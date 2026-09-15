TOP 5 přesunů v extralize: Pyrochta touží s Třincem zaútočit na titul a na trasách mezi rivaly bylo živo

Po návratech hvězdných jmen zpět do hokejové extraligy mohly být přesuny mezi extraligovými konkurenty trochu v pozadí, ale neznamená to že nebyly zajímavé. Ba naopak, například vicemistr z Třince „ukradl“ jeden z klenotů mezi beky a dohodli se také regionální rivalové. Web ČT sport vám nabízí TOP 5 přesunů hráčů mezi extraligovými celky a možná překvapivě se výběr týká hned čtyř obránců.
Filip Pyrochta (Mladá Boleslav ➔ Třinec)
Přes 70 reprezentačních startů, zkušenosti z finské ligy, stříbro ze švédské ligy a také druhé místo z extraligy s Libercem. Filip Pyrochta má výborný hokejový životopis, ale na zlatý úspěch stále čeká. I proto si po sezoně v Mladé Boleslavi spolehlivý bek národního týmu vybral ambiciózní Třinec, kde by rád zaútočil na mety nejvyšší.
U „bruslařů“ byl asistentem kapitána a hlavním obráncem s ofenzivními schopnostmi. Dalšího takového zadáka do kádru hledal i šestinásobný extraligový šampion z Třince. Pyrochta v Mladé Boleslavi patřil k nejlepším obráncům z hlediska tranzice, tedy zavážení puku do útočného pásma a vyvážení z toho obranného. Úspěšných vstupů do pásma nasbíral vloni v základní části 74.
„Filip Pyrochta udělal to, o čem hráči často mluví, že zkrátka chtějí něco vyhrát. Vyslyšel nabídku Třince. Je to hráč, který je v kabině sice tišší, ale tím příkladem umí hodně pomoct. Jde o jednoho z nejlepších bruslařů v extralize,“ přidal k tomuto přesunu šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba v podcastu Hokej bez červené.
Tomáš Kundrátek (Třinec ➔ České Budějovice)
O tomto přesunu se už „šuškalo“ v závěru minulého ročníku. Tomáš Kundrátek z posledních sedmi sezon strávil šest v Třinci a spojení s Oceláři si předělil ročním angažmá v brněnské Kometě. Mistr světa z Prahy si ke slezskému klubu vytvořil i s rodinou pevné pouto, ale když už nefiguroval v ústředních plánech, zvolil přesun na jih Čech.
Kundrátek je ztělesněním hráče, který posune své výkony na vyšší level vždy v nejdůležitější části sezony. V minulé sezoně v základní části pouze 8 bodů a všechny za asistence, ale v play-off při cestě Třince do finále posbíral bilanci 3 + 7 a byl opět jedním z klíčových obránců.
V Českých Budějovicích si to plně uvědomují. Kundrátek je dokonce hned novým kapitánem a zřejmě i volbou do první přesilovky po odchodu Tomáše Cibulky do organizace Edmontonu.
Petr Zámorský (Plzeň ➔ Mladá Boleslav)
Jeden z nejpřekvapivějších přesunů mezi extraligovými celky. Petr Zámorský se v loňské sezoně v dresu Plzně vyburcoval k velkému individuálnímu výkonu. Posbíral 28 bodů (11 + 17) a byl nejproduktivnějším obráncem Indiánů, v extralize mezi beky pak třetí nejlepší.
Plzeň obsadila nečekanou druhou příčku v základní části, poté skončila ve čtvrtfinále play-off po bolestivé porážce 3:4 na zápasy se Spartou. Nicméně Zámorský se přesto přesunul z druhého celku po základní části do třináctého – Mladé Boleslavi.
Zkušený čtyřiatřicetiletý bek si vyzkouší už šesté angažmá v extralize. A jak zmínil nyní před sezonou těší se na další výzvu a také jeden z hlavních důvodů bylo jednání o smlouvě s Plzní. Nedohodl se na delší smlouvě, která by mu dávala jistotu, a tak zvolil záložní variantu.
Robert Kousal (Pardubice ➔ Hradec Králové)
Jediný přesun útočníka v této top pětce a velice zajímavý. Jedna z ikon Pardubic Robert Kousal už neměl v nabitém kádru Dynama místo, a tak následoval svého kamaráda Lukáše Radila také na trase do Hradce Králové. Mountfield tento přestup zveřejnil povedeným výkonem a uvidíme jak povedená bude souhra i na ledě.
Kousal se rozloučil s Dynamem titulem, ale některé zápasy v play-off nehrál, nebo naskakoval v nižších útocích. Celkově v minulé sezoně zapsal v 54 utkáních 17 bodů (5 + 12). V 35 letech má zkušenosti, ale stále i chuť ukázat svou kvalitu v týmu, kde dostane víc prostoru. A v Pardubicích mu tento přesun fanoušci dle dosavadních reakcí rozhodně nezazlívají.
„Robert Kousal může Hradci ještě hodně pomoct. Vnáší to takové napětí do východočeského derby. Líbí se mi, že to Hradec přijímá. Do Pardubic se Robert jako odchovanec, srdcař, ale líbí se mi to, že kluci nejdou třeba do jiné ligy, ale jde hrát ještě na nejvyšší úrovni,“ přidal Záruba.
Janis Jaks (Karlovy Vary ➔ Litvínov)
Další přesun mezi rivaly a ten nejpozdější, až překvapivě ke konci července. Lotyšský bek Janis Jaks se z Karlových Varů po dvou sezonách vrátil do Litvínova, kde také odehrál dva ročníky. Energie se vzdala svého nejproduktivnějšího obránce v minulé sezoně, 25 bodů (10 + 15).
I tady proběhl přesun relativně bez velkých emocí, ale v Karlových Varech se logicky ptají, kdo bude teď hlavním ofenzivním bekem týmu – Matteo Kočí, Daniel Brickley, nebo Tobias Winberg? Litvínov naopak získává tolik potřebného lídra defenzivy.