Česká osmnáctka ztrátu proti Finsku nedotáhla a o medaile si nezahraje

Čeští reprezentanti do osmnácti let se v semifinále Hlinka Gretzky Cupu nepředstaví. Na závěr skupiny podlehli Finům 4:5 a čeká je souboj o konečné páté místo se Švýcary.
Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda podobně jako v úvodním utkání proti Američanům nezvládli druhou třetinu, ve které brzy prohrávali po dalších dvou inkasovaných gólech už 1:4, a náskok Finů ve zbytku duelu marně dotahovali.
Maxmilián Mareš sice dvěma trefami snížil na průběžných 2:4 a na začátku třetí třetiny na 3:5, ale na něj navázal už jen Jiří Gombár. Závěrečný tlak ve snaze o srovnání českému týmu nevyšel, a tak obsadil až třetí místo ve skupině s jednou výhrou a dvěma porážkami. Skóre zápasu otvíral Melichar Kovář.
Osmnáctka tak může zopakovat umístění z loňského ročníku. V semifinále se utkají Finové s Kanaďany a Američané se Slováky.