Třinec hodil debakl s Motorem za hlavu a přetlačil Karlovy Vary

Oceláři jsou zpět na vítězné vlně. Třinec napravil domácí nezdar s Českými Budějovicemi (2:6) a ve 14. kole Tipsport extraligy porazil Karlovy Vary 2:1. Vítězný gól poledního zápasu vstřelil v 51. minutě Daniel Kurovský. Přímý přenos utkání Hradec Králové – Pardubice sledujte v rámci Buly hokej živě na ČT sport a ČT sport Plus od 16:30.
Oceláři načali druhou čtvrtinu vítězně
Třinec nebodoval za celou první čtvrtinu základní části jen jednou, když v minulém kole nestačil na Motor. Skvělou podzimní formu potvrdili Oceláři také na začátku druhé čtvrtiny. Proti Karlovým Varům se vrátili do obvyklého vyladění a těsný zápas překlopili na svou stranu. Na úvodní gól Matěje Kubiesy sice zareagoval hostující David Šťastný o pouhých šestnáct sekund později, ale v 51. minutě rozhodl Daniel Kurovský. Slezané dál povedou tabulku, Západočeši jsou třetí.
Výsledky 14. kola hokejové extraligy
Výsledky 14. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – BYD Energie Karlovy Vary 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Kubiesa, 51. Kurovský (Rayen Petrovický) – 11. Šťastný (N. Jones, Bambula).
Rozhodčí: Kika, Vrba – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:6 navíc Koch (Třinec) na 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Předehrávka kola: HC Sparta Praha – HC Olomouc 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky 36. Řepík (Hradec, N. Seppälä), 65. Blümel (M. Špaček, Chlapík) – 58. J. Kos (Freibergs, Herčík).
Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 15 939.