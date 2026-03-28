Sparta uspěla v rozlučce se Sportovní halou a vynutila si sedmý zápas

Ve čtvrtfinále play-off Tipsport extraligy bude minimálně jedna série na sedm duelů. Rozhodující utkání si zajistila Sparta, která ve Sportovní hale přehrála Plzeň 4:2 a odvrátila konec sezony. Západočeši budou mít v pondělí výhodu domácího prostředí.
Za prodloužením čtvrtfinálové série vykročili domácí Pražané v první třetině. Už po 32 sekundách potrestal chybnou rozehrávku útočník a kapitán Sparty Filip Chlapík a stejný hráč vybídl po 16 minutách Jakuba Krejčíka. Pro produktivního obránce to byl už čtvrtý gól a celkově jedenáctý bod ve vyřazovacích bojích.
Plzeň nastoupila od druhé třetiny s Janem Růžičkou, jenž nahradil v bráně Nicka Malíka, ale efekt to nepřineslo. Naopak na 3:0 zvýšil Mikael Seppälä. Hostující Lukáš Strnad sice přece jen snížil v 42. minutě, ale pojistku na výhru Sparty dal Martinš Dzierkals o šest minut později. V poslední sekundě ještě zkorigoval skóre Jake Gricius.
Sparta, která prohrávala v sérii už 1:3 na zápasy, si vynutila rozhodující duel podobně jako v předkole proti Kladnu, tehdy se jednalo o sérii na pět utkání. V sedmých duelech v rámci play-off však v historii ještě nezvítězila. V případě postupu se Pražané vrátí na semifinále ze Sportovní haly do O2 areny po skončení mistrovství světa v krasobruslení.
Čtvrtfinále play-off extraligy – 6. zápas
Čtvrtfinále play-off extraligy – 6. zápas
HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 1. Chlapík, 17. Krejčík (Chlapík, Pysyk), 31. M. Seppälä (Dzierkals, Hyka), 47. Dzierkals (Hyka) – 42. L. Strnad (Filip, Měchura), 60. Gricius (Schleiss, Malák).
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11 773. Stav série: 3:3.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – Horák, M. Špaček, Chlapík – Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Vesalainen, Raška, od 55. navíc Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.
Plzeň: Malík (21. J. Růžička) – Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins – Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Filip, Kubík – M. Petman, Simon, Teplý – I. Sedláček, Lev, Schleiss, od 31. navíc Gricius. Trenér: Jandač.