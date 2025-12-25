Hokejová Sparta se po třech letech představí na prestižním Spenglerově poháru. Při minulém startu se Pražané dostali až do finále, o triumf tehdy přišli až po nájezdech. I proto zůstává posledním českým vítězem turnaje Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982. Úvodní vystoupení čeká mužstvo kouče Jaroslava Nedvěda v pátek od 15:10 proti švýcarskému celku Fribourg-Gottéron. Ve skupině Torriani je ještě finský tým IFK Helsinky. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Sparta vyrazila na Spenglerův pohár. Snad tam zanecháme stopu, doufá trenér Nedvěd
Sparta se nejstaršího klubového turnaje na světě, který se poprvé konal v roce 1923, zúčastní pojedenácté. V letech 1962 a 1963 ho vyhrála, finále si zahrála ještě v roce 2004. A uspět touží i tentokrát.
„Tenhle turnaj má velkou tradici. Několikrát jsem tam hrál a vždycky se nám tam líbilo. Doufám, že i letos tam zanecháme stopu,“ uvedl před odletem Nedvěd.
Premiéru naopak prožije při 97. ročníku Spenglerova poháru obránce David Němeček. „Jde o prestižní turnaj s obrovskou historií. Je to pro mě poprvé, co si na Spengleru zahraju, takže můžu mluvit za všechny, že se moc těšíme,“ řekl Němeček.
„Je to určitě nejprestižnější turnaj v Evropě. Bude to konfrontace s evropskými týmy a změna prostředí, na kterou se všichni těšíme. Je to zároveň určité uvolnění od naší české ligy, která je opravdu hodně vyrovnaná,“ doplnil útočník Jan Eberle.
Cílem vítězství a nezranit se
Sparťané ale nejedou na výlet, touží ukončit čekání českých klubů na prvenství. Vedle nich se v posledních letech dostaly do finále také Třinec (2019) a předloni Pardubice. Nejúspěšnějšími účastníky v historii jsou pořádající Davos a Kanada shodně se 16 triumfy.
„Je to fajn turnaj a může být i pozitivní, že ho chceme vyhrát. Může to být jeden z vrcholů sezony. Jedeme tam s ambicemi, i když víme, že to bude těžké. Trošku si ale díky tomu i odpočineme od ligy. Hlavní je, aby se nikdo nezranil, zdraví je nejdůležitější,“ zdůraznil útočník Michael Špaček.
Zatímco někteří z hráčů vyrazili do Švýcarska i s rodinami, chybět bude jeden ze členů stabilní brankářské dvojice Josef Kořenář, jenž dostal pro turnaj omluvenku po narození prvního potomka.
V Davosu se představí také výběr NCAA
Skupinu Cattini tvoří Davos, Kanada a tým U.S. Collegiate Selects, mužstvo poskládané z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA.
Ze soutěže NCAA už na Spenglerově poháru účinkovaly před více než 40 lety dva celky – v roce 1981 tým univerzity v Minnesotě a rok nato výběr zastupující univerzitu v Severní Dakotě. Výběr z celé ligy ale dosud nikdy ve Švýcarsku nehrál.
Čtvrtfinále je na programu v pondělí, semifinále den poté. Finálový souboj se odehraje ve středu v poslední den roku 2025 s úvodním buly ve 12:10.
Program Spenglerova poháru v Davosu
Program Spenglerova poháru v Davosu
Pátek 26. prosince:
Skupina Torriani: 15:10 HC Sparta Praha – HC Fribourg-Gottéron,
Skupina Cattini: 20:15 Kanada – U.S. Collegiate Selects.
Sobota 27. prosince:
Skupina Torriani: 15:10 IFK Helsinky – poražený HC Sparta Praha / HC Fribourg-Gottéron.
Skupina Cattini: 20:15 HC Davos – poražený Kanada / U.S. Collegiate Selects.
Neděle 28. prosince:
Skupina Torriani: 15:10 vítěz HC Sparta Praha / HC Fribourg-Gottéron – IFK Helsinky.
Skupina Cattini: 20:15 HC Davos – vítěz Kanada / U.S. Collegiate Selects.
Pondělí 29. prosince:
15:10 čtvrtfinále: 2. ze skupiny Torriani – 3. ze skupiny Cattini,
20:15 čtvrtfinále: 2. ze skupiny Cattiny – 3. ze skupiny Torriani.
Úterý 30. prosince:
15:10 semifinále: 1. ze skupiny Cattini – vítěz 2. ze skupiny Torriani / 3. ze skupiny Cattini,
20:15 semifinále: 1. ze skupiny Torriani – vítěz 2. ze skupiny Cattiny / 3. ze skupiny Torriani,
Středa 31. prosince:
12:10 finále.