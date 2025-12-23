Kvalitní posilu ohlásila hokejová Sparta. Její útočnou sílu má podpořit finský útočník Kristian Vesalainen. Šestadvacetiletý hokejista s reprezentačními zkušenostmi, který má také přes sedmdesát startů v NHL, podstoupil v pondělí v Praze zdravotní prohlídku a s klubem uzavřel kontrakt do konce příští sezony. K týmu se připojí na nadcházejícím turnaji v Davosu.
Sparta získala finského útočníka se zkušenostmi z NHL
Vesalainen působil v této sezoně doma ve Finsku, kde oblékal dres Hämeenlinny. Za 30 zápasů si připsal 16 bodů díky dvěma brankám a 14 asistencím. „Kristian je velký a silný hráč, který na svou postavu výborně bruslí. Velice kvalitní je také při hře s pukem. Hokejista nesporných kvalit, kterého prověřila i NHL,“ uvedl k nové posile sportovní ředitel Tomáš Divíšek na klubovém webu.
„Slyšel jsem o Spartě a Praze spoustu dobrého. Je to velká organizace a ambiciózní klub s bohatou historií a hodně vášnivými fanoušky. Na Spartu chodí skoro nejvyšší návštěvy v Evropě, to je něco úžasného. Na podporu fanoušků se opravdu těším. Nemůžu se dočkat, až tady začnu novou kapitolu své kariéry,“ řekl Vesalainen.
Sparta doplnila kádr i s ohledem na vážnější zranění jiného finského útočníka Janiho Lajunena, který bude týmu v nejbližší době chybět a jeho návrat na led je prozatím v nedohlednu.
„Kristian je univerzální hráč, dokáže nastoupit na centru i na křídle. V situaci, kdy nám chybí Jani a potřebovali jsme tým vhodně doplnit, byl pro nás ideální volbou. Jsme rádi, že se k nám připojí do konce této sezony i na celou sezonu následující,“ prohlásil Divíšek.
Vesalainen hokejově vyrůstal v helsinském IFK, mezi seniory si ale poprvé zahrál v dresu švédské Frölundy, s kterou vyhrál i Ligu mistrů. Je mistrem světa s finskou osmnáctkou a také šampionem finské i švédské ligy. V roce 2017 po něm při draftu NHL sáhl ze 24. pozice Winnipeg. V dresu Jets odehrál za tři sezony 70 duelů základní části a zaznamenal pět bodů (2+3). Ve čtyřech zápasech okusil i atmosféru vyřazovacích bitev o Stanley Cup.
Při působení na farmě v AHL se v Manitobě potkal se současnou oporou Pražanů Michaelem Špačkem, v IFK zase s Nikem Seppälou a z finské reprezentace se zná s Mikaelem Seppälou. „Probíral jsem s nimi angažmá ve Spartě. Mluvil jsem se Špágrem a Nikem. Oba mi řekli o Spartě a Praze jen hezké věci. Abych byl upřímný, udělali mi mé rozhodnutí o dost jednodušší,“ řekl Vesalainen.
Sparta pro něho bude první evropskou štací mimo Skandinávii. „Samozřejmě to bude výzva, něco úplně nového. Vnímám to ale jako další pozitivní krok ve své kariéře. Zahrál jsem si na nejvyšší úrovni v několika ligách světa, dokážu se rychle adaptovat. Bude to pro mě velká výzva a věřím, že mi pomůže se dál herně zlepšovat,“ věří Vesalainen.
A co od něho mohou příznivci Sparty očekávat? „Myslím, že velkého a technicky zdatného hráče, který má rád puk a tvoří hru. Mám dobrou střelu a baví mě zapojovat se do ofenzivy. Zároveň tvrdě pracuji pro tým a chci mít vliv na hru každý zápas,“ uvedl Vesalainen.