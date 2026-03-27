Třinec oslavil Růžičkovo jubileum postupem do semifinále, Liberec vyhrál potřetí v řadě

Třinec vyhrál v Hradci Králové 3:2 ve druhém prodloužení a jako druhý po vítězi základní části Pardubicích postoupil do semifinále. Sérii ovládli svěřenci kouče Borise Žabky 4:1 na zápasy, v čase 84:22 ji uzavřel Miloš Roman. Bílí Tygři se proti Karlovým Varům dostali do formy, po domácí výhře 3:1 otočili sérii z 0:2 na 3:2 a od prvního postupu mezi nejlepší čtyři od roku 2021 je dělí jediné vítězství.
Oceláři, kteří byli na trůnu v letech 2019 až 2024, kdy vyhráli pět titulů v řadě, se mezi nejlepší kvarteto vrátili po dvou letech. Loni jejich vítězné tažení přetrhla už ve čtvrtfinále pražská Sparta.
Kapitán Slezanů Martin Růžička pokořil jako pětadvacátý hráč v nejvyšší české soutěži metu 1000 odehraných extraligových utkání. I díky asistenci u Musilova zásahu z nich má bilanci 817 bodů za 368 gólů a 449 bodů. Zápas však kvůli zranění nedohrál.
Východočeši při snaze odvrátit konec sezony začali nejhorším možným způsobem. Už po 53 sekundách totiž prohrávali, když Musilův pokus od modré čáry, který původně mířil mimo tyčky, nešťastně srazil za záda gólmana Škorvánka jeho spoluhráč Melancon.
Hradec byl pak velmi blízko bleskové odpovědi, když Klíma našel na brankovišti hlídkujícího Perreta, skvěle reagující brankář Mazanec však pravým betonem vyrovnání odvrátil. V první přesilovce utkání pak neuspěl Bunnaman.
Ve 14. minutě naopak vyrazili do rychlého kontru hosté, přečíslení tři na dva zakončil Kurovský dělovkou do tyčky. Vzápětí ji dorážkou orazítkoval také Cienciala, kotouč se však odrazil na Škorvánkův beton a od něj doputoval za brankovou čáru.
Krátce před druhou přestávkou faulovali rychle po sobě Pour s Pláňkem a Oceláři měli k dispozici 105 sekund přesilovky pět na tři, z toho přesně minutu a půl si přenesli do třetí části.
Královéhradečtí se však bez větších potíží ubránili a sami začali zvyšovat obrátky. Kivistö prověřil Mazancovu pozornost, v 46. minutě neuspěl při zakončení zblízka Melancon.
Jen o chvilku později Pavlík parádní ranou z kruhu propálil Mazance a bouřlivě oslavil snížení. Jenže hosté ihned sáhli po trenérské výzvě s vidinou možného postavení mimo hru a sudí jim po kontrole videa dali za pravdu.
Východočechy to však do kolen nesrazilo, naopak se vrhli znovu do útoku. Jen co se třetí třetina přehoupla do druhé poloviny, našel Miškář na chvilku nepokrytého McCormacka, jenž zblízka překonal Mazance. Uběhlo jen 67 sekund a po Pourově zakončení bylo vyrovnáno 2:2.
V čase 53:22 fauloval Hudáček a domácí měli příležitost k dovršení obratu, jenže neuspěli. Rozuzlení nepřišlo ani po obrovském závaru v třineckém brankovišti na konci 58. minuty a šlo se do prodloužení.
V 64. minutě měl jedinečnou šanci vrátit sérii do Třince Pour, při zakončení z ideální parkety mu však kotouč sklouzl z čepele. V 67. minutě stáli při domácích všichni svatí, když Flynnovu ránu zastavila horní tyčka.
Domácí pak přežili bez úhony trest po Kalinově faulu a brzy po jeho vypršení se Bunnaman s Pourem dostali do přečíslení dvou na jednoho, při Pourově zakončení Mazanec fantasticky zasáhl lapačkou.
V úvodu dalšího nastavení přestřelil ze slibné pozice Moses, na druhé straně pak o chvilku později Roman tečoval Hrehorčákovo nahození a poslal Třinec do semifinále.
Do branky Karlových Varů se postavil poprvé v letošním play-off Daniel Král, který nahradil jedničku Dominika Frodla. Předsezonní posila Energie právě z Liberce nastoupila poprvé od 1. března.
Hned po začátku utkání domácí zahrozili a po spolupráci se Sandbergem měl velkou šanci Gavlas. V čase 4:08 už se Bílí Tygři radovali. Jansa se dostal před Krále, bekhendem poslal puk do brankoviště a do prázdné branky jej dorazil Musil, který oslavil branku po třináctizápasovém půstu.
V 25. minutě domácím pomohla pravá tyč po střele karlovarského kapitána Černocha, který nastoupil k 500. utkání v extralize. Vzápětí při Hujerově trestu trefil tyč z levého kruhu i Moravec.
Liberec se ubránil i 59 sekund ve třech proti pěti. Čtyři minuty před koncem druhé části nešťastně upadl hlavou na mantinel karlovarský bek Myšák a opustil led na nosítkách.
V čase 36:42 bylo vyrovnáno. Bambula vyslal do úniku sedmnáctiletého Petra Tomka, který vyzrál na Kváču bekhendovým blafákem mezi betony.
Polepšil si na tři branky a pět bodů a překonal tak rekord české extraligy u hráče před dosažením plnoletosti. Dosud se o něj dělil s Patrikem Eliášem, který měl v sezoně 1993/94 v dresu Kladna bilanci 2+2.
Energie ve třetí třetině pokračovala v aktivitě. Ve 44. minutě trefil Lukošik z levého kruhu protější tyč, další možnost měl po Tomkově akci Černoch a Kváča se vyznamenal i při Redlichově příležitosti.
V 50. minutě udeřili domácí. Lenc našel od levého mantinelu před brankou Zemana a obránce Bílých Tygrů svým druhým gólem v sérii rozhodl.
Domácí Západočechy do šancí nepouštěli a 52 sekund před koncem při power-play zpečetil výsledek do prázdné branky Faško-Rudáš. Zkorigovat skóre ještě mohl Šťastný, ale zblízka Kváču nepřekonal.
Čtvrtfinále hokejové extraligy – 5. zápasy
Bílí Tygři Liberec – Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. A. Musil (F. Jansa), 50. D. Zeman (Lenc), 60. Faško-Rudáš (J. Pytlík, A. Musil) – 37. P. Tomek (Bambula). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6871. Stav série: 3:2.
Hradec Králové – Oceláři Třinec 2:2 (0:2, 0:0, 2:0 – 0:0, 0:1) ve druhém prodloužení
Branky a nahrávky: 51. McCormack (Miškář, D. Sklenář), 52. Pour (Vukojevic) – 1. D. Musil (Koch, M. Růžička), 14. Cienciala (Kurovský), 85. Miloš Roman. Rozhodčí: Hribik, Kika – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 7:6, navíc Pláněk (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 5350. Konečný stav série: 1:4.