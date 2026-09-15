Startuje extraliga. Titul obhajují Pardubice, sezonu ozdobí návraty reprezentantů i výročí

Čekání na nový ročník nejvyšší soutěže je u konce. Tipsport extraliga bude v sezoně lákat na hvězdami nabité kádry, zajímavou novinku u rozhodčích a také na jubileum – 3. ledna oslaví 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. Preview sezony sledujte v rámci pořadu Buly start živě na ČT sport a ČT sport Plus ve středu od 14:10.
Vše odstartuje úterní předehrávka mezi Karlovými Vary a Třincem. Zbytek úvodního kola se odehraje ve středu, kdy je na programu také kompletní 4. kolo Maxa ligy. Duel Vsetín – Zlín nabídnou ČT sport a ČT sport Plus od 17:30.
Zvyšující se kvalitu a vyrovnanost extraligy ještě podpořily příchody reprezentačních hráčů ze zahraničí. Šampiony z Pardubic posílili Matěj Stránský, David Tomášek a Tomáš Nosek, finalisty z Třince zase navrátilec Daniel Voženílek. Spartu vyztužil Matěj Blümel, Litvínov pak David Kämpf. Kádr vylepšilo také Kladno, které přivedlo i Michala Kempného.
Zajímavé hráčské pohyby ale nabídly kluby také uvnitř soutěže. Například obránce Petr Zámorský zamířil z Plzně do Mladé Boleslavi, odkud se další bek Filip Pyrochta přesunul do Třince. Oceláře naopak na tomto postu opustil po třech letech Richard Nedomlel, nově bude hrát za brněnskou Kometu. A do čtveřice z defenzivních řad: Tomáš Kundrátek si po Třinci vyzkouší angažmá v Českých Budějovicích. Útočník Robert Kousal odešel z Pardubic k rivalovi do Hradce Králové, Vítkovice zase sáhly po Davidu Ciencialovi z Třince či Šimonu Stránském z Brna.
V pravidlových novinkách zůstává vše při starém až na dvě výjimky. Po napomenutí hráče ze strany čárového rozhodčího následuje nově vykázání z bodu pro vhazování a na buly musí jeho další spoluhráč. Velkou změnou je pak oznamování trestů a vysvětlování zkoumaných situací – hlavní rozhodčí budou výroky sdělovat publiku pomocí mikrofonů.
„Tahle změna je k lepšímu. To, aby rozhodčí mohli vysvětlit všem divákům svůj výrok, je, myslím, správná věc. Je to jen dobře. A diváci dostanou ještě nějakou informaci navíc – prvek, který je autentický. Protože to rozhodčí ohlásí sám, nikoliv hlasatel – tak, jak to bylo dosud,“ říká šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba.
Velká sláva se pak chystá na 3. ledna nového roku, kdy si extraliga připomene 90. výročí prvního ligového zápasu u nás. Kluby vzpomenou na jednu vybranou událost ze své historie a představí se v retro dresech. „Je to něco, co vždycky připoutá pozornost. A je to pastva pro oči, byť musím dodat, že kluby za poslední tři roky hodně zapracovaly na designu svých dresů a už to nejsou takové omalovánky, ale vypadá to skutečně jako sportovní dres, který stojí za to si pořídit,“ tvrdí Záruba.
Ozdobou sezony bude také otevření nové brněnské multifunkční haly. Kometa se tak definitivně přestěhuje z Ronda do T-Mobile Areny a hned první souboj bude hodně pikantní – v premiéře se 10. ledna střetne se Spartou.
Také v této sezoně bude ČT sport vysílat přímý přenos vybraného utkání z nedělního kola. Ve zbylých hracích dnech nabídne debatu expertů nebo souhrn v rámci pořadu Buly. „Náš hlavní den pro extraligu bude neděle tak jako dosud, kdy budeme vysílat Buly hokej živě s televizním utkáním. Začínáme duelem Liberec – Kladno, potom bude následovat celkem 21 televizních utkání v neděli se speciální nabídkou 3. ledna – tam budeme mít výjimku a budeme vysílat dva zápasy,“ dodává Záruba.
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