Vítkovice ve 13. kole extraligy zdolaly Brno 3:2 a po sedmi kolech si připsaly vítězství v normální hrací době. Třinec podlehl Českým Budějovicím 2:6, poprvé v sezoně nebodoval a teprve podruhé prohrál. Pardubice ale zaváhání lídra nevyužily a v Kladně získaly jen bod za porážku 3:4 v prodloužení. Stejný výsledek se zrodil i v Hradci Králové, odkud si vezou dva body třetí Karlovy Vary. Litvínov porazil Plzeň 2:0 a Liberec si poradil s trápící se Spartou 3:1.
Třinec – České Budějovice 2:6
Motor rozhodl o svém triumfu na ledě lídra extraligy už v úvodní třetině, kterou vyhrál 3:1. Ani přes velkou herní i střeleckou převahu se už Oceláři vrátit do zápasu nedokázali. Dvěma brankami a přihrávkou se na triumfu Jihočechů podílel Josef Koláček, tři asistence nasbíral Robert Lantoši.
Vítkovice – Brno 3:2
Výraznou zásluhu na prvním říjnovém tříbodovém vítězství Vítkovic měl autor dvou gólů David Cienciala, který už po 28 sekundách otevřel skóre. Kometa ještě do první přestávky skóre otočila. Těsně před druhou pauzou ovšem vyrovnal Tomáš Pavelka a ve 43. minutě rozhodl Ciencala.
Kladno – Pardubice 4:3 PP
Rytíři ukončili dlouhou sérii šestnácti porážek s Pardubicemi v řadě. Kladenští vedli už 3:1, v 54. minutě ale využil bleskově přesilovku Vladimír Sobotka a vyrovnal a Dynamo mohlo ještě v závěru základní hrací doby dokonat obrat. Hrdinou utkání se ale v 63. minutě stal domácí útočník Daniel Audette. Východočeši prohráli poprvé v sezoně na kluzištích soupeřů.
Liberec – Sparta 3:1
Bílí Tygři zabrali a po třech venkovních porážkách v řadě, ve kterých získali pouhé dva body, znovu naplno bodovali. Naopak Sparta prohrála šestý z posledních devíti zápasů. Po bezbrankové první třetině šli ve druhé části domácí zásluhou Jaroslava Vlacha do vedení. Na jeho trefu ještě dokázal odpovědět Devin Shore, vítěznou branku ale ve 37. minutě vstřelil Filip Jansa. Pojistku přidal při závěrečné power-play Pražanů Radim Šimek.
Hradec Králové – Karlovy Vary 3:4 PP
Energie sice ztratila v Hradci Králové vedení 3:0, přesto však zdolala východočeský tým pošesté v řadě. Hosté v úvodu druhé třetiny potřetí skórovali a vzápětí měli k dispozici dvojnásobnou přesilovku, místo toho ale v oslabení inkasovali a Hradec se vrátil do zápasu. V prodloužení rozhodl o výhře 4:3 svým prvním gólem v soutěži americký obránce Daniel Brickley.
Litvínov – Plzeň 2:0
Chemici vyhráli doma třetí z posledních čtyř zápasů. Proti Plzni rozhodli na začátku závěrečné části, kdy se prosadili David Kämpf a Tomáš Urban. Slovenský gólman Matej Tomek udržel při svém druhém startu v sezoně poprvé čisté konto. Plzeň prohrála čtvrtý z posledních sedmi duelů.
Výsledky 13. kola hokejové extraligy
Výsledky 13. kola hokejové extraligy
Oceláři Třinec – Motor České Budějovice 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 20. Daňo (M. Kovařčík, Kubiesa), 59. Pyrochta (M. Růžička, P. Chlán) – 13. Krastenbergs, 14. Ahl (V. Nedorost, Klouček), 18. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 40. J. Koláček (Štencel, Lantoši), 56. M. Toman (J. Koláček, M. Beránek), 58. J. Koláček (Lantoši). Rozhodčí: Šír, Obadal – Axman, Blažek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:2. Diváci: 5296.
HC Vítkovice – Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Cienciala (Hrivík), 40. T. Pavelka (Hrivík), 43. Cienciala (Š. Stránský) – 9. Witkowski (T. Zohorna), 20. Kollár. Rozhodčí: Pražák, Vrba – Augusta, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4752.
Bílí Tygři Liberec – Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. J. Vlach, 37. F. Jansa (Faško-Rudáš), 59. R. Šimek (Filippi) – 29. Shore (N. Seppälä, Blümel). Rozhodčí: Barek, Jaroš – Zíka, Maňák. Vyloučení: 5:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).
HC Litvínov – HC Plzeň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 41. Kämpf (D. Kaše, O. Kaše), 45. T. Urban (Havelka, Jurčík). Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Šimánek, Thuma. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 4420.
Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 4:3 v prodloužení (1:0, 2:1, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Konečný (Ryšavý, Hlava), 23. Ojamäki (Audette, Mendel), 24. Pietroniro (T. Tomek, Lisler), 63. Audette (Pietroniro, Ojamäki) – 21. Smejkal (Košťálek, M. Stránský), 33. Mandát (Ščotka), 54. Sobotka (Tomášek, Smejkal). Rozhodčí: Sýkora, Květoň – Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 4499.
Hradec Králové – Energie Karlovy Vary 3:4 v prodloužení (0:2, 2:1, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Kevin Klíma (Kohout), 30. Vukojevic (Perret), 47. Perret (McCormack, Jergl) – 3. O. Beránek (Brickley, Jiskra), 6. Schmiemann (O. Beránek, Černoch), 22. Šťastný (N. Jones), 64. Brickley. Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3660.