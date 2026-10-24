Hokej
Podívejte se na sestřihy, ohlasy, podcasty
1. ligaEuro Hockey TourPodcasty
Hokej

Sparta sahala proti Olomouci po třech bodech, nakonec má jen dva


24. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

V předehrávce 14. kola extraligy Sparta udolala Olomouc 2:1 po prodloužení. Nastavení ukončil v přesilové hře Matěj Blümel teprve třetím gólem v sezoně. Pražané poskočili na sedmé místo, Hanáci jsou poslední.

„Byl to strašně těžký zápas. Oni bojovali a my jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech. Bylo to těžké a upracované. Jsme rádi za dva body, ale měli jsme získat tři. Měli jsme konec zahrát chytřeji, ubránit ho a nedostat zápas do prodloužení. Zaplaťpánbůh, že kluci při přesilovce dali gól a máme aspoň dva body. Mohlo to být ale lepší,“ řekl Michal Řepík, autor úvodní trefy vítězů.

Trenéři Sparty po páteční porážce v Liberci pozměnili složení všech útoků, jejich svěřenci však zápas očekávaným náporem nezačali. Pražané si sice postupně vypracovali herní i střeleckou převahu, výraznější šance ale ne. V první třetině jim ke gólu nepomohly ani tři přesilové hry, při třetí se dokonce do brejku dostal hostující Macuch, zakončil jej ale nepřesnou střelou.

Ve 22. minutě byl vyloučen Blümel a první početní výhodu si zahráli i hosté. Do šance se dostal Navrátil, nepodařilo se mu ale zakončit ideálně a Kovář jeho střelu vyrazil. Hosté sice skórovat nedokázali, podařilo se jim však s Pražany srovnat krok a postupně se zvyšoval i počet střeleckých zakončení Hanáků.

Čekání na první gól v zaplněné aréně, kam dorazilo 15 939 diváků, ukončil v 36. minutě Řepík. Využil menšího zaváhání hostů při střídání a po rychlém protiútoku prostřelil Cichoně. Navýšit vedení domácích mohl v závěru druhé části Špaček, neuspěl stejně jako ve třetí části při přesilovce Pospíšil, jenž zakončil těsně vedle.

Přečtěte si také

SOUHRNVítkovice poprvé v říjnu bodovaly naplno, Třinec vysoko prohrál s Motorem

Vítkovice poprvé v říjnu bodovaly naplno, Třinec vysoko prohrál s Motorem

Ve 47. minutě se hostům po rychlém protiútoku podařilo překonat Kováře, Tomeček ale dorazil střelu Davida Vitoucha úmyslným kopnutím bruslí, což si rozhodčí potvrdili u videa. Sparta tak i nadále držela těsné vedení. V 52. minutě mohl přidat klid na hokejky domácích hráčů Sekáč, individuálně se dostal až před Cichoně, jenže gólmana, který debutoval v extralize za Spartu, nepřekonal.

I díky tomu mohla Olomouc vyrovnat. Hosté v 58. minutě odvolali brankáře a risk za pět sekund přetavili ve vyrovnávací gól. Freibergsovu střelu tečoval Kos a připravil Kováře o možné první čisté konto v sezoně. Zápas tak dospěl do prodloužení, které ukončil v přesilovce Blümel.

„Něco se pozměnilo a něco zůstalo stejné. Musíme si to zasloužit a hrát o trošičku lépe. Snažíme se na tom pracovat, hodně o tom mluvíme. Musíme být lepší. To je bez debaty. Doufám, že teď nějakým způsobem dobře zvládneme poslední zápasy do reprezentační pauzy, pak si trošku oddechneme a budeme se připravovat dál,“ dodal Řepík.

Předehrávka 14. kola hokejové extraligy

HC Sparta Praha – HC Olomouc 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Řepík (Hradec, N. Seppälä), 65. Blümel (Chlapík, M. Špaček) – 58. J. Kos (Freibergs, Herčík).
Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 15 939.

Sparta: Jakub Kovář – Krejčík, Mašín, Michálek, M. Seppälä, N. Seppälä, Tomov, Sirota – Chlapík, M. Špaček, Sekáč – Blümel, Shore, Daníček – Řepík, Hradec, P. Kousal – Pospíšil, O. Najman, Vesalainen. Trenér: Augusta.

Olomouc: Cichoň – Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove – Navrátil, Berglund, Matýs – Orsava, Štohanzl, J. Kos – M. Vitouch, D. Vitouch, Tomeček – Senyshyn, Macuh, Herčík – Anděl. Trenér: Fiala.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.