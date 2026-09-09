Sparta chce do finále, ukázku nových dresů doplnilo netradičně umělecké představení

Sparta se odhodlala k netradičnímu představení před startem sezony. Během slavnostního večera s uměleckým programem ukázala tři nové dresy. Pražané věří, že se jim povede popáté za sebou posunout divácký rekord. Tím nejpodstatnějším je však touha ukončit dlouhé čekání na titul, které trvá už od roku 2007.
Sparťané prošli základní částí minulého ročníku klopýtavým krokem, v play-off ale svedli rovnocennou partii s pozdějším šampionem Pardubicemi.
„Play-off nám však ukázalo, že tento tým umí hrát jeden za druhého, potlačit vlastní individualitu a obětovat se pro společný úspěch. V posledních kolech navíc ukázal hrdost, která ke Spartě patří, a utvrdil nás v tom, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na klubovém webu.
I proto se vedení společně s novým trenérským štábem v čele s Patrikem Augustou rozhodlo do mužstva moc nezasahovat a na vybraných místech ho pouze vhodně doplnit. Do kádru přibyli útočníci Jiří Sekáč, Matěj Blümel a talentovaný Marek Daníček.
„Máme nové trenéry, ale tým zůstal z velké části pohromadě. Věřím, že díky tomu můžeme být ještě týmovější, soudržnější a hlavně konzistentnější. V minulé sezoně jsme si sami dokázali, co v nás je, když všichni táhneme za jeden provaz. Teď na tom chceme stavět od prvního zápasu,“ uvedl kapitán Filip Chlapík, jemuž v rolích asistentů pomohou Michal Řepík a Jakub Krejčík.
Nové dresy připomínají slavnou historii
Nové sady dresů propojují různé etapy sparťanské historie se současností. Černá varianta odkazuje na dobu staré Štvanice, bílému dresu dominuje rudé „S“ na hrudi, jeden z nejvýraznějších symbolů klubové historie, třetí variantou je tradiční rudá, která ke Spartě dlouhodobě patří.
Nové dresy ukázal klub poté, co kompletní tým a pozvaní hosté zhlédli představení divadelního souboru Cirk La Putyka v hlavní roli s Matyášem Novákem, sedminásobným mistrem republiky ve skoku na trampolíně, jenž se nyní věnuje hodu oštěpem.
„Je to strašně silné představení, které ukazuje nejen artistické výkony, ale i psychologii a emoce ve sportu. Když se tam jakoby lámaly kosti, měl jsem husí kůži. Je skvělé, že jsme tady mohli být s celým týmem. Myslím, že i hráči se tam viděli. A tím, že to bylo zakončené prezentací nových dresů a vůbec Sparty, to bylo velice silné,“ dodal trenér Patrik Augusta.
V minulé sezoně posunuli Pražané průměrnou návštěvností 13 255 diváků na domácí utkání v O2 areně rekord samostatné extraligy (od roku 1993) počtvrté za sebou. „Máme obrovskou radost z toho, kolik lidí si v posledních letech našlo cestu na Spartu. Zároveň se ale tímto počtem nechceme uspokojit. V O2 areně pořád zůstávají více než tři tisíce míst a naším cílem je postupně zaplňovat i ta,“ prohlásil člen představenstva Sparty zodpovědný za marketing a obchod Jakub Dlouhý.
Klub bude pokračovat také v již tradičních projektech: Sparťanská krev v nové sezoně oslaví dvacet let, akci Sparta vzdává hold čeká 18. ročník.