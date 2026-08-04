Nedvědova vize u hokejové osmnáctky: Zanďoura nemám rád. Kdo couvá, nehraje dobře

Trenér Jaroslav Nedvěd v krátkém časovém úseku prošel Spartou, nastoupit měl u české reprezentační dvacítky, ale nakonec vede výběr hráčů do osmnácti let. V rozhovoru pro ČT sport vysvětluje všechny okolnosti. „Nabídky skákaly postupně a takhle se to vyvinulo,“ říká. Přímé přenosy z Hlinka Gretzky Cupu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Po angažmá ve Spartě, které jsem věděl, že končí tak jako tak, monitoroval jsem svůj život, co budu dělat dál. Hokej mě baví, chci trénovat. Je to mé zaměstnání i koníček. V průběhu sezony jsem si zavolal s lidmi kolem hokeje a pár nabídek bylo. Zvažoval jsem samotné kluby, pak jsem se dobral k tomu, že bych šel ke dvacítce,“ říká Nedvěd.
A navazuje: „Pak ale osmnáctka udělala medaili a já vždycky říkal, že trenér, který to umí uchopit, u toho má zůstat. A to se teď stalo. Takže jsme si udělali takovou výměnu, to není žádný problém. Je to živelný, zábavný mládežnický hokej, který není svázán taktikou,“ vyjmenovává Nedvěd klady takového angažmá.
Libí se mu zejména pozitivní atmosféra. „Když se něco nevede, kluci se chtějí někam posouvat. Pořád ještě mají sny o tom, že budou hrát NHL, extraligu, a vidí před sebou kariéru. Jestli dvacítka, nebo osmnáctka? Pořád je to stejná práce,“ dodává.
Mladí hokejisté ho baví i díky tomu, že mají o něco lepší týmovou disciplínu. „Ale každý ročník je jiný. Vždy tam budou malinko nedisciplinování hráči. Tihle jsou ale velmi dobře nastavení, je tu i pár lídrů, kteří si v kabině umí sjednat pořádek. To se pozná na poradách, večeřích a podobně,“ vysvětluje Nedvěd.
Baví ho, že současné mužstvo má blíže ke dvacítce než reálně k osmnáctce. „Mám radši větší, vyšší hráče. Máme tu i pár drobnějších, extrémně talentovaných. Ale ta naše prezentace na ledě vypadá dobře. Mám velmi dobrý pocit z energie mužstva. Uděláme mítink po dvou trénincích a na dalším už vidíme posun. Odezva je velmi dobrá,“ je rád Nedvěd.
„Michálek, Němec… Mužstvo je protkané hráči, kteří jdou příkladem na ledě. Ono se to potom nabaluje v kabině. Pak je to důvěryhodné, co říkají,“ doplňuje Nedvěd.
Prošel všemi kategoriemi jako kouč, vybudoval si vlastní, identický styl. „Líbí se mi víc bruslařský, atraktivní styl než zanďour, hra na výsledek. Dostal jsem se do toho, že to někdo udělal pro celý hokej,“ chválí Radima Rulíka, který skončil u národního mužstva a odešel trénovat extraligové Kladno.
„Kdo couvá, nehraje dobře,“ dodává Nedvěd, který je v součinnosti a kontaktu s trenéry áčka Motákem a Gorssem. „Takhle by to mělo vypadat. Kdyby chtěl hrát někdo jiný hokej, já bych se toho asi účastnit nechtěl,“ zdůraznil Nedvěd.
Jeho tým v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu podlehl USA 4:6. Druhý zápas čeká Nedvědův výběr hned v úterý od 21:00 SELČ proti Německu. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.