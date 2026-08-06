Hokej

Česká osmnáctka ztrátu proti Finsku nedotáhla a o medaile si nezahraje

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před 23 mminutami|Zdroj: ČT sport

Čeští reprezentanti do osmnácti let se v semifinále Hlinka Gretzky Cupu nepředstaví. Na závěr skupiny podlehli Finům 4:5 a čeká je souboj o konečné páté místo se Švýcary.

Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda podobně jako v úvodním utkání proti Američanům nezvládli druhou třetinu, ve které brzy prohrávali po dalších dvou inkasovaných gólech už 1:4, a náskok Finů ve zbytku duelu marně dotahovali.

Maxmilián Mareš sice dvěma trefami snížil na průběžných 2:4 a na začátku třetí třetiny na 3:5, ale na něj navázal už jen Jiří Gombár. Závěrečný tlak ve snaze o srovnání českému týmu nevyšel, a tak obsadil až třetí místo ve skupině s jednou výhrou a dvěma porážkami. Skóre zápasu otvíral Melichar Kovář.

Osmnáctka tak může zopakovat umístění z loňského ročníku. V semifinále se utkají Finové s Kanaďany a Američané se Slováky.

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