TOP 5 posil v extralize: Tvůrce hry a vítěz Stanley Cupu pro Dynamo, střelec pro Spartu. Spraví si chuť po zámoří?

Nová extraligová sezona bude nabitá kádry s velkými jmény. Vybírat top 5 největších příchodů do české soutěže bylo složité, složily by se hravě i dvě pětky. Aktivní na trhu byly opět Pardubice, ale i Litvínov dosáhl na hráče z NHL. Web ctsport.cz vám představuje výběr šéfkomentátora ČT sport Roberta Záruby, který představil v podcastu Hokej bez červené.
David Tomášek (Färjestad ➔ Dynamo Pardubice)
Před odchodem do zámoří dominoval v extralize i ve švédské lize. David Tomášek bude chtít opět ukázat, že v Evropě mu to svědčí. V NHL se pokoušel prosadit do kádru Edmontonu, stihl 22 zápasů, v nichž zaznamenal pět bodů (2+3), ale především ze čtvrté formace se bodovalo složitě. Nyní přichází do už tak nabitého kádru Dynama Pardubic s jediným cílem, vyhrát domácí titul, který mu ve sbírce vedle zlata z domácího MS chybí.
„David Tomášek je pro mě nejkomplexnější hráč z toho výběru a má ještě něco navíc. Jeho způsob přemýšlení v té rychlé hře je jedinečný. Má to on, má to třeba Roman Červenka, David je jedním z největších tvůrců hry ve své generaci. Bohužel v NHL se do role tvůrce nedostal,“ řekl Robert Záruba v podcastu Hokej bez červené.
Matěj Blümel (Providence Bruins ➔ Sparta Praha)
Čtyřsezonní zámořská mise skončila. V AHL platil za hvězdu, v NHL se mu nakonec nepovedlo usadit v prvním týmu na stálo. Matěj Blümel posílil Spartu a vzhledem k posledním střelecky plodným ročníkům může mít ambice útočit třeba i na nejlepšího střelce extraligy. V sezoně 2024/2025 si vyloužil místo v All-Star týmu AHL, s 39 góly se pak stal nejlepším střelcem AHL v dresu Texasu Stars.
„V zámoří se Matějovi možná hokej trochu otrávil, teď si jde sem zase spravit chuť. V O2 areně by mu to mělo vyhovovat, pokud samozřejmě chytí start, dá pár gólů a bude platný i v mezihře. Je schopný hrát i v oslabení, nebo v přesilovkách na jakékoliv pozici. Ve Spartě to určitě nebude jednoduché, je to silný tlak. Čekají se od něj body,“ popisuje Záruba.
Tomáš Nosek (Florida Panthers ➔ Dynamo Pardubice)
Vítěz Stanley Cupu zpět v extralize. Tomáš Nosek se vrátil do rodných Pardubic a chce jim splatit to, co pro něj udělaly před cestou do zámoří. Ideální scénář. Nosek může být důležitým mužem v boji o další titul Dynama. Především v dresu Floridy přijal roli ve čtvrté formaci a skvěle bránil největší hvězdy světového hokeje, což byl také jeden z důvodů, proč pak s Panthers slavil triumf. Čtyřiatřicetiletý útočník se zkušenostmi z Detroitu, Vegas, Bostonu, New Jersey odehrál v NHL 514 utkání a v Dynamu dostane i více prostoru na ofenzivu.
„Velký návrat pro soutěž. A jsem zvědavý, jak se z Pardubic bude chtít prezentovat v národním týmu. Vysvětloval, že se jeho vztah k národnímu týmu nezměnil, ale je tam to drsné odmítnutí od Radima Rulíka před MS v Praze, když nedostal Tomáš ani ty dva zápasy v přípravě, což si ale věřím nějak řekli mezi sebou. Zkrátka vítěz Stanley Cupu v extralize, to se nestává každý rok,“ připomněl šéfkomentátor ČT sport.
David Kämpf (Washington Capitals ➔ Litvínov)
Tři „K“ zase spolu. Jednoznačné lákadlo pro Davida Kämpfa, aby vytvořil opět formaci s Ondřejem a Davidem Kašovými, tak jako kdysi v Chomutově. V poslední sezoně v NHL už Kämpf vycítil, že jeho kariéra za mořem se chýlí ke konci. Vystřídal tři kluby Toronto Marlies v AHL, Vancouver Canucks a Washington Capitals. Odehrál pouze polovinu zápasů základní části. Mistr světa z Prahy, který je mimo jiné výborný na vhazování či oslabení, bude velkou vzpruhou pro Vervu.
„Tohle je posílení, které dává smysl a zvedá klub na jinou úroveň. Je to dílek do skládačky v Litvínově, který mi tam přesně pasuje. Má to domů kousek, bude tam s bratry Kašovými, chomutovská partička pohromadě a silná první řada. David bude mít chuť si zahrát zase hokej, protože poslední dvě angažmá nebo sezony ho v NHL trochu otrávily. Doufejme, že tady se jeho hra řekněme vyčistí od negativních pocitů,“ řekl Záruba.
Michal Kempný (Brynäs ➔ Kladno)
Zkušený reprezentační obránce se vrací zpět do extraligy. V 36 letech chce pomoct nastartovat nový ambiciózní projekt v Kladně. Po odchodu ze Sparty strávil sezonu v Brynäs, kterou zakončil účastí na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Pokud mu u Rytířů vydrží zdraví může být cenným přídavkem.
„Přináší do kladenské obrany něco, co tam nebylo. Stane se bezesporu tahounem, lídrem kabiny a celého klubu, mluvčím směrem dovnitř i ven,“ přidává Záruba pozitiva ke kladenské posile.
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