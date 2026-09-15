První výhru v nové sezoně extraligy slaví Třinec, Vary nenašly recept na defenzivu Ocelářů

V předehrávce 1. kola Tipsport extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2:0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmeri Eronen, druhý gól přidal Ondřej Kovařčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají ve středu, se bude od 14:10 věnovat speciální Buly start živě s přímým přenosem utkání Maxa ligy Vsetín – Zlín od 17:30.
Čistým kontem díky 34 úspěšným zákrokům se blýskl brankář vítězů Marek Mazanec. Pro pětatřicetiletého odchovance Písku to byla 32. nula v extraligové kariéře. „Na nulu já osobně ani moc nekoukám. Spíš koukám na celkový obraz své hry. Jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřené tyčky, úhly. Tohle je nejdůležitější v těch prvních zápasech si najít, aby bylo do sezony na čem stavět a abych se měl kam posouvat. Dneska jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat,“ uvedl Mazanec.
Oceláři v čase 2:37 šťastně otevřeli skóre. Galvasovo nahození z pravého rohu si při snaže pokrýt Ondřeje Kovařčíka srazil hokejkou do vlastní branky Eronen. Energii se nepodařilo odpovědět v dlouhé přesilové hře při trestech Musila a Ondřeje Kovařčíka včetně 20 sekund v pěti proti třem. Po Jiskrově střele z pravého kruhu pomohla Mazancovi bližší tyč.
Na druhé straně zahrozili Roman a Nestrašil. Domácí se neprosadili ani v další početní výhodě při Kochově vyloučení. Vyrovnat mohl Jones, ale jeho střela skončila nad třineckou brankou. V 18. minutě trefil hostující Musil z mezikruží levou tyč.
V úvodu druhé části při Jonesově pobytu na trestné lavici si Frodl poradil s Flynnovou dorážkou a v další šanci za něj u levé tyče nedokázal zasunout puk Voženílek. Ve 26. minutě neuspěl před karlovarským gólmanem ani Kurovský.
Při trestu Kočího Energie také odolala a navíc měla hned tři šance na vyrovnání. Po Černochově pasu neprostřelil Mazance osamocený Beránek, který o chvíli později třineckého gólmana nepřekonal ani zblízka bekhendovým pokusem. Možnost měl také Koffer.
Potom měl dvě šance Ocelářů Kurovský. Ve 32. minutě se prohnal kolem Jiskry, Frodl však zasáhl stejně jako o tři minuty později, kdy třineckému útočníkovi nabídl možnost chybnou rozehrávkou Minárik. V závěru druhé části po nečekaném odrazu puku od zadního mantinelu odvrátil Kočí před odkrytou brankou puk před Hrehorčákem.
V úvodu závěrečné části mohl po Chlánově akci zvýšit Roman, ale ztroskotal na karlovarském brankáři. Oceláři úspěšně bránili těsný náskok a byli stále nebezpeční i v ofenzivě. Mazance v 50. minutě nepřekonal bekhendovým pokusem Šťastný. Pojistku náskoku Ocelářů nezařídil ani kapitán Růžička, jenž zamířil do Frodlovy lapačky. Na druhé straně měl příležitost Jiskra.
V 59. minutě udržel naděje Energie po Hudáčkově individuální akci opět gólman Frodl. Vzápětí kryl jeho protějšek Tomkovu příležitost. Výsledek dovršil do prázdné branky Ondřej Kovařčík.
Předehrávka 1. kola hokejové extraligy
Předehrávka 1. kola hokejové extraligy
BYD Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. J. Galvas (P. Koch, A. Nestrašil), 60. O. Kovařčík (Kurovský).
Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5038.
Karlovy Vary: Frodl – Mamčics, Brickley, Eronen, Winberg, Josef Myšák, M. Kočí – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Bambula, N. Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Minárik – Koffer, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Průšek – Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, P. Chlán – M. Růžička, D. Voženílek, Flynn – Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.