Hokej

Trenérka MacLeodová přeruší kariéru kvůli léčbě rakoviny


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a naplno se soustředí na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v loňském roce.

„Je dál v dobré náladě a soustředí se na své zdraví a zotavení,“ uvedli zástupci Ottawy. „Celá organizace Carlu plně podporuje. A její rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí,“ dodal klub.

Třiačtyřicetiletá MacLeodová o nemoci informovala vloni v listopadu a zahájila léčbu. Dosud na lavičce Ottawy zmeškala jen jediný zápas a naplno se věnovala i svým povinnostem u českého národního týmu.

S reprezentací absolvovala i únorové olympijské hry v Miláně, kde její svěřenkyně vypadly ve čtvrtfinále. Na konci února jí vypršela smlouva s českým svazem. Mistrovství světa čeká hokejistky až v listopadu v Dánsku.

Trenérkou české reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu 2022 po Hrách v Pekingu a získala s ním dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté.

Ottawu vede MacLeodová od roku 2023. Tým nyní bojuje o postup do play-off. Její povinnosti v klubu dočasně převezme asistentka Haley Irwinová.

