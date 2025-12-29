Sedm porážek v řadě mělo vyústění. Na střídačce hokejistů Kladna skončil hlavní trenér David Čermák. Tým povedou sportovní ředitel Tomáš Plekanec, dosavadní asistent Ivan Majeský, sportovní manažer Jiří Burger a trenér brankářů Radek Jirátko. V realizačním týmu pokračuje také Václav Sýkora a jeho členem bude nově Miloslav Hořava mladší.
Čermák skončil na střídačce Kladna, tým převzal Plekanec
Kladno prohrálo uplynulých sedm zápasů, v tabulce kleslo na předposlední místo a po 35. kole má náskok jednoho bodu na čtrnáctý Litvínov. Nový realizační tým povede Rytíře poprvé v úterním domácím utkání proti Karlovým Varům.
„Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impulz, který ho nastartuje k lepším výsledkům. Davidu Čermákovi děkujeme za jeho přínos a přejeme mu mnoho úspěchů v další trenérské kariéře,“ uvedl Plekanec, jenž s Čermákem na střídačce v posledních týdnech působil.
Pětapadesátiletý Čermák spojil většinu trenérské kariéry s Kladnem. Působil u mládeže, poté byl asistentem trenéra a v roce 2020 se stal poprvé hlavním koučem. Po dvou sezonách odešel do Českých Budějovic, ale loni se do svého mateřského klubu vrátil.