráli potřetí v řadě se skóre 4:18.
Pardubice potvrdily formu, v Brně vyhrály i podruhé
Na prvním místě tabulky zůstávají Pardubice, které po vítězství na ledě Komety 4:1 slavily počtvrté za sebou. Před druhým Hradcem Králové mají šestibodový náskok. Druhý triumf v Brně v této sezoně řídily opory Dynama: Roman Červenka nahrál na první branku utkání Jana Košťálka a poté sám zvýšil na 2:0, když si oba hráči role prohodili. Červenka pak sice neproměnil trestné střílení a následně Tomáš Zohorna snížil, ale zisk tří bodů pojistili Jan Mandát a Lukáš Sedlák. Kometa vydřela z posledních čtyř duelů jen tři body a zůstává devátá.
Předposlední Kladno zaváhalo také v Třinci a Litvínov mu dýchá na záda
Náskok Kladna před posledním Litvínovem se zmenšil na jediný bod. Rytíři nezareagovali na výhru Severočechů a v Třinci prohráli 1:3. Pro Středočechy to byl už sedmý nezdar za sebou. Slezané museli zápas otáčet. Skóre utkání otevřel hostující Daniel Audette, poté však srovnal Martin Růžička v přesilovce a vítězný gól zaznamenal Michal Kovařčík na konci druhé třetiny. V závěru se trefil do prázdné brány Marko Daňo. Na lavičce Ocelářů oslavil výhru v pozici hlavního trenéra Boris Žabka hned v prvním duelu po rezignaci Zdeňka Motáka.
Výsledky 35. kola extraligy
HC Verva Litvínov – Banes Motor České Budějovice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 14. Maštalířský (Koblasa, Komuls), 16. Jurčík (Jaroslav Brož, Maštalířský), 58. O. Kaše (Hlava), 59. Holmström (Czuczman, Polášek) – 22. Bulíř (Cibulka, M. Doudera). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:5, navíc M. Beránek (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5944 (vyprodáno).
HC Vítkovice Ridera – Mountfield Hradec Králové 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)
Branky a nahrávky: 19. Fasner (Lednický, Hladonik), 52. Abdul (Kňažko), 59. Yetman (Abdul, Hrivík) – 26. Pour (R. Pavlík, Mudrák), 47. Kusý (Marha, Hašek), 55. Pour, 56. Jergl (Perret, Kohout), 60. Kohout. Rozhodčí: Hradil, Vrba – Blažek, Rožánek. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 6854.
HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 17. Minárik (Lukošik) – 26. Schleiss (V. Lajunen), 53. V. Petman (Merežko, Kvasnička). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Zíka, Gerát. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 5874 (vyprodáno).
HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. Krastenbergs (Matýs), 13. Navrátil (Ondrušek, Plášek) – 18. Buchtele (P. Musil), 22. Rekonen (Pyrochta, F. Pavlík), 34. Fořt (Skalický), 51. Lichtag, 58. P. Zdráhal (Pyrochta, Mokry). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) – Rampír, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 4277.
HC Kometa Brno – HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 38. T. Zohorna (H. Zohorna, Bartejs) – 10. Košťálek (Červenka, L. Sedlák), 15. Červenka (Košťálek, Lauko), 50. Mandát (Kondelík), 58. L. Sedlák (Kondelík, Košťálek). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – R. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).
HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 19. M. Růžička (Flynn, Marian Adámek), 39. M. Kovařčík (A. Nestrašil), 60. Daňo – 16. Audette (Kelly Klíma, M. Jandus). Rozhodčí: Cabák, Obadal – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5318.