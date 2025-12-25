Hokej

Sparta vyrazila na Spenglerův pohár. Snad tam zanecháme stopu, doufá trenér Nedvěd


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
2 minuty
Hokejová Sparta odletěla na Spenglerův pohár
Zdroj: ČT sport

Hokejová Sparta se po třech letech představí na prestižním Spenglerově poháru. Při minulém startu se Pražané dostali až do finále, o triumf tehdy přišli až po nájezdech. I proto zůstává posledním českým vítězem turnaje Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982. Úvodní vystoupení čeká mužstvo kouče Jaroslava Nedvěda v pátek od 15:10 proti švýcarskému celku Fribourg-Gottéron. Ve skupině Torriani je ještě finský tým IFK Helsinky. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Sparta se nejstaršího klubového turnaje na světě, který se poprvé konal v roce 1923, zúčastní pojedenácté. V letech 1962 a 1963 ho vyhrála, finále si zahrála ještě v roce 2004. A uspět touží i tentokrát.

„Tenhle turnaj má velkou tradici. Několikrát jsem tam hrál a vždycky se nám tam líbilo. Doufám, že i letos tam zanecháme stopu,“ uvedl před odletem Nedvěd.

Premiéru naopak prožije při 97. ročníku Spenglerova poháru obránce David Němeček. „Jde o prestižní turnaj s obrovskou historií. Je to pro mě poprvé, co si na Spengleru zahraju, takže můžu mluvit za všechny, že se moc těšíme,“ řekl Němeček.

„Je to určitě nejprestižnější turnaj v Evropě. Bude to konfrontace s evropskými týmy a změna prostředí, na kterou se všichni těšíme. Je to zároveň určité uvolnění od naší české ligy, která je opravdu hodně vyrovnaná,“ doplnil útočník Jan Eberle.

Cílem vítězství a nezranit se

Sparťané ale nejedou na výlet, touží ukončit čekání českých klubů na prvenství. Vedle nich se v posledních letech dostaly do finále také Třinec (2019) a předloni Pardubice. Nejúspěšnějšími účastníky v historii jsou pořádající Davos a Kanada shodně se 16 triumfy.

„Je to fajn turnaj a může být i pozitivní, že ho chceme vyhrát. Může to být jeden z vrcholů sezony. Jedeme tam s ambicemi, i když víme, že to bude těžké. Trošku si ale díky tomu i odpočineme od ligy. Hlavní je, aby se nikdo nezranil, zdraví je nejdůležitější,“ zdůraznil útočník Michael Špaček.

Zatímco někteří z hráčů vyrazili do Švýcarska i s rodinami, chybět bude jeden ze členů stabilní brankářské dvojice Josef Kořenář, jenž dostal pro turnaj omluvenku po narození prvního potomka.

V Davosu se představí také výběr NCAA

Skupinu Cattini tvoří Davos, Kanada a tým U.S. Collegiate Selects, mužstvo poskládané z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA.

Ze soutěže NCAA už na Spenglerově poháru účinkovaly před více než 40 lety dva celky – v roce 1981 tým univerzity v Minnesotě a rok nato výběr zastupující univerzitu v Severní Dakotě. Výběr z celé ligy ale dosud nikdy ve Švýcarsku nehrál.

Čtvrtfinále je na programu v pondělí, semifinále den poté. Finálový souboj se odehraje ve středu v poslední den roku 2025 s úvodním buly ve 12:10.

Program Spenglerova poháru v Davosu

Pátek 26. prosince:

Skupina Torriani: 15:10 HC Sparta Praha – HC Fribourg-Gottéron,

Skupina Cattini: 20:15 Kanada – U.S. Collegiate Selects.

Sobota 27. prosince:

Skupina Torriani: 15:10 IFK Helsinky – poražený HC Sparta Praha / HC Fribourg-Gottéron.

Skupina Cattini: 20:15 HC Davos – poražený Kanada / U.S. Collegiate Selects.

Neděle 28. prosince:

Skupina Torriani: 15:10 vítěz HC Sparta Praha / HC Fribourg-Gottéron – IFK Helsinky.

Skupina Cattini: 20:15 HC Davos – vítěz Kanada / U.S. Collegiate Selects.

Pondělí 29. prosince:

15:10 čtvrtfinále: 2. ze skupiny Torriani – 3. ze skupiny Cattini,

20:15 čtvrtfinále: 2. ze skupiny Cattiny – 3. ze skupiny Torriani.

Úterý 30. prosince:

15:10 semifinále: 1. ze skupiny Cattini – vítěz 2. ze skupiny Torriani / 3. ze skupiny Cattini,

20:15 semifinále: 1. ze skupiny Torriani – vítěz 2. ze skupiny Cattiny / 3. ze skupiny Torriani,

Středa 31. prosince:

12:10 finále.

