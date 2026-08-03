Hokej

ŽIVĚČeská osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu Američany přestřílela, ale prohrála 4:6


3. 8. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČT sport

Česká hokejová osmnáctka vstoupila do prestižního Hlinka Gretzky Cupu porážkou s USA 4:6. Rozhodla druhá třetina, ve které svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda čtyřikráte inkasovali. Závěrečná snaha vedla jen ke zkorigování výsledku. Češi se ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Přímé přenosy nabízí ČT sport.

Na úvodní dvě trefy zámořského celku odpověděl dvě minuty před koncem první třetiny Lukáš Kachlíř. Hned na startu další části se však Američané trefili ve vlastním oslabení a záhy přidali čtvrtý zásah.

Výměna gólmana nepomohla, Kryštof Štěpánek inkasoval z první střely. Výsledek zjemnil Jiří Gombár, v čase 35:00 zkompletoval hattrick Kevin Burcar. Češi se ale nevzdávali a ve třetí třetině snížili na rozdíl dvou branek, více už ani ve hře bez brankáře nestihli.

Program vysílání Hlinka Gretzky Cupu v základní skupině na ČT sport a ČT sport Plus

Úterý 4. 8., 21:00 Česko – Německo
Středa 5. 8., 23:00 Finsko – Česko

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