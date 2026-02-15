Vystoupení českých hokejistek na olympijských hrách skončilo neúspěchem a musí přijít změny, prohlásila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažerka týmu Tereza Sadilová.
Sadilová po neúspěchu hokejistek: Něco je špatně a musí přijít změny
Hokejistky nenaplnily medailové ambice, prohrály čtyři z pěti utkání a s turnajem se rozloučily čtvrtfinálovou porážkou 0:2 se Švédskem. „Je to moc těžké. Takhle jsme si to nikdo nepřál. Těžko se mi hledají slova. Chtěly jsme úspěch, chtěly jsme to pro celý národ a český ženský hokej. Nepovedlo se to. Je to těžké,“ řekla Sadilová.
Češky získaly na světových šampionátech v letech 2022 a 2023 bronzové medaile, následně ale dvakrát duel o třetí místo nezvládly – naposledy loni doma v Českých Budějovicích – a na olympiádě nečekaně vypadly již ve čtvrtfinále.
„Každý turnaj byl jiný. Olympiáda je specifická. Každý den cítíte, že se to děje jednou za čtyři roky. Je to speciální. Všichni jsou hrdí na to, že tu mohou být, a chtějí to pro svou zemi urvat,“ uvedla Sadilová. Hráčky se s tím podle ní dobře vyrovnaly. „Připravovaly jsme se na to po psychické stránce. Ale na soupeře neumíme takticky zareagovat. To mě mrzí,“ přiznala Sadilová.
Kdyby to šlo, hned by prý začala pracovat na změnách. „Nejradši bych hned zítra šla do práce stavět novou kostru. Potřebujeme pracovat a dát do toho všechno. Takhle to ale v životě nefunguje. Musíme chvilku počkat a vstřebat to. Uvidíme, co vedení svazu. Vnímám, že se musí udělat změny. Pokud se to třikrát nepovedlo, tak je něco špatně,“ uvědomuje si Sadilová.
Sadilová poukázala na skutečnost, že ženský hokej ve Švédsku i Finsku má mnohem lepší podmínky, hrají se tam profesionální soutěže, fungují mládežnické akademie. V Česku kvalitní domácí soutěž chybí a reprezentantky hrají v zahraničí.
„Člověk to pořád prožívá a na turnaji jsem cítila, že to není tak, jak by to být mělo. Určitě je třeba dále pracovat se špičkou i podhoubím. Mnohonásobně více než doposud. Vše je závislé na tom, jestli dostaneme podporu od Národní sportovní agentury, která je pro nás klíčová. Apeluji i na ně, že to pro nás dává velký smysl a křídla. Bez toho to nepůjde,“ řekla Sadilová.
Tým navíc zřejmě čeká generační obměna, některé starší hráčky zřejmě ukončí kariéru. „Skvělý signál je, že se nám v kategorii do 18 let velmi dařilo. Holky vědí, že vše je o práci, píli a profesionální úrovni, kterou chceme do ženského hokeje dostat. Pracují velmi dobře. Juniorky pro nás budou skvělé. O budoucnost se nebojím. Už teď vím minimálně o šesti holkách, co se zabudují do kádru na listopadové mistrovství světa. Ať už se mnou, nebo beze mě,“ prohlásila.
Otázkou také je, zda u týmu bude pokračovat kanadská trenérka Carla MacLeodová, která hokejistky vedla čtyři roky. Teď jí ale končí smlouva. „Carla za čtyři roky s týmem odvedla skvělou práci. Hodně nás obohatila. Dva roky to fungovalo skvěle. Další dva roky už byly horší, tam už jsme nenaplnily ambice, co jsme měly. Ale to je sport. Carla je skvělý člověk. Po lidské stránce všechny z nás obohatila. Za to jsem vděčná. Na konci měsíce jí končí smlouva. To je vše, co k tomu řeknu,“ dodala Sadilová.