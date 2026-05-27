Tohle nasazení si musíme přenést do čtvrtfinále, řekl Alscher. Mrzely ho góly Kanady

Marek Alscher je jediným obráncem českého týmu, který se gólově prosadil v základní skupině. Na mistrovství světa svůj druhý gól vstřelil hvězdné Kanadě, na kterou po srdnatém výkonu český tým nestačil 2:3. Mladého beka ovšem po utkání mrzelo, že sledoval z ledu také všechny tři trefy javorových listů.
V sedmé minutě přesnou ranou do horního rohu branky Jeta Greavese výrazně povzbudil český tým. Místo cenných vzpomínek z gólové euforie ale bude mít v hlavě pachuť z porážky. „Jsem rád, ale byl bych stokrát radši, kdybychom vyhráli, protože takto bez bodů se těžko odchází ze zápasu,“ řekl zklamaně.
Zvlášť první třetina se svěřencům Radima Rulíka vydařila. Kanadu pustila česká obrana pouze ke čtyřem střelám na branku. „Ten start, ty první dvě třetiny, to je hokej, který přesně chceme hrát. Musíme ještě zapracovat na tom, abychom to vydrželi celý zápas. Škoda, že jsme to neudrželi a nedotáhli do konce,“ mrzelo Alschera, jenž první gól na MS vstřelil Italům.
Ve třetí části už dominovala Kanada a otočila utkání ze stavu 1:2 na 3:2. Druhý gól v zápase vstřelil opět po přihrávce Sidney Crosbyho a precizní kombinaci Macklin Celebrini. Vítěznou trefu obstaral John Tavares. „Bylo to složité, měli tlak. První lajna, to, co občas vymysleli… To se těžko brání. Bohužel,“ krčil rameny Alscher.
Obránce z organizace Floridy se na turnaji stále zlepšuje, ale vyčítal si gólové situace. „Cítím se líp a líp, ale bohužel jsem byl na ledě u všech třech gólů. U každého jsem měl kus své viny, tak na to se budu soustředit do příště,“ uvedl Alscher.
Nyní čeká české mužstvo ve čtvrtfinále rozjeté Finsko v Curychu. „Myslím si, že tohle nasazení si musíme přenést do dalšího zápasu. Bereme pozitivně hlavně ty souboje a to, jak jsme bruslili a dřeli až do konce. A musíme ještě zapracovat na systémových věcech,“ dodal Alscher.