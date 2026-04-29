Kapitán Pardubic Sedlák: Konečně jsme se dočkali, přiklonilo se k nám i štěstí

I ve čtvrté sezoně v Pardubicích získal kapitán Lukáš Sedlák medaili, ale poprvé s ambiciózním Dynamem oslavil titul. Po bronzu a dvou stříbrech převzal po úterní výhře v šestém finále na ledě třineckých Ocelářů 5:4 v prodloužení a vítězství 4:2 na zápasy Pohár T. G. Masaryka. Pro Dynamo tím začaly sedmé mistrovské oslavy, první od roku 2012.
„Konečně jsme se dočkali, je to krásné. Jsem rád, že se k nám přiklonilo i štěstí. Myslím, že jsme si ho za celou sezonu i celé play-off zasloužili. Někteří kluci hráli se zraněním, nastoupili klidně jen na pár zápasů, aby mohli týmu pomoct. Klobouk dolů přede všemi, odmakali jsme to,“ řekl Sedlák, který po 57 sekundách nastavení připravil vítězný gól pro Romana Červenku.
V polovině první třetiny přitom po zákroku Libora Hudáčka odešel do šatny, ale ve druhé třetině se vrátil do hry. „Měl jsem nějaké problémy s hlavou, ale nějak jsme to vyřešili. Byl jsem dostatečně v pohodě, abych pokračoval,“ uvedl Sedlák.
Ve finálové sérii bodoval ve všech šesti duelech a s 11 body za čtyři góly a sedm asistencí vyrovnal rekord Slováka Žigmunda Pálffyho, který v roce 1992 za Trenčín proti Plzni zaznamenal osm branek a tři přihrávky ze čtyř utkání.
V play-off skončil Sedlák druhý v produktivitě s 22 body o tři body za Červenkou, se 14 asistencemi byl nejlepším nahrávačem a s osmi brankami se s třineckým Oscarem Flynnem podělil o druhé místo mezi kanonýry o šest tref za Červenkou.
„Hokej je týmová hra. Každý je na ledě s nějakým úkolem, ale je úplně jedno, kdo ty góly dá. Snažil jsem se v každém zápase pomoct týmu. Někdy to vyšlo, že jsem dal gól, nahrávku. Když mi to nešlo, snažil jsem se blokovat střely. Každý musí nějakým způsobem pomoct a všichni, co za nás nastoupili, tohle dělali. Proto jsme vyhráli,“ prohlásil Sedlák.
Sílu Dynama viděl v tom, že každý v týmu plnil svoji roli. „V každé lajně jsme měli skvělé hráče do rolí, které umí hrát. Někdo je v týmu od gólů, někdo blokuje střely a sráží se. Když nám bylo nejhůř, přišli kluci z B-týmu a hrozně nám pomohli. To bylo rozhodující,“ konstatoval Sedlák.