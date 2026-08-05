Novým předsedou diciplinárky je Bičánek. Ujčík ve funkci končí po osmi letech

Dlouhé období osmi let v čele disciplinární komise hokejové extraligy je u konce. Viktora Ujčíka, který byl ve vedení od roku 2018, nahradí Radim Bičánek. O jmenování bývalého obránce rozhodli na středečním zasedání zástupci klubů na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Trojnásobnému mistrovi světa Ujčíkovi, jenž je zároveň trenérem prvoligové Jihlavy, skončila smlouva.
„Změnu v čele komise jsme začali zvažovat v průběhu uplynulé sezony. Viktor Ujčík zároveň vyjádřil záměr soustředit se naplno na trenérskou činnost v Dukle Jihlava. Za osm let obětavé práce v jedné z nejnáročnějších funkcí českého profesionálního hokeje mu patří velké poděkování,“ uvedl ředitel extraligy Martin Loukota.
Stejně jako Ujčík má úspěšnou hráčskou kariéru za sebou i jedenapadesátiletý Bičánek, jenž působil deset let v zámoří a odehrál včetně play-off 129 zápasů v NHL. V roce 2004 se vrátil do Evropy a působil ve Znojmě, Brně a Karlových Varech. S aktivním hokejem skončil v roce 2016.
Bičánek byl v předešlé sezoně členem takzvaného poradního panelu disciplinární komise. Teď bude všemu šéfovat. „Nabídky si velice vážím a do funkce vstupuji s respektem k její náročnosti. Rozhodnutí komise budou vždy pod drobnohledem a mým cílem bude, aby její rozhodování bylo konzistentní, nestranné a srozumitelně odůvodněné,“ řekl Bičánek a dodal, že chce využít zkušenosti získané v posledním roce. „Nyní se chci této agendě věnovat naplno,“ dodal.
Dalšími členy disciplinárky jsou i nadále Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka.