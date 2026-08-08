Hokej

Střelecká převaha nestačila. Osmnáctka prohrála i se Švýcarskem


8. 8. 2026|Zdroj: ČTK
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Osmnáctka dostala od Švýcarů lekci v produktivitě
Zdroj: ČT sport

Čeští hokejisté do 18 let skončili na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu šestí, když v závěrečném utkání prohráli se Švýcarskem 1:5. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí jedné výhry a tří porážek, přehrát dokázali jen Německo. V pátečním duelu se o jediný gól českého týmu postaral v přesilové hře šestnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř.

Čeští hráči byli v zápase výrazně střelecky aktivnější, první třetinu vyhráli na střely 21:4 a celkově 47:25. Brankáře Lucu Blasera ale překonal pouze v 27. minutě talentovaný liberecký bek, jehož pokus tečoval jeden ze švýcarských obránců. Kachlíř vyrovnal na 1:1, soupeř se ale ještě ve druhé části dostal zpět do vedení. Hráči ze země helvétského kříže duel definitivně rozhodli třemi góly v závěrečné třetině.

„Určitě je to neúspěch,“ řekl Nedvěd na youtube kanálu hokejového svazu. „V posledních dvou zápasech jsme soupeře přestříleli, ale to, jak si myslíme, že jsme ofenzivní, tak jsme křehcí, když dostaneme gól. Znovu se to ukázalo v plné nahotě. Chceme hrát, aniž bychom se ušpinili, bez černé práce do obrany,“ uvedl Nedvěd. Podotkl, že týmu uškodila vysoká výhra nad Kanadou v přípravě před turnajem. „I když jsme se o tom stále bavili, tak jsme nedokázali přijmout, že nejdříve musíme začít z defenzivy a pak útočit,“ dodal Nedvěd.

Hokejisté šestým místem vyrovnali nejhorší český výsledek na prestižním letním turnaji. Shodně skončili v minulosti již čtyřikrát, naposledy před pěti lety.

Ve finále se utkají Kanada s USA. Domácí výběr v semifinále porazil Finsko 6:3, Spojené státy přehrály Slovensko 5:2.

Výsledky Hlinka Gretzky Cupu

Semifinále:

Kanada – Finsko 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Branky: 28. a 59. Veitch, 19. DuPont, 43. L'Italien, 46. Wycisk, 60. Stroeder - 6. a 53. Kylmälä, 22. Poikela.

USA – Slovensko 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 23., 27. a 60. Roed, 19. Burcar, 46. Sung - 4. a 29. Rychlík.

O 5. místo:

Švýcarsko – Česko 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Branky: 42. a 51. Ulrich, 23. S. Weber, 35. Neuenschwander, 47. Domenichelli - 27. Kachlíř.

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