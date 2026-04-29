Statistikám play-off extraligy kralovali Červenka, Sedlák, Kovář a Machovský

Gólman Jakub Kovář ze Sparty měl v play-off hokejové extraligy nejnižší průměr 1,44 obdržené branky na zápas. Nejvyšší úspěšnost zákroků 95,35 procenta si držel Matěj Machovský z Olomouce. Produktivitu ovládl počtvrté v kariéře pardubický útočník Roman Červenka, který vládl i kanonýrům.
Se třemi čistými konty kraloval mezi gólmany Dominik Frodl z Karlových Varů, který se s průměrem 1,63 gólu na utkání i úspěšností 95,01 procenta zařadil na druhé místo statistik. Roman Will z mistrovských Pardubic vládl s 10 vychytanými výhrami.
Produktivitu ovládl počtvrté v kariéře a podruhé za sebou pardubický útočník Roman Červenka. Dvojnásobný mistr světa si v 17 zápasech připsal 25 bodů za 14 branek a 11 asistencí. Čtyřicetiletý útočník o tři body předčil spoluhráče z mistrovského týmu Lukáše Sedláka, který vstřelil osm gólů a na 14 přihrál.
Červenka kraloval kanadskému bodování play-off extraligy už v letech 2009 a 2010 v barvách mateřské Slavie. Nejdříve se podílel na zisku stříbra 24 body za 13 tref a 11 přihrávek z 18 zápasů, o rok později pomohl k bronzu stejným počtem bodů za devět branek a 15 asistencí z 16 utkání. Loni přispěl ke stříbru Pardubic 19 body za pět tref a 14 asistencí za 14 duelů.
Jako první hráč v historii překročil hranici 20 bodů v play-off třikrát. Dvakrát to dokázali Slovák Žigmund Pálffy v barvách Trenčína a Martin Straka v dresu Plzně. Pálffy si v roce 1992 připsal 26 bodů a o sezonu později o čtyři méně. Straka v roce 2009 nasbíral 20 bodů a o čtyři roky později při zisku zlata o bod méně.
Kanonýrům vládl také Červenka o šest branek před Sedlákem a třineckým Oscarem Flynnem. Nejlepším nahrávačem byl Sedlák o dvě asistence před Michalem Kovařčíkem z Třince. Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měl s 13 kladnými body Sedlák. Nejhorší byli se sedmi zápornými body útočník Jiří Smejkal také z mistrovského Dynama. Nejtrestanějším hráčem play-off se stal s 41 minutami finský obránce Niko Seppälä ze Sparty.
Představilo se 475 hokejistů, 90 hráčů debutovalo, nastoupilo rekordních 123 cizinců
V této sezoně se představilo 475 hráčů. Poprvé v nejvyšší domácí soutěži nastoupilo 90 z nich. Nejvíce debutantů (10) zařadily mistrovské Pardubice, bronzové Karlovy Vary a Kladno. Celkem 44 hokejistů se představilo v tomto ročníku v dresu Pardubic, o čtyři hráče méně využila Mladá Boleslav. Nejužší kádr měl s 27 hráči vicemistr Třinec, o dva více nasadila Plzeň.
Nastoupilo také rekordních 123 cizinců. Dosavadním maximem bylo 120 z minulého ročníku. Tradičně největší zastoupení mají se 40 hráči Slováci, dál se představilo 28 Kanaďanů, 15 Finů, 13 Lotyšů, devět Američanů, sedm Švédů, po dvou Francouzích, Polácích, Slovincích, Ukrajincích a po jednom Bulharovi, Dánovi a Italovi.
Nejvíce zahraničních hráčů – třináct – se objevilo v týmu Hradce Králové. Naopak v Českých Budějovicích se jich představilo jen šest. Finský brankář Nicklas Westerlund chytal v sezoně vedle Českých Budějovic i v Mladé Boleslavi, kde také působil před přestupem do Hradce Králové americký útočník Steve Moses. Slovák Adrián Holešinský hrál před příchodem do Českých Budějovic v Plzni.
Gulaši se posunul na 9. místo v počtu zápasů v nejvyšší hokejové soutěži
Obránce Michal Gulaši se posunul na deváté místo v počtu startů v nejvyšší domácí hokejové soutěži. Devětatřicetiletý odchovanec Vítkovic a bývalý hráč Sparty, Karlových Varů a Českých Budějovic odehrál 1138 utkání a o osm zápasů předstihl bývalého útočníka Jiřího Burgera.
Na tisícovku utkání dosáhlo dosud 25 hráčů. V tomto ročníku milník překonal kanonýr Martin Růžička z Třince, který má na kontě 1011 duelů.
Rekord vytvořil v ročníku 2021/22 Viktor Hübl – posunul jej na 1276 utkání, která odehrál za Litvínov, Slavii a České Budějovice.
Na play-off chodilo v průměru 7873 diváků, méně než loni
Play-off extraligy navštívilo 440 888 diváků, což je druhý nejvyšší počet v historii. Rekordem je loňských 467 206 fanoušků. V průměru přišlo na 56 utkání 7873 příznivců a byl čtvrtý nejvyšší v dějinách. Rekordem je průměr 8391 diváků z roku 2006 (310 453 na 37 zápasech), o rok později to bylo 8007 fanoušků (376 308 na 47 duelech) a loni 7919 příznivců (467 206 na 59 utkáních).
Nejvyšší návštěvou v letošních bojích o titul bylo 17 220 diváků na třech zápasech Sparty – v třetím, čtvrtém a šestém semifinále s Pardubicemi. Byl to vyrovnaný rekord na play-off ze tří duelů Sparty s Třincem ve finále v roce 2022 (ze 3., 4. a 6. duelu) i ze tří utkání Sparty z loňska – v pátém čtvrtfinále s Třincem a v prvním i druhém semifinále s Kometou Brno – a také vyrovnaní maxima v hale v samostatné české extralize. Tolik lidí přišlo i na zápas Sparty s Kladnem 13. listopadu 2019 v 10. kole základní části.
Více bylo jen na třech utkáních pod širým nebem. Rekordem je 32 009 diváků v Drážďanech na fotbalovém stadionu Rudolfa Harbiga ze 4. ledna 2020, kdy se tam utkal Litvínov se Spartou. Následuje 21 500 fanoušků na bývalém fotbalovém stadionu za Lužánkami v Brně z 8. ledna 2016 z duelu Komety se Spartou. O tři dny dříve tam na souboj Komety s Plzní přišlo 18 514 příznivců.
Loni Sparta vytvořila rekord s průměrem na domácí duely 17 170 diváků. Letos to byl druhý nejvyšší průměr v historii 14 086 diváků. Tři duely čtvrtfinále s Plzní odehrála Sparta během mistrovství světa v krasobruslení místo O2 areny ve Sportovní hale Fortuna, kam se vešlo maximálně 12 100 fanoušků. Nejnižší návštěva v play-off – 3902 diváků – přišla 9. března na první zápas předkola mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi.
V základní části v této sezoně měla samostatná česká extraliga druhou nejvyšší návštěvnost v historii. Celkových 364 zápasů navštívilo 2 089 426 diváků, což je v průměru 5740 na utkání. Rekordem bylo 2 121 051 diváků z minulého ročníku, což je v průměru 5827 na zápas.
Celkově navštívilo 420 zápasů nejvyšší soutěže v základní části a play-off 2 530 314 diváků, což je v průměru 6025 na utkání. Je to druhý nejvyšší počet po předchozím ročníku, kdy bylo na 423 zápasech 2 588 257 diváků, což je v průměru 6119 na utkání.
Individuální statistiky play-off hokejové extraligy
Individuální statistiky play-off hokejové extraligy
Kanadské bodování: 1. Červenka 17 zápasů/25 bodů (14 branek + 11 asistencí), 2. L. Sedlák (oba Pardubice) 17/22 (8+14), 3. M. Kovařčík 19/17 (5+12), 4. A. Nestrašil 19/16 (6+10), 5. L. Hudáček (všichni Třinec) 19/14 (7+7), 6. Chlapík 19/14 (6+8), 7. Krejčík (oba Sparta) 19/14 (4+10), 8. Flynn 19/13 (8+5), 9. O. Kovařčík (oba Třinec) 19/13 (7+6), 10. M. Špaček (Sparta) 16/13 (4+9), 11. Marian Adámek (Třinec) 18/11 (1+10), 12. R. Horák (Sparta) 19/10 (4+6), 13. Bambula (Karlovy Vary) 15/10 (3+7), 14. Kundrátek (Třinec) 19/10 (3+7), 15. J. Galvas (Třinec) 19/10 (1+9), 16. Mandát (Pardubice) 17/9 (5+4), 17. Jiskra 15/9 (4+5), 18. P. Tomek 13/9 (3+6), 19. Černoch (všichni Karlovy Vary) 15/9 (3+6), 20. Shore (Sparta) 18/9 (3+6), 21. Smejkal 17/8 (5+3), 22. Kelemen 17/8 (3+5), 23. M. Kaut 16/8 (2+6), 24. Čerešňák 12/7 (1+6), 25. Ludvig 16/7 (1+6), 26. Košťálek (všichni Pardubice) 17/7 (1+6), 27. Řepík (Sparta) 19/6 (6+0), 28. O. Beránek 9/6 (4+2), 29. Sapoušek (oba Karlovy Vary) 15/6 (4+2), 30. Kondelík (Pardubice) 11/6 (3+3).
Střelci: 1. Červenka 14 branek, 2. L. Sedlák (oba Pardubice), Flynn oba 8, 4. L. Hudáček, O. Kovařčík (všichni Třinec) oba 7, 6. Chlapík, Řepík (oba Sparta), A. Nestrašil (Třinec) všichni 6, 9. Mandát, Smejkal (oba Pardubice), M. Kovařčík, Miloš Roman (oba Třinec) všichni 5, 13. M. Špaček, R. Horák, Krejčík (všichni Sparta), O. Beránek, Jiskra, Sapoušek (všichni Karlovy Vary), A. Zbořil (Brno) všichni 4, 20. Kondelík, Kelemen, Sobotka, M. Tourigny (všichni Pardubice), P. Tomek, Bambula, Černoch, Šťastný (všichni Karlovy Vary), Shore, M. Seppälä (oba Sparta), Cienciala, Kundrátek (oba Třinec), Ojamäki (Kladno) všichni 3.
Nahrávači: 1. L. Sedlák (Pardubice) 14 asistencí, 2. M. Kovařčík (Třinec) 12, 3. Červenka (Pardubice) 11, 4. Marian Adámek, A. Nestrašil (oba Třinec), Krejčík všichni 10, 7. M. Špaček (oba Sparta), J. Galvas (Třinec) oba 9, 9. Chlapík (Sparta) 8, 10. L. Hudáček, Kundrátek (oba Třinec), Bambula (Karlovy Vary) všichni 7, 13. Čerešňák, M. Kaut, Ludvig, Košťálek (všichni Pardubice), P. Tomek, Černoch (oba Karlovy Vary), Shore, R. Horák (oba Sparta), O. Kovařčík (Třinec) všichni 6.
Nejproduktivnější obránci: 1. Krejčík (Sparta) 19 zápasů/14 bodů (4 branky + 10 asistencí), 2. Marian Adámek 18/11 (1+10), 3. Kundrátek 19/10 (3+7), 4. J. Galvas (všichni Třinec) 19/10 (1+9), 5. Čerešňák 12/7 (1+6), 6. Ludvig 16/7 (1+6), 7. Košťálek 17/7 (1+6), 8. M. Tourigny 17/6 (3+3), 9. T. Dvořák (všichni Pardubice) 17/6 (1+5), 10. M. Seppälä (Sparta) 19/4 (3+1).
Nejproduktivnější cizinci: 1. L. Hudáček (SR; Třinec) 19 zápasů/14 bodů (7 branek + 7 asistencí), 2. Shore (Kan.; Sparta) 18/9 (3+6), 3. Kelemen (SR; Pardubice) 17/8 (3+5), 4. Čerešňák (SR; Pardubice) 12/7 (1+6), 5. Ludvig (Kan.; Pardubice) 16/7 (1+6), 6. M. Tourigny (Kan.; Pardubice) 17/6 (3+3), 7. Miloš Roman (SR; Třinec) 19/5 (5+0), 8. Lantoši (SR; České Budějovice) 4/5 (2+3), 9. K. Pospíšil (SR; Brno) 7/5 (2+3), 10. Daňo (SR; Třinec) 13/5 (1+4).
Kanadské bodování juniorů: 1. P. Tomek (Karlovy Vary) 13 zápasů/9 bodů (3 branky + 6 asistencí), 2. Kubiesa (Třinec) 19/5 (2+3), 3. Sikora (Třinec) 10/2 (1+1), 4. Lisler (Kladno) 5/1 (0+1), 5. T. Gavlas (Liberec) 7/1 (0+1), 5. .
Plusové a minusové body – nejlepší: 1. L. Sedlák 13 kladných bodů, 2. Červenka (oba Pardubice), Kundrátek oba 10, 4. O. Kovařčík 9, 5. L. Hudáček, M. Kovařčík (všichni Třinec), Mandát všichni 8, 8. Ludvig (oba Pardubice), A. Nestrašil (Třinec) oba 7, 10. Shore (Sparta) 6.
Plusové a minusové body – nejhorší: 1. Smejkal (Pardubice) 7 záporných bodů, 2. Jergl (Hradec Králové), Wylie (Kladno) oba -5, 4. Pýcha (České Budějovice), Lalancette (Plzeň), Ščotka (Brno), Číp (Karlovy Vary), Košťálek (Pardubice), Koch (Třinec) všichni -5, 10. Audette, Lisler, Ojamäki (všichni Kladno), Bunnaman, Melancon, Nenonen (všichni Hradec Králové), Měchura, Zámorský (oba Plzeň), Jaks, Šťastný (oba Karlovy Vary), Miloš Roman (Třinec) všichni -4.
Nejtrestanější hráči: 1. N. Seppälä (Sparta) 41 trestných minut, 2. L. Hudáček (Třinec) 35, 3. Kevin Klíma (Hradec Králové) 34, 4. T. Zohorna (Brno) 31, 5. Weatherby (Liberec) 27, 6. M. Marcel (Kladno) 25, 7. Raška (Sparta) 22, 8. T. Dvořák (Pardubice), Irving (Sparta) oba 17, 10. J. Stránský, M. Tourigny (oba Pardubice), Jaks (Karlovy Vary), Hyka (Sparta) všichni 16.
Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků: 1. Machovský (Olomouc) 95,35, 2. Frodl (Karlovy Vary) 95,01, 3. Jakub Kovář (Sparta) 94,12, 4. Brízgala (Kladno) 93,82, 5. Kořenář (Sparta) 93,57, 6. Will (Pardubice) 92,97, 7. Kváča (Liberec) 92,77, 8. N. Malík (Plzeň) 92,22, 9. Škorvánek (Hradec Králové) 92,00, 10. Stezka (Brno) 91,64.
Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas: 1. Jakub Kovář (Sparta) 1,44, 2. Frodl (Karlovy Vary) 1,63, 3. Kváča (Liberec) 1,68, 4. Brízgala (Kladno) 1,88, 5. Machovský (Olomouc) 1,91, 6. Kořenář (Sparta) 1,92, 7. N. Malík (Plzeň), Mazanec (Třinec) oba 1,97, 9. Klouček (České Budějovice) 2,13, 10. Will (Pardubice) 2,15.
Brankáři podle počtu vychytaných vítězství: 1. Will (Pardubice) 10 výher, 2. Mazanec (Třinec) 9, 3. Frodl (Karlovy Vary) 8, 4. Kořenář (Sparta) 7, 5. Kacetl (Třinec) 4.
Brankáři s čistým kontem: 3 – Frodl (Karlovy Vary), 2 – Kořenář (Sparta), Will (Pardubice), 1 – Kváča (Liberec), N. Malík (Plzeň), Mazanec (Třinec).
Diváci:
Celkových 56 zápasů navštívilo 440 888 diváků, v průměru 7873 na zápas.
Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži
Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži
1. Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) 1276 zápasů, 2. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) 1250, 3. František Ptáček (Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Brno) 1210, 4. Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Brno) 1176, 5. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1163, 6. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) a Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Brno, Zlín) oba 1156, 8. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 9. Michal Gulaši (Vítkovice, Sparta, Karlovy Vary, Kometa Brno, České Budějovice) 1138, 10. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 11. Lukáš Pech (Karlovy Vary, Sparta, České Budějovice) 1104, 12. Lukáš Krenželok (Vítkovice, Slavia, Liberec) 1092, 13. David Nosek (Třinec, Havířov, Zlín, Karlovy Vary) 1086, 14. Michal Trávníček (Zlín, Litvínov) 1063, 15. Lukáš Galvas (Vítkovice, Zlín, Karlovy Vary, Třinec) 1059, 16. Lukáš Derner (Liberec, Plzeň) 1058, 17. Jan Výtisk (Sparta, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec, Liberec, Vítkovice) 1057, 18. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 19. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 20. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035, 21. Radim Tesařík (Vsetín, Vítkovice, Třinec, Znojmo, Zlín) 1022, 22. Pavel Kolařík (Poprad, Kladno, Slavia) 1012, 23. Martin Růžička (Sparta, Znojmo, Třinec) 1011, 24. Marek Tomica (Slavia, Chomutov) a Václav Skuhravý (Karlovy Vary, Litvínov, Kladno) oba 1001.
Statistické zajímavosti play-off hokejové extraligy
Statistické zajímavosti play-off hokejové extraligy
Individuální:
Nejvíce bodů v utkání: 5 (3+2) – Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), 3 (2+1) – David Šťastný, Ondřej Beránek (oba HC Energie Karlovy Vary), Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice), Andrej Nestrašil (HC Oceláři Třinec), 3 (1+2) – 2x Jakub Krejčík (HC Sparta Praha), 1x Tomáš Dvořák, Roman Červenka (oba HC Dynamo Pardubice), Michal Kovařčík, Libor Hudáček (oba HC Oceláři Třinec), Michael Špaček (HC Sparta Praha), 3 (0+3) – Marian Adámek, Michal Kovařčík (oba HC Oceláři Třinec), Peter Čerešňák, Roman Červenka (oba HC Dynamo Pardubice), Devin Shore (HC Sparta Praha).
Nejvíce branek v utkání: 3 – Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), 2 – 3x – Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice), 2x – Michal Řepík (HC Sparta Praha), 1x – Michal Kovařčík, Libor Hudáček, Andrej Nestrašil (všichni HC Oceláři Třinec), David Šťastný, Robin Sapoušek, Ondřej Beránek (všichni HC Energie Karlovy Vary), Jiří Smejkal, Miguël Tourigny (oba HC Dynamo Pardubice), Adam Zbořil (HC Kometa Brno), Niko Ojamäki (Rytíři Kladno), Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec), Devin Shore, Michael Špaček (HC Sparta Praha).
Nejvíce asistencí v utkání: 3 – Marian Adámek, Michal Kovařčík (oba HC Oceláři Třinec), Peter Čerešňák, Roman Červenka (oba HC Dynamo Pardubice), Devin Shore (HC Sparta Praha), 2 – 3x – Jakub Krejčík (HC Sparta Praha), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), 2x – Michal Kovařčík, Marian Adámek (oba HC Oceláři Třinec), Michael Špaček (HC Sparta Praha), Jan Košťálek (HC Dynamo Pardubice), 1x – Robert Kousal, Tomáš Dvořák, Martin Kaut, Roman Červenka, Peter Čerešňák, John Ludvig, Daniel Gazda (všichni HC Dynamo Pardubice), Andrej Nestrašil, Tomáš Kundrátek, Jakub Galvas, Ondřej Kovařčík, Marko Daňo, Libor Hudáček (všichni HC Oceláři Třinec), Jan Bambula, David Šťastný, Radek Číp (všichni HC Energie Karlovy Vary), Devin Shore, Tomáš Hyka, Roman Horák (všichni HC Sparta Praha), Martin Faško-Rudáš, Radim Šimek, Servác Petrovský (všichni Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešínský (Banes Motor České Budějovice), Wyatte Wylie (Rytíři Kladno).
Nejvíce plusových bodů v utkání: 4 – Marko Daňo (HC Oceláři Třinec).
Nejvíce minusových bodů v utkání: -4 – Michael Špaček (HC Sparta Praha).
Nejrychlejší gól: 0:32 – Filip Chlapík (HC Sparta Praha) – v 6. čtvrtfinále (28. března) proti HC Škoda Plzeň.
Nejvíce trestných minut v utkání: 32 – Kevin Klíma (Mountfield Hradec Králové) – ve 3. zápase čtvrtfinále (24. března) na ledě HC Oceláři Třinec.
Nejvíce střel v zápase: 8 – Mark Pysyk (HC Sparta Praha) – v 2. zápase předkola (10. března).
Nejvíce času na ledě v zápase: Obránce: 34:55 – Filip Král (HC Kometa Brno) – 2. zápas předkola (10. března) proti Banes Motor České Budějovice. Útočník: 31:43 – Jakub Flek (HC Kometa Brno) – 2. zápas předkola (10. března) proti Banes Motor České Budějovice- 2. předkolo.
Průměrný čas na ledě celkově: Obránce: 23:49 – Martin Jandus (Rytíři Kladno). Útočník: 23:35 – Samuel Vigneault (Rytíři Kladno).
Radegast index (složený ze zblokovaných střel soupeře, bloků soupeřova hráče – hitů, což je fyzický kontakt s výjimkou faulu, který vede k zastavení nebo „dohrání“ soupeře, a plus/minus bodů za pobyt na ledě při vstřelených a obdržených gólech): 1. Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec) 53 bodů (+10; 7 hitů; 36 zblokovaných střel), 2. Ronald Knot (HC Sparta Praha) 49 (-1; 1; 49), 3. Tomáš Dvořák (HC Dynamo Pardubice) 48 (+2; 4; 42), 4. Mark Pysyk (HC Sparta Praha) 48 (+2; 12; 34), 5. David Musil (HC Oceláři Třinec) 46 (-1; 3; 44).
RI v jedmom zápase: 8 – Jan Ščotka (HC Kometa Brno) – 1. zápas předkola (9. března) proti Banes Motor České Budějovice, Tomáš Dvořák (HC Dynamo Pardubic) – 1. zápas semifinále (3. dubna) proti HC Sparta Praha.
Nejvíce bloků v utkání: 6 – Jan Ščotka (HC Kometa Brno) – 1. zápase předkola (9. března) proti Banes Motor České Budějovice, Petr Kalina (Mountfield Hradec Králové) – 3. zápas čtvrtfinále (24. března) na ledě HC Oceláři Třinec, Tory Dello, Jakub Minárik oba (HC Energie Karlovy Vary) – 6. zápas čtvrtfinále (29. března) proti Bílí Tygři Liberec, Tomáš Dvořák (HC Dynamo Pardubic) – 1. zápas semifinále (3. dubna) proti HC Sparta Praha, Dvořák (1. semifinále).
Nejvíce hitů v utkání: 4 – Jakub Lauko (HC Dynamo Pardubice) – 1. zápas semifinále (3. dubna) proti HC Sparta Praha.
Týmy:
Nejvyšší výhra: 5:1 – HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno (1. zápas čtvrtfinále – 18. března), 8:4 – HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno (2. zápas čtvrtfinále – 19. března), 4:0 – HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec (6. zápas čtvrtfinále – 29. března), 6:2 – HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha (1. zápas semifinále – 3. dubna).
Nejvíce branek v utkání: 12 – HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 8:4 (2. zápas čtvrtfinále – 19. března).
Nejméně branek v utkání: 1 – HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 1:0 (1. zápas předkola – 9. března), HC Kometa Brno – HC Dynamo Pardubice 0:1 (4. zápas čtvrtfinále – 23. března), HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 0:1 (7. zápas čtvrtfinále – 30. března), Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 0:1 v prodl. (7. zápas čtvrtfinále – 31. března), HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 1:0 (7. zápas semifinále – 15. dubna).
Nejvíce trestných minut v zápase: 76 – HC Oceláři Třinec (36) – Mountfield Hradec Králové (40) – 3. zápas čtvrtfinále – 24. března.
Nejméně trestných minut v zápase: 0 – Banes Motor České Budějovice (0) – HC Kometa Brno (0) – 3. zápas předkola – 13. března, Bílí Tygři Liberec (0) – HC Energie Karlovy Vary (0) – 7. zápas čtvrtfinále – 31. března.
Nejvíce trestných minut týmu v zápase: 46 – Bílí Tygři Liberec (2. zápas čtvrtfinále – 21. března).
Nejméně trestných minut týmu v zápase: 0 – Banes Motor České Budějovice (3. zápas předkola – 13. března), HC Kometa Brno (3. zápas předkola – 13. března), Bílí Tygři Liberec (7. zápas čtvrtfinále – 31. března), HC Energie Karlovy Vary (7. zápas čtvrtfinále – 31. března), HC Sparta Praha (7. zápas semifinále – 15. dubna).
Nejvíce střel na branku: 57 – HC Sparta Praha – ve 2. zápase předkola (10. března) proti Rytíři Kladno.
Nejméně střel na branku: 14 – HC Sparta Praha – ve 7. zápase čtvrtfinále (30. března) na ledě HC Škoda Plzeň, HC Dynamo Pardubice – v 7. zápase semifinále (15. dubna) proti HC Sparta Praha, HC Oceláři Třinec – v 5. zápase finále (26. dubna) na ledě HC Dynamo Pardubice.
Celkový počet gólů: 264 branek v 56 zápasech, v průměru 4,71 na zápas.
Týmy podle vstřelených gólů v přesilových hrách: 1. HC Dynamo Pardubice 16, 2. HC Sparta Praha 13, 3. HC Energie Karlovy Vary 11, 4. HC Oceláři Třinec 8, 5. Rytíři Kladno 5, 6. Mountfield Hradec Králové, Bílí Tygři Liberec oba 3, 8. HC Vítkovice Ridera, Banes Motor České Budějovice, HC Škoda Plzeň, HC Kometa Brno všechny 1, 12. HC Olomouc 0.
Týmy podle nejmenšího počtu inkasovaných gólů v oslabení: 1. HC Olomouc, Banes Motor České Budějovice oba 1, 3. Mountfield Hradec Králové 2, 4. Rytíři Kladno, Bílí Tygři Liberec oba 4, 6. HC Vítkovice Ridera, HC Škoda Plzeň oba 5, 8. HC Dynamo Pardubice 6, 9. HC Energie Karlovy Vary 7, 10. HC Kometa Brno, HC Oceláři Třinec oba 9, 12. HC Sparta Praha 10.
Týmy podle počtu vstřelených gólů ve vlastním oslabení: 1. HC Kometa Brno, HC Dynamo Pardubice, HC Oceláři Třinec všechny 1.
Týmy podle počtu inkasovaných gólů ve vlastní přesilovce: 1. HC Dynamo Pardubice, HC Sparta Praha, HC Olomouc všechny 1
Týmy podle procenta využití přesilových her: 1. Rytíři Kladno 31,25, 2. HC Dynamo Pardubice 29,63, 3. HC Energie Karlovy Vary 22,92, 4. Mountfield Hradec Králové, HC Sparta Praha oba 20,00, 6. Bílí Tygři Liberec 16,67, 7. HC Oceláři Třinec 13,11, 8. Banes Motor České Budějovice 10,00, 9. HC Vítkovice Ridera 8,33, 10. HC Škoda Plzeň 5,88, 11. HC Kometa Brno 4,00, 12. HC Olomouc 0.
Týmy podle procenta úspěšnosti v oslabení: 1. Banes Motor České Budějovice 92,31, 2. HC Olomouc 90,91, 3. Mountfield Hradec Králové 90,00, 4. HC Dynamo Pardubice 89,09, 5. HC Oceláři Třinec 84,48, 6. HC Energie Karlovy Vary 83,72, 7. Rytíři Kladno 80,95, 8. HC Sparta Praha 80,00, 9. Bílí Tygři Liberec 78,95, 10. HC Škoda Plzeň 72,22, 11. HC Kometa Brno 67,86, 12. HC Vítkovice Ridera 64,29.
Nejvíce trestných minut: 1. HC Sparta Praha 189, 2. HC Oceláři Třinec 179, 3. HC Dynamo Pardubice 167, 4. HC Energie Karlovy Vary 119, 5. HC Kometa Brno 102, 6. Bílí Tygři Liberec 84, 7. Mountfield Hradec Králové 82, 8. Rytíři Kladno 81, 9. HC Škoda Plzeň 58, 10. Banes Motor České Budějovice 41, 11. Vítkovice Ridera 34, 12. HC Olomouc 26.
Čtěte také
Pardubice se vrací na trůn po 14 letech, finále s Třincem rozhodl Červenka
28. 4. 2026
Červenka: Každý měl roli, kterou plnil na sto procent. Jeden bez druhého bychom nevyhráli
28. 4. 2026
Kapitán Pardubic Sedlák: Konečně jsme se dočkali, přiklonilo se k nám i štěstí
29. 4. 2026
Žabka: Za celou sezonu stříbro bereme, ale teď jsme zklamaní
28. 4. 2026