Spartu táhl za prodloužením série elitní útok, v Pardubicích se bude hrát sedmý zápas

Semifinálový souboj mezi Spartou a Pardubicemi se natáhne na maximální počet utkání. Pražané vyhráli v O2 areně šestý duel 3:2 a srovnali sérii na 3:3 na zápasy. O soupeři Třince se tak definitivně rozhodne ve středu.
Hlavní roli sehrála v domácím dresu první útočná formace. Dvěma góly se blýskl Michael Špaček, vítěznou trefu zaznamenal kapitán Sparty Filip Chlapík. „Jsme šťastní. Byl to těžký zápas, série je vyrovnaná. Rozhodují detaily,“ uvedl Špaček k dalšímu vypjatému střetnutí.
Za hosty si připsal dva body za branku a asistenci Roman Červenka, jenž vede kanadské bodování play-off extraligy s 16 body (8+8) před patnáctibodovým obráncem Pražanů Jakubem Krejčíkem (4+11).
Skóre zápasu ale otevřely hostující Pardubice. Po kombinaci Červenky s Janem Košťálkem v početní výhodě se dostal k puku volný Martin Kaut, jenž prostřelil Jakuba Kováře, který dostal přednost před Josefem Kořenářem. Pro útočníka Dynama to byl teprve druhý gól v letošním play-off.
V prostřední třetině Špaček zařídil obrat Sparty. Nejprve po individuální akci srovnal, když využil volného místa v předbrankovém prostoru a vymetl horní roh brány Romana Willa. „Koukal jsem se do slotu, jestli tam není někdo otevřený. Uviděl jsem strašnou díru dole, a tak jsem se tam natlačil. Snažil jsem se vytáhnout to do osy a zvednout to co nejrychleji nahoru,“ popsal Špaček úvodní zásah.
V 33. minutě už Pražané vedli poté, co Špaček potrestal faul Jáchyma Kondelíka. Dvougólový střelec těžil ze souhry s Romanem Horákem, s nímž si vyměnil puk a Willa tentokrát propálil tvrdou ránou. „Tam ‚Krejča‘ odvedl výbornou práci na modré čáře, kde byl pod tlakem,“ poukázal Špaček na klíčovou fázi, kterou obstaral Krejčík.
Dynamo přidalo v 43. minutě druhý gól také v přesilové hře. Košťálek ihned po buly vystřelil na Kováře, tomu puk nakonec propadl a osamocený kotouč pohodlně dorazil Červenka. Vyrovnání však netrvalo dlouho. O necelé tři minuty později využila Sparta mezery v pardubické obraně, Chlapík vyhrál souboj s Miguelem Tourignym a překonal Willa. „Výborně tam zabojoval o puk na hraně sil, ustál souboj 50:50. Byl to důležitý gól,“ řekl Špaček k Chlapíkově akci.
Gólman Pardubic sice v závěru ještě vychytal sólový únik Romana Horáka, ale jeho spoluhráči už srovnat nestihli. Také proto, že Kovář vychytal v šanci Lukáše Sedláka. Výhodu domácího prostředí budou mít v sedmém utkání Východočeši. A co podle Špačka rozhodne poslední duel? „Kdo se lépe připraví mentálně a udělá méně chyb,“ dodal.
Semifinále play-off extraligy – 6. zápas
HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 28. M. Špaček, 33. M. Špaček (Horák, Krejčík), 46. Chlapík (Horák) – 19. M. Kaut (Košťálek, Červenka), 43. Červenka (Košťálek, Kondelík).
Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 17 220 (vyprodáno). Stav série: 3:3.
Sparta: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – Horák, M. Špaček, Chlapík – Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – Raška, Vesalainen, Kuťák – Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
Pardubice: Will – Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš – Kelemen, Kondelík, Smejkal – Mandát, Sedlák, Červenka – M. Kaut, Sobotka, Lauko – J. Stránský, Poulíček, Vondráček – R. Kousal. Trenér: Pešán.