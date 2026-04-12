Vedení extraligy udělilo Spartě za Nedvědovy výroky pokutu 110 tisíc korun

Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu v souhrnné výši 110 tisíc korun za kritiku rozhodčích ze strany trenéra Jaroslava Nedvěda po sobotním pátém zápase semifinále play-off na ledě Pardubic. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě. Nedvěd porušil herní řád, podle kterého nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích, za což Pražané zaplatí 10 tisíc korun, a zároveň „poškodil dobré jméno soutěže“, za což obdržel pokutu 100 tisíc korun.
„Jsem si vědom mimořádného tlaku i emocí, které finální fázi play-off tradičně provázejí. O to větší odpovědnost však nesou všichni aktéři za to, aby svými výroky i jednáním nepřispívali k další eskalaci situace.“
„Nesouhlasím s tím, aby se sportovní napětí přenášelo mimo led formou osobních útoků, zpochybňováním integrity rozhodčích či dalších kroků, které škodí důvěryhodnosti soutěže. A zásadně odmítám snahu o vyvolání dojmu, že rozhodčí podléhají mediálnímu tlaku jedné či druhé strany,“ uvedl Loukota.
Nedvěd po porážce Sparty řekl, že výkon rozhodčích Šíra a Cabáka byl šílený, a naznačil, že důvodem je i mediální tlak ze strany majitele Dynama Petra Dědka.
„Bohužel do toho vstoupili v prodloužení rozhodčí. Za mě je to úplně šílený výkon. Já s tou pokutou samozřejmě počítám a k tomu se musím vyjádřit. Ten mediální jednostranný cílený tlak se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat,“ uvedl Nedvěd na tiskové konferenci.
Šíra s Cabákem kritizoval za vyloučení Tomáše Hyky v 53. minutě, které Pardubice využily ke vstřelení branky na 3:2. Sparta vyrovnala v power-play, ale v 74. minutě rozhodl o výhře domácích a zisku postupového mečbolu Tomáš Vondráček. Gólu ale podle Nedvěda předcházel nedovolený zákrok na brankáře Josefa Kořenáře. Vedle toho sparťanský kouč poukázal na nepotrestaný zákrok na obránce Jakuba Krejčíka při brejku v prodloužení.
„Ti (rozhodčí) jsou tak v pr..., že sedm minut před koncem odpískají takové zakopnutí o hokejku, kterých se předtím sedmnáct nezapískalo. Z toho se soupeř teda dostal do vedení. My zabojuje, vyrovnáme a pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a pak ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku,“ prohlásil Nedvěd.
Podle manažera rozhodčích Vladimíra Pešiny arbitři při uznání rozhodující branky nechybovali. „Klíčovou roli sehrála hůl sparťanského obránce Pysyka a její kontakt s betonem vlastního brankáře. Následný kontakt pardubického hráče Ludviga s holí brankáře je již mimo brankoviště a vzhledem ke kontaktu Pysykovy hole s kolenem útočícího hráče je považován za nezaviněný,“ uvedl Pešina.
Uznal ale, že Krejčík, kterého při nájezdu atakovali John Ludvig a Tomáš Dvořák, byl faulovaný. „Nejprve došlo k zákroku holí pardubického Ludviga, který správně nebyl vyhodnocený jako nedovolený, a útočící hráč Sparty po něm ztratil kontrolu nad kotoučem. Neuložení menšího trestu za bezprostředně následující zásah vysokou holí bylo v tomto případě chybou,“ přiznal Pešina.
Sparta v prohlášení na webu uvedla, že je připravena Nedvěda za otevřenost a odvahu bránit. „V play-off jsou chyby rozhodčích výrazně méně omluvitelné než v základní části, přesto chápeme, že k nim může dojít. Naprosto ale odsuzujeme formu nátlaku, kterou na Asociaci profesionálních klubů, která zajišťuje i činnost ligových rozhodčích, během rozehrané série vyvíjí majitel HC Dynamo Pardubice pan Petr Dědek. Jeho jednání považujeme za skandální a absolutně nehodné oslavy hokeje, jakou semifinálový střet těchto klubů fanouškům na ledě nabízí,“ uvedli Pražané.
Dědek po čtvrtém zápase semifinále žádal Loukotovu rezignaci, protože nezakročil proti opakovaným urážlivým pokřikům fanoušků Sparty na jeho osobu při utkáních v O2 areně. Pražané v pátek od disciplinární komise dostali pokutu 60 tisíc korun za nesportovní chování fanoušků a vhazování předmětů na ledovou plochu.
„Důrazně žádáme vedení soutěže a zejména manažera rozhodčích (Pešinu), aby zajistili maximální možnou objektivitu rozhodování v dalších utkáních série a aby rozhodčí nebyli vystaveni jakémukoli vnějšímu tlaku,“ uvedla Sparta a dodala, že žádného rozhodčího nebude vetovat.
Semifinálová série mezi Spartou a Pardubicemi bude pokračovat v pondělí v Praze.