Z Liberce zní: Nebudeme se schovávat, chceme titul

Liberečtí hokejisté touží v nadcházející sezoně dojít dále než v minulém ročníku, kdy skončili ve čtvrtfinále. Pomoci jim k tomu má navrátivší Jakub Rychlovský. Liberecký tým chce být hrozbou pro největší giganty a netají se nejvyššími ambicemi.
„Bylo by alibistické a smutné říct, že do sezony vstupujeme s ambicemi, které nejsou ty nejvyšší. Máme samozřejmě nějaké dlouhodobé plány a nějaké krátkodobé. Chceme být týmem, který bude v extralize velikým problémem pro ty top velké týmy. Chceme, abychom byli respektovaní skrze celou ligu i média,“ prohlásil sportovní ředitel Michal Birner.
Zatímco v sezoně 2024/25 skončili Liberečtí po základní části jedenáctí a pak vypadli už v předkole play-off, pod vedením Jiřího Kudrny v roli hlavního kouče udělali za minulý ročník velký krok vzhůru. Třetí místo v dlouhodobé fázi jim zajistilo účast v Lize mistrů, ve vyřazovací části pak byli jedinou výhru od postupu do semifinále.
„Máme tady něco nastaveného – kluci okolo Radima Šimka v kabině i trenéři v čele s Jirkou Kudrnou tady za posledních 12 měsíců vybudovali neskutečnou kulturu, za což jsem jim po minulé sezoně poděkoval. Jsem neskutečně spokojený s tím, co se jim povedlo,“ ocenil Birner.
„Už loni jsem říkal, že mým velkým snem je zvednout tady na konci sezony zase ten pohár. Uvidíme, jak daleko jsme došli na cestě k poháru v minulém ročníku a jak moc se tomu přiblížíme sezonu nadcházející,“ doplnil Birner, jenž byl ještě jako hráč v roce 2016 u zisku prvního titulu v historii libereckého klubu.
Jak zdůraznil trenér Kudrna, mužstvo se chce prezentovat dobrou hrou, skvělými výkony a vyhrát v sezoně co nejvíce zápasů. „Ambice máme a není potřeba chodit v tomto směru okolo horké kaše. Když hrajeme dobře, chceme vyhrávat. A i když se nám třeba tolik dařit nebude, stejně ty cesty, jak dojít k výhře, budeme hledat. Liga se zkvalitňuje, titul chce každý. Určitě se nebudeme schovávat – chceme titul, chceme být v sezoně co nejlepší,“ řekl Kudrna. „Chtěl bych dopadnout minimálně o něco lépe než loni. Takže dojít nejméně do semifinále, pak ať se děje vůle boží. Ale věřím, že máme tým na to, abychom došli až na vrchol,“ doplnil kapitán Šimek.
Tým bez velkých změn
Velkým plusem pro Bílé Tygry je fakt, že mužstvo zůstalo pospolu a kádr nedoznal velkých změn. „Ale i když zůstal tým pohromadě a víme, co chceme hrát a jak se chceme prezentovat, neznamená to, že máme mentalitu někde si ulevit, polevit s vědomím, že někde už máme něco zvládnutého z minulé sezony. Kultura tvrdé práce je vidět v celém klubu a my chceme dál pracovat na naší hře. Pořád je kam ji posouvat,“ prohlásil Kudrna.
Velké posílení představuje návrat kanonýra Jakuba Rychlovského, přibude v dohledné době ještě někdo další? „Použiju glosu Libora Zábranského – do konce ledna ten tým není nikdy uzavřený,“ poznamenal s úsměvem Birner.
S týmem je aktuálně spokojený. „Trenéři mají oproti minulé sezoně více možností, co dělat se sestavou, máme větší hloubku, ale kdyby se objevilo něco, co by dávalo smysl, tak to minimálně za nějakou konverzaci s majitelem stojí. Děláme svoji práci – sledujeme možnosti, ale aktuálně panuje naprostá spokojenost s tím, jaké hráče tady máme,“ dodal Birner.
V přípravě tým nejprve dvakrát přehrál nedalekého rivala Mladou Boleslav, pak si připsal porážky s Kladnem a v Hradci Králové. Koncem týdne čeká Liberec turnaj Sachsenlotto Cup v Drážďanech, v příštím týdnu už pak vstoupí do Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září se představí ve Finsku na ledě Tappary Tampere. „Je důležité to dobře naplánovat. Pro nás bude ostrým startem sezony Liga mistrů, takže letos jsme měli přípravu o dva týdny kratší, ale přizpůsobili jsme si ji podle toho. A věřím, že vše směřujeme k tomu, že budeme stoprocentně připraveni vlétnout do sezony,“ konstatoval Kudrna.