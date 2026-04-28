Červenka: Každý měl roli, kterou plnil na sto procent. Jeden bez druhého bychom nevyhráli

Symbolicky jako suverénně nejproduktivnější hráč sezony rozhodl útočník Roman Červenka o zisku titulu pro Pardubice. Po 57 sekundách nastavení svým druhým gólem v utkání ukončil šesté finále na ledě Třince a Dynamo po výhře 5:4 v prodloužení mohlo slavit sedmý titul, na který čekalo 14 let. Čtyřicetiletý útočník k tomu výrazně přispěl ve své druhé sezoně v Pardubicích po loňském prohraném finále s Kometou Brno.
„Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoct. Je to moje práce. Proto jsem sem přišel a jsem rád, že jsme to zvládli. Ale musím říct, že každý tady měl svou roli, kterou plnil na sto procent, protože jeden bez druhého bychom to nevyhráli. Tituly a všechny velké poháry vyhrávají týmy, nikdy ne jednotlivci,“ řekl Červenka, který ovládl počtvrté v kariéře produktivitu play-off s 25 body a byl i nejlepším střelcem se 14 trefami.
V závěru základní hrací doby svůj tým oslabil krosčekem do obličeje obránce Patrik Kocha za stavu 4:4. „To moje vyloučení mě hrozně mrzelo a musel jsem klukům poděkovat, jak zahráli oslabení těch pět minut do konce. A měl jsem strašnou motivaci to vrátit,“ podotkl Červenka, který s 60 body (19+41) z 43 utkání vládl i produktivitě základní části.
Pardubice ještě bez něj ztratily finálovou sérii v roce 2024 právě s Třincem v sedmém zápase doma a loni se jim to stalo i s Kometou. Tentokrát už tým každý rok mocně posilovaný majitelem Petrem Dědkem uspěl.
„Rozhodují hrozné detaily. Dneska se to mohlo obrátit na druhou stranu a zápas číslo sedm by byl otevřený. My jsme zvládli konce sérií, i (v semifinále) se Spartou a proto teď máme pohár,“ prohlásil Červenka.
Naplnit roli favorita se Dynamu podařilo až letos. „Samozřejmě to je úleva. Je to sice pro mě druhý rok, ale kluci už tam byli rok předtím, takže třetí finále a jsem hrozně rád, že jsme tu cestu k vítězství našli,“ konstatoval.
Ve sbírce úspěchů má i Gagarinův pohár, který získal s Omskem v roce 2015. Podle něj je těžké jednotlivé úspěchy v klubu i reprezentaci porovnávat.
„Ta cesta sezonou k úspěchu je prostě nejvíc. A pak tohle samozřejmě je třešnička na dortu. Během toho vznikají vzpomínky, které pak máš na celý život. Každý titul si člověk hrozně užívá,“ prohlásil odchovanec pražské Slavie.
Cítil hlavně úlevu a radost. „Ta cesta sezonou byla dlouhá, proto ji hraješ a v létě všechno děláš. Proto jsem se i vracel do Čech, abych mohl hrát tyhle zápasy. Takže jsem si to strašně užíval a jsem rád, že to dopadlo.“
Teď se mu ještě otvírá šance popáté za sebou zakončit sezonu na mistrovství světa. „To uvidím. Jsem rád, že jsem zdravý, cítím se dobře. Tak si asi dáme vědět s trenérem a uvidíme,“ dodal kapitán české reprezentace a dvojnásobný mistr světa z let 2010 a 2024.