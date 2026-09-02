Rusové se kvůli pokračujícímu zákazu startů na hokejových turnajích odvolali k CAS

Ruský hokejový svaz se odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa, který mezinárodní federace IIHF potvrdila na konci července. Rusové oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října.
„Verdikt bude oznámen krátce poté. Pokud CAS rozhodne o povolení účasti ruských týmů na mistrovství světa, bude toto rozhodnutí pro IIHF závazné,“ uvedla ruská federace, jež se podle prohlášení s IIHF na takovém postupu dohodla.
IIHF vyřadila Rusko a spojenecké Bělorusko ze svých soutěží v únoru roku 2022 po napadení Ukrajiny. Světová federace každoročně zákaz z bezpečnostních důvodů prodlužuje, naposledy tak její vedení učinilo letos v lednu, a to pro celý ročník 2026/27.
Rusko ale poté uspělo s odvoláním u disciplinární komise IIHF, která záležitost vrátila Radě IIHF. Po opětovném posouzení nicméně mezinárodní federace svůj původní verdikt potvrdila s odůvodněním, že přetrvávají obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity.
Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale v červenci zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.
V hokeji se tak dosud nestalo, nicméně Bělorusové se už v květnu dočkali částečného zmírnění sankcí a zákaz účasti v mezinárodních soutěžích platí v jejich případě už jen pro MS mužů a juniorů.
Související články
Češi se nechtějí utkávat s Ruskem a bojkotují mládežnické ME ve flag fotbalu
26. 8. 2026
S hymnou i vlajkou: World Boxing ruší omezeni pro ruské sportovce
30. 7. 2026
Zákaz trvá, ruští hokejisté na šampionátech hrát nebudou, rozhodla IIHF
30. 7. 2026
Rusko dostalo zelenou. MOV ruší suspendaci, sportovci mohou do kvalifikací
7. 7. 2026