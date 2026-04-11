Hokej

Třinec je po dvou letech opět ve finále. Vystřelil ho Kubiesa v prodloužení proti Energii


11. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Třinec je prvním finalistou hokejové extraligy. Prodloužení pátého semifinále proti Karlovým Varům rozhodl v čase 67:17 devatenáctiletý Matěj Kubiesa a zařídil výhru 3:2. Oceláři celou sérii ovládli proti Energii 4:1 na zápasy. Třinečtí v sérii postoupili do sedmého finále od roku 2018.

Zbývající čtyři góly padly v úvodní třetině. Energie vedla 1:0 a 2:1 po brankách Adama Lukošika a Nicholase Jonese. Za domácí vyrovnali Jakub Galvas a Oscar Flynn. Oceláři budou usilovat o sedmý titul v klubové historii. První získali v roce 2011, další v letech 2019 a 2021 až 2024.

Domácí si po posledním utkání, které prohráli 0:3, zdůrazňovali, že musí lépe začít, ale opět brzy inkasovali. Už ve druhé minutě se prosadil Lukošik z přečíslení umístěnou střelou z pravého kruhu do vzdálenějšího horního rohu. Zvýšit mohli v dalších nebezpečných výpadech Kočí a Beránek.

Třinečtí hráči posílali na Frodla jeden puk za druhým a v polovině třetiny vyrovnali po učebnicové kombinaci, kterou zakončil do odkryté branky obránce Galvas po pasu Nestrašila. Už za dvacet sekund ale hosté opět vedli, z pravého kruhu se trefil k bližší tyči Jones. Třinec kontroval v 15. minutě, kdy Flynn zamířil přesně z levého kruhu do vzdálenějšího horního rohu branky.

V prostřední třetině měli blíže ke gólu domácí. Frodl ale zneškodnil šance Ondřeje a Michala Kovařčíkových a Hrehorčák z dobré pozice přestřelil. Hosté zahrozili Šťastným, který ale nevypálil rovnou do odkryté branky a Mazanec se proti jeho střele včas přemístil.

První velkou šanci třetí třetiny měl karlovarský Beránek, s jeho tečí si ale Mazanec poradil a z následné dorážky přestřelil. Třinci mohl zařídit vedení v 50. minutě Ondřej Kovařčík, ale Frodl se proti jeho střele zblízka vyznamenal. Hosté ustáli v závěru krušnou situaci, kdy hráli po vyhození Mikysky puku mimo hrací plochu v 56. minutě oslabení.

Prodloužení začali aktivněji domácí a za iniciativu byli odměněni. Daňo šikovně našel před brankou nehlídaného Kubiesu, který se nemýlil. Oceláři vyhráli i páté prodloužení v letošním play-off.

HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary 3:2 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 10. J. Galvas (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 15. Flynn (L. Hudáček), 68. Kubiesa (Daňo, Cienciala) – 2. Lukošik (N. Jones), 11. N. Jones. Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, navíc od 31. Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský, Cienciala, Kubiesa – P. Sikora. Trenér: Žabka.

Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Číp, Sapoušek, Šťastný – Bambula, N. Jones, Lukošik – Koffer, Osmík, T. Redlich. Trenér: Patera.

Dědek žádá kvůli pokřiku fanoušků rezignaci Loukoty: Nechci, aby mi tu brečel syn

Postup Ocelářů do finále se po porážce ve Varech odkládá, Sparta udolala Pardubice

