Sparta odvrátila konec sezony. V Plzni s přehledem zvítězila

Jednoznačné vítězství, přitom byla hokejová Sparta na hraně vyřazení z play-off. Páté utkání čtvrtfinále extraligy Pražané v Plzni vyhráli 4:1 a snížili stav série na 2:3. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Michael Špaček. Pražané si pomohli k úspěchu třemi využitými přesilovými hrami. Plzeň zaváhala poprvé po třech výhrách a další pokus o postup bude mít v sobotu, kdy se bude hrát v pražské Sportovní hale Fortuna.
„My jsme přijeli s nožem na krku. Taky z vás trošku spadne nějaká ta nervozita v některých chvílích, protože už vlastně nemáte co ztratit. Už jste jednou nohou někde v propasti. Kluci se v zápase otevřeli a úplně z nich cákala ta chuť. Musím říct, že to bylo skvělé,“ hodnotil expresivně kouč vítězného celku Jaroslav Nedvěd.
Sparta nastoupila s pozměněným složením všech formací a do branky se po jednom zápase vrátil místo Jakuba Kováře Josef Kořenář. Za Plzeň přišel na led z pozici třináctého útočníka po polovině utkání Američan Jake Gricius, který byl zapůjčen z prvoligové pražské Slavie a odbyl si extraligový debut.
V čase 10:42 se radovali z vedení Západočeši. Lev nabil mezi kruhy Rohlíkovi, který tentokrát překonal sparťanského gólmana střelou nad vyrážečku. Oba plzeňští aktéři oslavili své jubilejní duely. Lev nastoupil ke 100. utkání v play-off a Rohlík k 200. duelu v extralize.
Lev nahrával z pozice mezi kruhy a Rohlík překonal Josefa Kořenáře. „Kluci dobře udrželi puk na modré čáře, odrazilo se to ke mně. Já jsem viděl Ondru mezi kruhy a ten to krásně trefil,“ vracel se Lev k vedení 1:0.
Spartu dostal do hry ve formě hrající Krejčík
Malík potom ukryl v lapačce Horákovu ránu z levého kruhu. Zvýšit náskok Plzně mohl Kubík, ale nezamířil přesně. Sparta 68 sekund před koncem úvodní části smazala ztrátu. Krejčík se po Špačkově přihrávce otočil do střelecké pozice a z hranice pravého kruhu zamířil k protější tyči.
„Otočil jsem se, protože jsem viděl, že mám docela čas a dává mi to možnost se podívat na bránu a Horynka (Roman Horák) tam krásně clonil. Já jsem se to snažil umístit na zadní tyčku a naštěstí to tam spadlo,“ popsal Krejčík úspěšnou střelu švihem pouhých 69 sekund před první sirénou.
V úvodu druhé části měl možnost Kubík, jenže Kořenář jeho střelu z levého kruhu kryl pravým betonem. Plzeň se neprosadila při Hykově vyloučení, naopak v oslabení ohrozil Malíka Michal Vitouch. Potom musel sparťanský gólman zasahovat po dalším Kubíkově pokusu. Malíka nepřekonal zblízka Horák, který se ale ve 28. minutě už z gólu radoval.
Při Malákově trestu po Krejčíkově přihrávce usměrnil puk za plzeňského gólmana přes stínícího Řepíka. Krejčík si polepšil na deset bodů z deseti zápasů a dostal se do čela produktivity play-off.
„Je to hezké. Hraje se na vítězství a to je samozřejmě momentálně nejdůležitější,“ komentoval individuální formu Krejčík, autor tří gólů a sedmi přihrávek. „Byl to skvělý výkon od gólmana přes obránce až po posledního útočníka. Je to super a bude důležité na tuhle výhru navázat a vrátit to sem,“ řekl zkušený čtyřiatřicetiletý reprezentant.
Odpovědět se snažil Strnad. Malíka dvěma pokusy v rychlém sledu prověřil Vesalainen. Při Percyho trestu zužitkovala Sparta další početní výhodu. Malák vyhodil puk zpoza branky přesně na hokejku Chlapíkovi a ten z pozice mezi kruhy zamířil přesně k levé tyči. V 37. minutě se dostal před Kořenáře Lalancette, ale neprostřelil jej.
V úvodu závěrečné části nepřekonali Kořenáře Mikko Petman ani Kubík. Na druhé straně zlikvidoval Malík levým betonem Knotovu šanci. Sparta odolala při Chlapíkově pobytu na trestné lavici a v oslabení nebezpečně pálil Dzierkals. Plzeň se marně snažila změnit stav. V 55. minutě při Lvově vyloučení ztratil puk Rubins a Špaček střelou z pravého kruhu pečetil výsledek.
Plzeň v sérii po úvodní domácí porážce vyhrála třikrát za sebou a Lev necítil, že by tým svazoval nějaký tlak, že může doma sérii uzavřít. „My jsme chtěli prostě za každou cenu vyhrát. Nepovedlo se to. Jestli se hrálo doma nebo venku, to si myslím, že nehrálo úplně roli,“ dodal Lev.
Domácího kouče Josefa Jandače štvalo posuzování vyloučení. „Individuální chyby se stanou. Víme, že Sparta má na přesilovky šikovné hráče. Spíš bych poukázal na něco jiného. Všichni vědí, že Kousal simuluje, vědí to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti. Mně jenom chybělo, že tam ještě mlátil nohama a rukama, když ležel na ledě. Čekal jsem, kdy to přijde,“ uzavřel Jandač.
Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy – 5. zápas:
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 11. O. Rohlík (Jakub Lev, Schleiss) – 19. Krejčík (M. Špaček, R. Horák), 28. R. Horák (Krejčík, M. Špaček), 33. Chlapík, 55. M. Špaček. Rozhodčí: Šír, Mejzlík – Hynek, Rampír. Vyloučení: 5:4, navíc I. Sedláček – Irving oba 5 min. Využití: 0:3. Diváci: 7356 (vyprodáno). Stav série: 3:2.
Plzeň: N. Malík – Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins – O. Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Filip, Adam Kubík – M. Petman, D. Simon, Teplý – I. Sedláček, Jakub Lev, Schleiss – od 32. navíc Gricius. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, M. Seppälä, Irving, Sirota, N. Seppälä – R. Horák, M. Špaček, Chlapík – Řepík, Shore, P. Kousal – Hyka, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Vesalainen, Raška – od 58. navíc Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.