Rulík už na ledě cepuje Kladno. Co Jágr a jeho role?

Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také gólman Daniel Vladař z Philadelphie a Radko Gudas z Floridy.
Kladenští měli už v průběhu minulého týdne možnost individuálních tréninků a k dispozici měli i led. Dnes trénovali poprvé společně, ale rozděleni na dvě skupiny. Občas zaburácel hodně nahlas trenér Rulík. Kouč mistrů světa z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě mužstvo převzal po ukončení kapitoly u národního týmu, kde s ním již působili i stávající asistenti Tomáš Plekanec s Markem Židlickým i trenér gólmanů Ondřej Pavelec.
„V každé skupině jsme měli tři formace, celkem jsme tedy dnes pracovali s třiceti hráči. Myslím, že na první trénink to nebylo vůbec špatné. Ale první trénink o ničem nerozhoduje. Dnes jsme teprve začali a já jen doufám, že věci, které chceme nastavit, aby fungovaly ve hře, se nám bude dařit do týmu dostat,“ uvedl Rulík v rozhovoru s novináři.
„Už celý červenec jsem využil pro přípravu předzávodního období a teď se bude všechno naplňovat. Prvních čtrnáct dnů máme objem, kdy máme led i odpoledne. To bude trénink zaměřený na dovednosti, ale i trošku kondiční, protože potřebujeme pracovat na všech stránkách,“ doplnil Rulík.
„Čeká nás hodně práce a hodně bruslení, abychom se do toho všichni dostali, takže půjdeme postupně den za dnem, ale těšíme se na to,“ prohlásil obránce Michal Kempný.
Otázkou zůstává Jágrova role. Čtyřiapadesátiletý hvězdný veterán nastoupil v minulé sezoně jen do šesti zápasů, ale oficiálně kariéru zatím definitivně neuzavřel. „Nemluvil jsem s ním. Jen jsme se tady viděli při dobrovolných trénincích. Já ho beru jako majitele klubu, má obrovský respekt, ale nevím, co bych k tomu více řekl. Nijak konkrétně jsme spolu nemluvili. Mužstvo si děláme společně v realizačním týmu,“ uvedl Rulík. „Vím jen, že je tady Jarda dvacetiprocentním majitelem, víc nevím,“ dodal Plekanec, jenž zastává i post sportovního ředitele.
Kádr je prakticky hotový. „Pokud by měl ještě někdo přijít, muselo by nám to opravdu dávat smysl,“ poznamenal Plekanec. „Myslím si, že jsme tým skvěle doplnili. Jen škoda Eddieho (Eduardse Tralmakse). Je to výborný hráč, který by moc pomohl,“ řekl útočník Miroslav Forman s připomínkou možnosti návratu produktivního forvarda, z něhož ale sešlo poté, co lotyšský reprezentant podepsal před měsícem smlouvu s Edmontonem. „I tak bych řekl, že máme velice silný a dobře poskládaný tým,“ uvedl Forman.
Pod Rulíkovou taktovkou dnes trénovali i Vladař s Gudasem. „Je super, že tady můžeme být a vycházejí nám ve všech ohledech vstříc. Je skvělé, že mohu trénovat s trenérem brankářů Radkem Jirátkem, s nímž jsem v kontaktu během sezony. Věřím, že Rytíři takhle pomohou nám, ale zároveň třeba pomůžeme do sezony i my jim,“ řekl Vladař. „Radim nás pěkně prohání, jak jste mohli vidět,“ dodal s úsměvem Gudas.
První přípravné utkání čeká Rytíře ve čtvrtek 13. srpna, kdy se představí v Liberci. Zpestřením pak bude soustředění v Herisau. „Ve Švýcarsku jsme byli už před rokem a měli jsme možnost se lépe poznat. S kluky si sedneme, pobavíme se, patří to k tomu, je to důležitá součást stmelování kolektivu. Samozřejmě nás tam čekají i přípravné zápasy, na které budeme chtít být co nejlépe připravení,“ poznamenal Forman.
Generálkou na extraligu bude ve čtvrtek 10. září duel v Mladé Boleslavi. K prvnímu souboji o body vyjedou Středočeši ve středu 16. září na ledě Vítkovic.
Program přípravných zápasů Kladna
Program přípravných zápasů Kladna
čtvrtek 13. srpna: Bílí Tygři Liberec – Rytíři Kladno (17:00),
pátek 21. srpna: Mannheim – Rytíři Kladno (turnaj v Herisau, 19:30),
sobota 22. srpna: Rytíři Kladno – Davos (turnaj v Herisau, 17:30),
úterý 1. září: Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno (17:00),
čtvrtek 3. září: Rytíři Kladno – Sparta Praha (18:00),
čtvrtek 10. září: Mladá Boleslav – Rytíři Kladno (18:00).