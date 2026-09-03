Třinec odmítl pokračovat v utkání s Kometou, Kovařčík skončil v nemocnici

Nečekané rozuzlení. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík, jenž byl z ledu odnesen na nosítkách.
Ke střetu Ščotky s Kovařčíkem došlo 20 sekund před koncem první třetiny, podle rozhodčích se ale nejednalo o faul. Na ledě se následně odehrála potyčka, do které se zapojili i hráči ze střídaček. Po skončení přestávky hlasatel v aréně oznámil, že hosté odmítli v utkání pokračovat.
„Důvodů, proč jsme se rozhodli nepokračovat, je více. Viděli jste, jak vypadalo další střídání po tom faulu. To už asi úplně nemá účel přípravy a nesplnilo by to, co by to mělo splnit,“ uvedl trenér Třince Boris Žabka na klubovém webu.
Hosté se podle jeho slov dohodli, že se rozhodčí o přestávce podívají na Ščotkův zákrok a vše následně proberou. Dozvěděli se ale, že žádné záběry střetu nemají. „To mi přijde, že by se nemělo stávat. Riskujeme zdraví hráčů, to je další důvod, proč jsme nepokračovali,“ doplnil Žabka.
Kovařčík byl při odjezdu ze stadionu při vědomí
Kovařčíka převezla záchranná služba do nemocnice v Bohunicích. Oceláři později oznámili, že utrpěl otřes mozku a byl propuštěn do domácího ošetřování. „Další vyšetření včetně CT naštěstí jiná zranění neukázala,“ uvedli Slezané.
Po týdnu se opět utkaly Karlovy Vary s Litvínovem a opět se z výhry radovala Energie. Západočeši zvítězili doma 3:0, čisté konto udržel Daniel Král.
„Myslím si, že z naší strany to byl dobrý zápas. Kromě prvních deseti minut jsme plnili všechno, co po nás trenéři chtějí a na čem pracujeme v tréninku. Celý zápas jsme podle mě kontrolovali hru a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Král na klubovém webu. Karlovy Vary vyhrály v přípravě čtvrtý z pěti zápasů.
Sparta vyhrála na ledě Kladna 5:2 a před startem extraligy uspěla ve čtvrtém ze šesti utkání. Rytíři si připsali třetí nezdar z pěti zápasů. Poprvé po letním příchodu ze Švýcarska se v dresu Pražanů střelecky prosadil Jiří Sekáč.
Další dva extraligové týmy neuspěly proti zástupcům z první ligy. Olomouc prohrála v Jihlavě 0:1, když nedokázala překonat brankáře Adama Berana. Vítkovice podlehly Vsetínu 3:5 a v přípravě prohrály čtvrté z pěti utkání. Domácím nepomohly ani dva góly Šimona Stránského, na druhé straně dvakrát skóroval Petr Straka.
Přípravné hokejové zápasy
Přípravné hokejové zápasy
Energie Karlovy Vary – Verva Litvínov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky: 8. Černoch, 12. Egle, 60. Myšák.
Dukla Jihlava – Olomouc 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 53. Harkabus.
Vítkovice Ridera – VHK Robe Vsetín 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Branky: 13. a 44. Š. Stránský, 54. Yetman – 19. a 36. P. Straka, 30. Plos, 56. Costa, 60. Zahradníček.
Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Branky: 23. Bareš, 51. Ojamäki – 5. Sekáč, 13. Sirota, 25. M. Špaček, 31. Mašín, 43. Dzierkals.
Kometa Brno – Oceláři Třinec 0:0 po první třetině, zápas byl předčasně ukončen.