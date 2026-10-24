Sparta sahala proti Olomouci po třech bodech, nakonec má jen dva

V předehrávce 14. kola extraligy Sparta udolala Olomouc 2:1 po prodloužení. Nastavení ukončil v přesilové hře Matěj Blümel teprve třetím gólem v sezoně. Pražané poskočili na sedmé místo, Hanáci jsou poslední.
„Byl to strašně těžký zápas. Oni bojovali a my jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech. Bylo to těžké a upracované. Jsme rádi za dva body, ale měli jsme získat tři. Měli jsme konec zahrát chytřeji, ubránit ho a nedostat zápas do prodloužení. Zaplaťpánbůh, že kluci při přesilovce dali gól a máme aspoň dva body. Mohlo to být ale lepší,“ řekl Michal Řepík, autor úvodní trefy vítězů.
Trenéři Sparty po páteční porážce v Liberci pozměnili složení všech útoků, jejich svěřenci však zápas očekávaným náporem nezačali. Pražané si sice postupně vypracovali herní i střeleckou převahu, výraznější šance ale ne. V první třetině jim ke gólu nepomohly ani tři přesilové hry, při třetí se dokonce do brejku dostal hostující Macuch, zakončil jej ale nepřesnou střelou.
Ve 22. minutě byl vyloučen Blümel a první početní výhodu si zahráli i hosté. Do šance se dostal Navrátil, nepodařilo se mu ale zakončit ideálně a Kovář jeho střelu vyrazil. Hosté sice skórovat nedokázali, podařilo se jim však s Pražany srovnat krok a postupně se zvyšoval i počet střeleckých zakončení Hanáků.
Čekání na první gól v zaplněné aréně, kam dorazilo 15 939 diváků, ukončil v 36. minutě Řepík. Využil menšího zaváhání hostů při střídání a po rychlém protiútoku prostřelil Cichoně. Navýšit vedení domácích mohl v závěru druhé části Špaček, neuspěl stejně jako ve třetí části při přesilovce Pospíšil, jenž zakončil těsně vedle.
Ve 47. minutě se hostům po rychlém protiútoku podařilo překonat Kováře, Tomeček ale dorazil střelu Davida Vitoucha úmyslným kopnutím bruslí, což si rozhodčí potvrdili u videa. Sparta tak i nadále držela těsné vedení. V 52. minutě mohl přidat klid na hokejky domácích hráčů Sekáč, individuálně se dostal až před Cichoně, jenže gólmana, který debutoval v extralize za Spartu, nepřekonal.
I díky tomu mohla Olomouc vyrovnat. Hosté v 58. minutě odvolali brankáře a risk za pět sekund přetavili ve vyrovnávací gól. Freibergsovu střelu tečoval Kos a připravil Kováře o možné první čisté konto v sezoně. Zápas tak dospěl do prodloužení, které ukončil v přesilovce Blümel.
„Něco se pozměnilo a něco zůstalo stejné. Musíme si to zasloužit a hrát o trošičku lépe. Snažíme se na tom pracovat, hodně o tom mluvíme. Musíme být lepší. To je bez debaty. Doufám, že teď nějakým způsobem dobře zvládneme poslední zápasy do reprezentační pauzy, pak si trošku oddechneme a budeme se připravovat dál,“ dodal Řepík.
Předehrávka 14. kola hokejové extraligy
Předehrávka 14. kola hokejové extraligy
HC Sparta Praha – HC Olomouc 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 36. Řepík (Hradec, N. Seppälä), 65. Blümel (Chlapík, M. Špaček) – 58. J. Kos (Freibergs, Herčík).
Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 15 939.
Sparta: Jakub Kovář – Krejčík, Mašín, Michálek, M. Seppälä, N. Seppälä, Tomov, Sirota – Chlapík, M. Špaček, Sekáč – Blümel, Shore, Daníček – Řepík, Hradec, P. Kousal – Pospíšil, O. Najman, Vesalainen. Trenér: Augusta.
Olomouc: Cichoň – Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove – Navrátil, Berglund, Matýs – Orsava, Štohanzl, J. Kos – M. Vitouch, D. Vitouch, Tomeček – Senyshyn, Macuh, Herčík – Anděl. Trenér: Fiala.