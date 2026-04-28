Žabka: Za celou sezonu stříbro bereme, ale teď jsme zklamaní

Boris Žabka povýšil na konci loňského roku po rezignaci Zdeňka Motáka z pozice asistenta na hlavního trenéra Třince a v nové roli obstál. Mužstvo dovedl až do finále, ve kterém prohráli Oceláři po boji s Pardubicemi 2:4 na zápasy. Za svou práci si vysloužil od klubu prodlouženi smlouvy a potvrdil první odchody – kariéru ukončil Petr Vrána, Tomáš Kundrátek odchází do Českých Budějovic a Richard Nedomlel do Brna.
„Finále je krásné, ale pokud ho prohrajete, tak v ten moment převládá zklamání,“ řekl Žabka. „Všichni jsme věřili tomu, že jsme schopní to uhrát. Je to teď těžké. Chtěli jsme vyhrát pohár. Tu sílu jsme na to měli, rozhodovaly malinké detaily. Za průběh sezony to (stříbro) bereme, ale teď jsme zklamaní,“ prohlásil.
Pardubice vyhrály v sérii všechny tři domácí zápasy, po kterých vedly 2:0 a 3:2. Žabka litoval, že Oceláři nevytěžili více z prvních dvou utkání, ve kterých byli podle jeho slov o kousek lepší a vytvořili si více šancí než soupeř.
Ve finále tak Třinec neustále dotahoval. I v rozhodujícím šestém utkání jeho svěřenci sice otevřeli ve třetí minutě skóre, ale poté vyrovnávali na 2:2, 3:3 a 4:4. Prodloužení ukončil už po 57 sekundách Roman Červenka z brejku dva na jednoho.
„Myslím, že jsme byli kousek od vítězství. Výsledek jsme doháněli, ale vytvořili jsme si dostatek šancí. V přesilovce jsme nastřelili (za stavu 3:3) tyčku, bohužel to tam nespadlo. Na začátku prodloužení jsme udělali chybičku a dostali jsme z toho gól,“ povzdechl si.
Titul zařídil gólem Červenka, který ve finále skóroval šestkrát a připsal si devět bodů. V úderném tandemu jej doplňoval Lukáš Sedlák, který v sérii proti Třinci nasbíral dokonce 11 bodů (4+7).
„Mají obrovskou kvalitu klobouk dolů před nimi. Určitě jsme si je měli líp pohlídat, aspoň máme nad čím přemýšlet a příští rok se na to připravit líp. Je to detail, který rozhodoval,“ řekl Žabka.
„Červenku bych asi vyzdvihnul ještě víc. Nedával bych je na stejnou úroveň, protože to byl ten rozdílový hráč v play off a znásobil to ve finále,“ doplnil kouč.
Na jeho hlavu se během play-off snášela pochvala za to, jak hrají Oceláři pod jeho vedením útočněji a aktivněji. Při sérii pěti mistrovských titulů v letech 2019 až 2024 zdobila třinecké hráče zejména propracovaná defenziva.
„Nepřeháněl bych to. A není to jen moje zásluha, ale celého realizačního týmu. Snažili jsme se trochu povolit ofenzivu. Chtěli jsme být nebezpečnější dopředu, více točit hru, zvýšit četnost střelby a být silní v předbrankových prostorech. Tyto věci jsme se snažili zvednout, protože jsme věděli, že ofenzivní síla je tady veliká. I proto byl tým schopný otáčet nepříznivý vývoj zápasu,“ uvedl Žabka.
Svou prací si řekl o novou smlouvu a u týmu bude pokračovat jako hlavní kouč. „Musím poděkovat celému klubu za podporu a důvěru. Dostal jsem nový kontrakt, ale bez těch hráčů by to nešlo. Moc mi pomohlo, jak nás jako realizační tým vzali,“ prohlásil Žabka.
Potvrdil, že součástí trenérského štábu bude i Vladimír Dravecký, který s mužstvem trénoval i jako hráč a byl připraven v případě potřeby naskočit. „Vladovi jsme už ukončili kariéru,“ pousmál se Žabka. „Zůstává jako asistent, bude členem realizačního týmu a jsem za to rád.“
V Třinci skončí obránce Kundrátek s Nedomlelem a útočník Vrána uzavřel kariéru. „Ostatní věci si musíme vyhodnotit. Nepředpokládám, že by došlo k nějakým velkým změnám, ale někdo určitě přijde za hráče, kteří odejdou. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme,“ uvedl.