Hokej
Podívejte se na sestřihy, ohlasy, podcasty
1. ligaEuro Hockey TourPodcasty
Hokej

Sparta zase reaguje na neakceptovatelné výkony. Do Kladna poslala Kryštofa Hrabíka za Procházku

  • tor

25. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Neuspokojivý extraligový podzim Sparty si vyžádal další změnu. Po Tomáši Hykovi opustil pražský klub také sedmadvacetiletý útočník Kryštof Hrabík, který odešel na hostování do konce sezony do Kladna za Martina Procházku. Spartě se nedaří podle představ, ze čtrnácti zápasů vyhrála jen šestkrát.

„I když Kryštof se Spartou prodloužil (v květnu) smlouvu, od začátku sezony se necítil využitý podle svých představ. Kryštofovi děkujeme za jeho působení a přejeme, ať se mu daří,“ uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Hrabík v tomto ročníku odehrál za Pražany devět zápasů, vstřelil jeden gól. Několikrát se nedostal do sestavy a většinou nastupoval ve třetí nebo čtvrté formaci. Na Kladně hostoval před rokem měsíc.

„Kryštofa známe, je v ideálním hokejovém věku. Věříme, že nám pomůže a bude důležitým článkem našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec. Hrabík může nastoupit již do nedělního utkání 14. kola proti Vítkovicím.

I dvaatřicetiletý Procházka se vrací do mateřského klubu, je totiž odchovancem Sparty. „V Prochym získáváme dobrého a poctivého kluka s výbornou střelou. Zároveň taky sparťana, který prošel naší mládeží,“ řekl Hlinka s tím, že Procházka je srozuměn s rolí, která jej čeká.

Rodák z Roudnice nad Labem hrál za Spartu naposledy v sezoně 2016/2017. „Hráli jsme si doma s dětmi, když mi najednou zavolal ‚Pleky‘, že mě vyměnili na Spartu. Odstartovala tím pěkná divočina, ale postupně člověku dochází, že se po deseti letech vrací na místo, kde byl vychovaný. Je to krásné,“ řekl Procházka.

Přiznal, že již s návratem do mateřského klubu nepočítal. „Jsem rád a moc se těším, ale upřímně už jsem měl Spartu vnitřně uzavřenou. Už mi je, kolik mi je. Nebyly žádné náznaky, že by byla šance, takže jsem už počítal s tím, že se na Spartu nikdy nepodívám. Vracím se zpátky domů, kde to začalo, a do klubu, který mě vychoval. Strašný nával emocí,“ dodal Procházka.

Přečtěte si také

ŽIVĚHradec Králové – Dynamo Pardubice 1:0. Třinec přetlačil Karlovy Vary

Hradec Králové – Dynamo Pardubice 1:0. Třinec přetlačil Karlovy Vary

Sparta sahala proti Olomouci po třech bodech, nakonec má jen dva

Sparta sahala proti Olomouci po třech bodech, nakonec má jen dva

Sparta po neuspokojivém startu sáhla k výměně, do Boleslavi poslala Hyku za Hradce

Sparta po neuspokojivém startu sáhla k výměně, do Boleslavi poslala Hyku za Hradce
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.