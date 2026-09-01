Trenér Jandač se vrátí na střídačku Plzně nejdříve v listopadu

Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce podle všeho nejméně do listopadu. Extraligový ročník odstartuje 15. září, Plzeň o den později bude hostit Liberec.
Sedmapadesátiletý bývalý trenér reprezentace se poprvé zranil v červnu při fotbalu a ihned absolvoval operaci. Patrně ale uspěchal rekonvalescenci a zranění si obnovil, takže na operační sál musel v srpnu znovu.
„Vše bude záležet na tom, jak se to bude hojit, ale myslím, že minimálně do listopadu tam Pepa určitě stát nebude. Mohu se mýlit, ale myslím si, že při té druhé operaci je to ještě o něco složitější. Myslím, že už si bude dávat větší pozor. A že i lékaři na něho budou tlačit, aby se mu ještě něco dalšího nestalo,“ řekl Straka.
Jandač je v neustálém kontaktu s asistenty Jiřím Veberem a Václavem Pletkou, po druhém zákroku se v těchto dnech snaží zapojit bezprostředně do dění okolo mužstva v kabině.
„Pepa tady pochopitelně bude, když ho to nebude bolet, byl tady už předtím víceméně celou dobu, jen nechodil na led, pak se mu to bohužel stalo znovu, tak měl nějaký výpadek, ale dnes tu byl zase zpátky,“ přiblížil Straka.
„Na zápasy tady také bude, jen tam nebude s ostatními stát na střídačce, ale bude v šatně, pak bude sedět nejspíš s námi ve VIPu a bude vše sledovat. Kluci to ale zvládají skvěle, Pepa je s nimi na telefonu a všechno konzultují, takže v tom nevidím vůbec problém,“ řekl Straka.
„Rád bych v této souvislosti řekl, že už v té minulé sezoně to nebyla žádná Pepova one-man show. Jirka Veber dělal beky a oslabení, Venca Pletka zase ofenzivu a přesilovky a Pepa to zastřešoval. O to jednodušší to teď je, že Pepa kluky hlídal, ale dal jim prostor. Myslím, že to mají rozdělené skvěle,“ doplnil Straka.
Sám do práce realizačního týmu přes své zkušenosti z minulosti ani v mimořádné situaci nezasahoval. „Pepa trochu něco naznačil, ale já mu řekl, že jim to skvěle funguje a nechci do toho zasahovat. Navíc na to ani nemám čas. A lidí kolem týmu je dost,“ podotkl Straka.
Kapitán Indiánů Jakub Jeřábek žádný velký rozdíl za dané situace nevnímá. „Protože po většinu času s námi Pepa stejně byl v kabině. Tu intenzitu na ledě jsme měli i bez něho, my starší kluci na to dohlédneme, abychom si v tréninku na ledě nedali nic zadarmo,“ ujistil.
Díky druhému místu po základní části minulé sezony začne Západočechům nový ročník naostro již ve čtvrtek úvodním duelem Ligy mistrů proti švédskému Rögle.
„Do zápasů Pepa nebude na střídačce, ale nahoře na tribuně, nějaké poznatky a informace z jeho pohledu dostáváme. Říká, co by třeba udělal, ale nechává to také na nás. Neboli jedeme podle Pepy, ale nic se nemění na tom, že já mám na starosti obránce a oslabení a Venca Pletka útok a přesilovky,“ řekl Veber.
„Dnes tady už je, je v kabině, takže jsme pod neustálým dohledem a dozorem,“ hlásil s úsměvem Veber. „Chce po nás hlavně, abychom byli důslední. On sám je ve věcech hodně důsledný. Už jsem s pár hlavními kouči pracoval, ale on si na důslednosti opravdu hodně zakládá.“
Věří však, že sezonu plzeňského mužstva Jandačovy zdravotní trable nijak nepoznamenají. „Potřebujeme to zvládnout a dobře do ní vstoupit. Jakmile bude Pepa moct, zapojí se do toho procesu jak na tréninku, tak i na střídačce,“ dodal Veber.