Zdeněk Moták už není trenérem Třince. Úspěšný kouč, který vedl Slezany čtvrtou sezonu a dovedl je ke dvěma titulům v řadě, se rozhodl rezignovat. Oceláře povede dosavadní asistent Boris Žabka.
Nečekaná rezignace. Moták končí v Třinci, Oceláře převezme Žabka
V Třinci tak skončila další éra. Moták původně nahradil jiného úspěšného trenéra Ocelářů Václava Varaďu, jenž v klubu skončil po třech titulech v řadě po sezoně 2021/2022. Moták na Varaďu navázal a protáhl třineckou hegemonii na pět triumfů za sebou, čímž Slezané vyrovnali vsetínskou dynastii z druhé poloviny 90. let.
Jedenašedesátiletý Moták odstoupil po páteční porážce Třince 3:5 v Pardubicích v 34. kole extraligy. Oceláři přitom na východě Čech vedli 2:1 i 3:2, ale ve třetí třetině inkasovali čtyři góly a dobře rozehraný duel ztratili. Slezané uspěli z posledních šestnácti zápasů jen čtyřikrát a postupně se propadli z prvního místa až na sedmou příčku. Na druhé Karlovy Vary ale ztrácí pouze čtyři body.
„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ uvedl Moták.
Moták, jenž dříve vedl Olomouc a působil i ve Spartě nebo Vítkovicích, koučoval Oceláře v 241 extraligových zápasech, z kterých jeho svěřenci 132 vyhráli.
„Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impulz potřebuje a my musíme myslet na budoucnost,“ řekl sportovní ředitel klubu Jan Peterek.
Slezany v nedělním utkání proti Kladnu povede jako hlavní trenér Žabka a asistovat mu bude Jiří Raszka. Oba doposud spolupracovali s Motákem. „Vzali jsme to v kabině tak, že jde zatím o nejmenší zásah do týmu. Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdříve,“ řekl Žabka. Osmačtyřicetiletý bývalý slovenský obránce přišel do Třince letos, v neděli jej čeká premiéra na pozici hlavního trenéra.