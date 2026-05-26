Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Hokejisté odehrají čtvrtfinále s Finskem v odpoledním čase v Curychu


před 4 hhodinami

Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku ve čtvrtek v 16:20. O čtyři hodiny později se v hlavní aréně turnaje utkají domácí reprezentanti se Švédskem. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Ve Fribourgu se nejprve střetnou v zámořském derby hráči Kanady a USA, večer poté proti sobě nastoupí Norsko a Lotyšsko.

Český tým se s Finskem na MS utkal naposledy před dvěma lety v Praze, kde v základní skupině vyhrál 1:0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů, Finové 18.

Program čtvrtfinále – čtvrtek 28. května: 16:20 Finsko – Česko (Curych) a Kanada – USA (Fribourg); 20:20 Švýcarsko – Švédsko (Curych) a Norsko – Lotyšsko (Fribourg).

Vyřazovací část MS v hokeji
Zdroj: ČT sport

