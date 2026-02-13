Útok na první olympijskou medaili nevyjde. České hokejistky prohrály ve čtvrtfinále se Švédkami 0:2 a nenavážou na dva bronzy z mistrovství světa v letech 2022 a 2023. Kanadská trenérka Carla MacLeodová byla i přes vyřazení na své svěřenkyně hrdá.
MacLeodová: Holky jsou zlomené, snažily se udělat všechno pro úspěch
„Holky jsou zlomené, snažily se udělat všechno pro úspěch. Je to naše druhá olympiáda vůbec. Opravdu jsme na ně všichni hrdí. Bude to ale bolet a samozřejmě bude spousta slz,“ uvedla MacLeodová.
Národní tým převzala v dubnu 2022 po Tomáši Pacinovi, který s ním skončil na olympiádě v Pekingu sedmý. Hned na přelomu srpna a září dovedla české hokejistky na šampionátu v Herningu a Frederikshavnu poprvé do semifinále a k bronzu. Za rok následovala obhajoba v kanadském Bramptonu. Potom následovala čtvrtá místa v americké Utice a doma.
Teď ji čekal proslov před zklamanou kabinou podobně jako v Českých Budějovicích. „Tohle jsou pro trenéra nejtěžší chvíle, protože si prostě tak moc přejete, aby váš tým skončil na dobré pozici. Teď to samozřejmě bude těžké. Ale nakonec je ta řeč pro mě jednoduchá. Jsem neuvěřitelně hrdá,“ prohlásila MacLeodová.
„Byly to skvělé čtyři roky, kdy jsem mohla s tímto týmem pracovat, abychom se dostaly až sem. Nelze opomenout, čeho jsme za tu dobu dosáhly. Tady jsme měly cíl, ke kterému jsme se ale úplně nedostaly. Ale to nic nemění na tom, jak moc jsem na ně hrdá,“ zopakovala MacLeodová, která u týmu pokračovala i poté, co v listopadu oznámila, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu.
Trenérka klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL litovala, že její svěřenkyně nedokázaly přes veškerou snahu prolomit odpor Švédek. „Myslím, že jsme měly ve třetí třetině dobrý tlak. Trochu jsme naklonily led. Ale Švédky jsme nezlomily,“ konstatovala MacLeodová.
„Nebylo to z nedostatku úsilí. Je to realita olympijských her. Dostanete se do play-off a víte, že to budou těžké bitvy. To jsme viděly,“ konstatovala MacLeodová. „Ve třetí třetině jsme měly dvě přesilovky. Ta poslední byla po reklamní pauze. Nenašly jsme způsob, jak toho využít. Švédky jednu přesilovku využily a to byl nakonec rozdíl,“ dodala MacLeodová.