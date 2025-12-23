Hokej

AKTUALIZUJEMEČernoch vystřelil Karlovým Varům další výhru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Osmou výhru z posledních devíti extraligových zápasů vybojovali ve 33. kole hráči Karlových Varů. Ti na svém ledě porazili ve vyrovnaném utkání České Budějovice 1:0 gólem Jiřího Černocha v 55. minutě. V předposlední minutě sice Róbert Lantoši vyrovnal, ale rozhodčí jej poté, co si vzaly Karlovy Vary challenge, neuznal.

V Karlových Varech padl jediný gól

Vyrovnaný Zápas se řešil v poslední třetině. Nejdříve byl blízko gólu domácí Lukošik, ale Strmeněm vyražená střela skončila jen na tyči. V 55. minutě karlovarští fanoušci dočkali. Černoch vybruslil od zadního mantinelu před hostujícího gólmana a bekhendovou střelou mezi betony procedil puk za brankovou čáru. Motor 104 vteřin před koncem odvolal Strmeně a v čase 58:41 po Lantošiho střele skončil puk za Frodlovými zády. Domácí si vzali trenérskou výzvu a sudí Sýkora s Jarošem po kontrole videa neuznali, protože Ordoš nedovoleně atakoval Frodla. Závěr už si Energie pohlídala.

Výsledky 33. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 55. Černoch. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Gerát, Špůr. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4404.

Související články

SOUHRN 26. KOLA: Karlovy Vary potěšily školáky domácí výhrou, Liberec dal pět gólů, Plzeň dokonce sedm

25. 11. 2025

SOUHRN 26. KOLA: Karlovy Vary potěšily školáky domácí výhrou, Liberec dal pět gólů, Plzeň dokonce sedm

SOUHRN 13. KOLA: Budějovice porazily Liberec a vedou tabulku, Spartě restart nevyšel

10. 10. 2025

SOUHRN 13. KOLA: Budějovice porazily Liberec a vedou tabulku, Spartě restart nevyšel
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.