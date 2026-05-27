MS v hokeji 2026
Cítil jsem se fantasticky. Hráli jsme statečně, těšilo Pavláta


Sestřih utkání Česko – Kanada
Spolehlivým výkonem držel naděje na cenné vítězství, ale nakonec tlaku Kanady neodolal. Brankář Dominik Pavlát držel s favoritem nulu víc než polovinu zápasu, přesto se musel s českým týmem před soupeřem sklonit po porážce 2:3 v závěrečném utkání ve skupině.

V zápase dostal při přetrvávají zdravotní indispozici Josefa Kořenáře znovu přednost, ačkoliv chytal pondělní duel proti Norsku. „Cítil jsem se skvěle na to, že to byl back to back zápas. Ale myslím, že jsem těžil z toho, že jsem jich v sezoně několik chytal. Cítil jsem se od začátku fantasticky a měl jsem dobrý vnitřní pocit z toho zápasu,“ řekl Pavlát.

Ve druhé třetině se kanadský tlak stupňoval, přesto dlouho odolával než ho dvakrát překonal Macklin Celebrini a nakonec i John Tavares. „Jsem rád, že mě nějaké puky trefily. Kanada má neskutečné hráče. Jsem hrozně pyšný na to, jak jsme to odehráli. Měli docela dost šancí, jsem rád, že se mi podařilo některé zneškodnit. Mám z toho dobrý pocit,“ hodnotil. 

Ohlasy utkání Česko – Kanada
Často musel vyjíždět za bránu na nahozené puky ze strany Kanaďanů. „Je to jak na provázku. Jsou hrozně šikovní na kotouči a vědí, co dělají. Moc lepších hráčů už na světě není,“ uvedl k náročnosti utkání.

Javorové listy dokonaly obrat ve třetí třetině během dvou minut. „Hráli dobře, věděli, co chtějí. A myslím si, že se nás snažili unavit, protože věděli, že jsme měli včera zápas a oni měli volno. Párkrát nás tam zamkli u nás v pásmu, ale myslím si, že jsme hráli statečně,“ dodal.

