Osmou výhru z posledních devíti extraligových zápasů vybojovali ve 33. kole hráči Karlových Varů. Ti na svém ledě porazili ve vyrovnaném utkání České Budějovice 1:0 gólem Jiřího Černocha v 55. minutě. V předposlední minutě sice Róbert Lantoši vyrovnal, ale rozhodčí jej poté, co si vzaly Karlovy Vary challenge, neuznal.
V Karlových Varech padl jediný gól
Vyrovnaný Zápas se řešil v poslední třetině. Nejdříve byl blízko gólu domácí Lukošik, ale Strmeněm vyražená střela skončila jen na tyči. V 55. minutě karlovarští fanoušci dočkali. Černoch vybruslil od zadního mantinelu před hostujícího gólmana a bekhendovou střelou mezi betony procedil puk za brankovou čáru. Motor 104 vteřin před koncem odvolal Strmeně a v čase 58:41 po Lantošiho střele skončil puk za Frodlovými zády. Domácí si vzali trenérskou výzvu a sudí Sýkora s Jarošem po kontrole videa neuznali, protože Ordoš nedovoleně atakoval Frodla. Závěr už si Energie pohlídala.
Výsledky 33. kola hokejové extraligy:
HC Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 55. Černoch. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Gerát, Špůr. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4404.