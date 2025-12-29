Hokej

Čermák skončil na střídačce Kladna, tým převzal Plekanec


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Sedm porážek v řadě mělo vyústění. Na střídačce hokejistů Kladna skončil hlavní trenér David Čermák. Tým povedou sportovní ředitel Tomáš Plekanec, dosavadní asistent Ivan Majeský, sportovní manažer Jiří Burger a trenér brankářů Radek Jirátko. V realizačním týmu pokračuje také Václav Sýkora a jeho členem bude nově Miloslav Hořava mladší.

Kladno prohrálo uplynulých sedm zápasů, v tabulce kleslo na předposlední místo a po 35. kole má náskok jednoho bodu na čtrnáctý Litvínov. Nový realizační tým povede Rytíře poprvé v úterním domácím utkání proti Karlovým Varům.

„Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impulz, který ho nastartuje k lepším výsledkům. Davidu Čermákovi děkujeme za jeho přínos a přejeme mu mnoho úspěchů v další trenérské kariéře,“ uvedl Plekanec, jenž s Čermákem na střídačce v posledních týdnech působil.

Pětapadesátiletý Čermák spojil většinu trenérské kariéry s Kladnem. Působil u mládeže, poté byl asistentem trenéra a v roce 2020 se stal poprvé hlavním koučem. Po dvou sezonách odešel do Českých Budějovic, ale loni se do svého mateřského klubu vrátil.

Čtěte také

Nečekaná rezignace. Moták končí v Třinci, Oceláře převezme Žabka

27. 12. 2025

Nečekaná rezignace. Moták končí v Třinci, Oceláře převezme Žabka

SOUHRNJízda Litvínova nekončí, na Kladno ztrácí už jen bod. Výhru Pardubic v Brně režíroval Červenka

28. 12. 2025

Jízda Litvínova nekončí, na Kladno ztrácí už jen bod. Výhru Pardubic v Brně režíroval Červenka
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.